Dacă la școală nu prea ai avut de ales și a trebuit să înveți și lucruri care te interesau prea puțin, acum ai libertatea să înveți tot ce vrei. Finalul de an e un bun moment să descoperi activități noi, mai ales dacă ai tras linie și ai ajuns la concluzia că 2018 a trecut prea repede și nu ai reușit să bifezi multe dintre lucrurile pe care le aveai pe listă la începutul anului.

Iată doar câteva dintre lucrurile pe care le poți învăța în timpul liber. Alege ce îți place sau, cum ar spune cineva celebru, take the best, leave the rest !

1. Astronomie pentru începători. În București se organizează frecvent astfel de cursuri , pentru cei care au trecut de vârsta școlii.

2. Cum să schimbi roata de la mașină în doi pași și trei mișcări, având la îndemână cheia de roți, cricul, și, desigur, roata de rezervă.

3. Cum să cânți la chitară una dintre piesele tale preferate, pornind de la tutorialele de pe YouTube.

4. Primii pași în Photoshop. Nu trebuie să devii fotograf, dar astfel de cunoștințe te-ar putea ajuta la job.

5. Cum sa iti faci bucle lejere acasa , folosindu-te doar de placa de îndreptat părul .

Cine știe… Ai putea deveni următorul lettering artist.

7. Cum să creezi piese origami. Din nou, internetul este de mare ajutor .

8. Cum să îți creezi propriile haine. Primul pas: fă rost de o mașină de cusut ieftină.

9. Geografie. N-ar fi grozav să cunoști toate capitalele lumii și să poți indica cu ochii închiși orice punct de pe hartă?

10. Rețete culinare din bucătăria japoneză. Toți cei care au ajuns în Japonia se jură că nu există mâncare mai sănătoasă și mai gustoasă pe întreg mapamondul.

11. Cum să recondiționezi și să pictezi mobila veche.

12. Tehnici de meditație. Dacă nu știi cu ce să începi, urmează-i exemplul lui Gisele Bundchen .