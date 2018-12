Și se făcu NOËL, ediția a zecea - ediție aniversară.

Târgul cadourilor de designer, adus punctual, chiar înainte de Crăciun, pe 15 – 16 Decembrie, de super-Noul-Originalul-Entuziastul-Liberul-erou NOËL.

Unde?

Într-o locație fix de zece - The Institute Space, pe Bd. Dacia, nr. 12, fix în Cartierul Creativ.

Anul acesta, SUPER-NOËL, eroul cu pelerină roșie, are răspuns la toate întrebările legate de Crăciun.

NOËL îți pune la dispoziție, de zece ediții,de design de obiect fresh, bijuterie contemporană, selecție fashion curatoriată, leather, beauty room (cosmetice), gourmet, artă. Târgul cadourilor de designer reunește, în 2018, o selecție de peste 100 designeri dinpregătiți să îți ofere o călătorie fascinantă în lumea #DarurilorCuSuperPuteri.

Mai multe detalii găsiți aici.

În al doilea rând, darurile NOËL au super-puteri pentru că vin special în sprijinul căutătorului de cadouri: te surprind, te scapă de alergătură, te inspiră la alegeri potrivite, te învăluie în dorința de a-l găsi pe cel mai potrivit, te transformă într-un “dăruitor cu super-powers”.

În al treilea rând, SUPER-NOËL, mascota NOËL, te ademenește cu darurile atent manufacturate de creativi, în atelierele lor. La NOËL, vei găsi doar obiecte în serie mică sau unice, potrivite fiecărui context pe care vrei să îl celebrezi de Sărbători.

În al patrulea rând, acolo unde e rost de #daruriCuSuperPuteri și de o atmosfera pe măsură, nu pot lipsi nici proiectele sociale și culturale: “Made în Roșia Montană”, Fundația “Pro Patrimonio” și “I Wonder” vor fi și anul acesta la NOËL și îi poți susține împreună cu noi, alegând un cadou dintre cele ce vor sprijini misiunea lor.

Ține minte. Super-Noel. Super-daruri. Super-dăruitori - doar la NOËL se întâmplă metamorfoza.

This is where you put JOY back into JOYeux Noel.

The Institute Space, Bd. Dacia, nr. 12, Cartierul Creativ, București.

Orar: sâmbătă 15 decembrie & duminică 16 decembrie: 11.00 – 20.00