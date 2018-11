Jucariile pentru bebelusi au un rol esential in dezvoltarea sociala, cognitiva si emotionala, asa ca nu trebuie alese la intamplare, potrivit specialistilor. Bazele inteligentei se pun inca de la varste fragede, cand cel mic experimenteaza senzatii noi.

Bebelusii absorb informatiile la fel ca un burete, motiv pentru care parintii trebuie sa ofere atentie nu doar modului de comunicare din familie, ci si obiectelor cu care cel mic intra in contact. Cum jucariile ocupa primul loc in aceasta perioada a vietii lor, orice parinte trebuie sa se informeze in privinta modelelor recomandate.

Iti prezentam mai jos cateva tipuri de jucarii pentru copii care contribuie la o dezvoltare sanatoasa si la stimularea inteligentei.

1. Jucarii muzicale pentru bebelusi

Bebelusii sunt atrasi usor de sunete in primele luni, asa ca ii vei face o bucurie celui mic daca ii vei cumpara jucarii muzicale. Astfel de modele le capteaza atentia si ii distreaza instant pe cei mici. Ajuta-l pe nazdravanul tau sa descopere lumea fascinanta a notelor muzicale cu ajutorul unui pian ori chiar al unei orchestre intregi. Cel mai mare avantaj pe care il ofera astfel de jucarii este faptul ca contribuie la o dezvoltare multisenzoriala armonioasa.

Modelele de jucarii cu mai multe culori si sunete reprezinta pentru ei un mic paradis de distractie, un loc ce trebuie descoperit in detaliu. Pentru ca il tin concentrat pe micut mai mult timp, aceste modele de jucarii stimuleaza dezvoltarea simturilor.

Printre cele mai cautate jucarii pentru bebelusi sunt si cuburile interactive, asa ca ar trebui sa le treci pe lista ta de achizitii. Acestea sustin dezvoltarea coordonarii miscarilor mainilor lui si ii dezvolta inteligenta. Lasa-l sa descopere singur cum ar trebui aranjate laturile figurilor geometrice astfel incat sa se potriveasca perfect culorile si desenele de pe ele.

Poti opta pentru seturi de mini cuburi ori pentru un cub mai mare cu diferite activitati. Acesta va raspunde fiecarei curiozitati a copilului tau si il va mentine ocupat ore intregi. Cu cat prezinta mai multe tipuri de activitati jucaria, cu atat va fi mai utila pentru dezvoltarea celui mic. Spre exemplu, poti sa investi intr-un cub interactiv care scoate sunete de animale, simuleaza apelul telefonic si care il provoaca pe cel mic sa potriveasca piesele. Orice alte functii distractive sunt binevenite. O investitie buna o reprezinta si cubul cu colturi texturate pentru dentitie fiindca amelioreaza gingiile inflamate.

3. Labirinturi educative din lemn

De pe lista jucariilor educative pentru copii fac parte si labiriturile pentru copii. Aceste jucarii din lemn nu sunt doar sigure pentru sanatatea bebelusilor (fata de cele de plastic ori de metal), ci sustin si capacitatilor cognitive. In plus, antreneaza muschii ochilor si stimuleaza capacitatea de concentrare. Alege o jucarie viu colorata si cel mic o va indragi instant.

La fiecare sesiune de joaca, nazdravanul tau va invata informatii noi care vor duce la dezvoltarea creierului. Jucariile de tip labirint fascineaza orice copil fiindca aduce mereu noi provocari ce nu se lasa rezolvate atat de usor.

Iata si alte sugestii de jucarii pentru bebelusi care le stimuleaza creativitatea si inteligenta: jucarii pentru baie, seturi de construit (sunt potrivite incepand cu 6 luni) si jucarii cu animale cu functii distractive.