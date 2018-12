comunicat de presa

Turneu în 4 orașe!

După sold-out-ul înregistrat anul acesta, în martie, la București și Constanța, după sute de mail-uri din țară, primite de organizatori de la public, în 2019, cea mai bună companie de dans rusesc din lume - Russian Cossack State Dance Company din Moscova REVINE ÎN TURNEU ÎN ROMÂNIA!

În martie, Cazacii au fost aplaudați minute în șir și s-au cerut bis-uri. Publicul a ovaționat și le-au strigat să revină în România. Iar în martie, Leonid Milovanov spunea în back stage: “Publicul din România este plin de viață! Știam că va înțelege pe deplin conceptul și ideea spectacolului, pentru că românii sunt un popor aproape de noi și care rezonează cu ceea ce am vrut să spunem pe scenă. Tot conceptul – de la costume și până la muzică – este gândit să prezinte altfel o filă de istorie. Față de alte țări din Europa, în România (ca și în Serbia) ne-am simțit ca acasă. Sunteți minunați! Răspunsul sălii, interacțiunea cu artiștii au fost minunate. Vă mulțumim! Vrem să revenim!”

Iar dorința lui, dar mai ales a românilor, devine realitate în 2019, în martie, la București, Constanța, Iași și Oradea!

“Suntem extrem de fericiți de aceste vești. Ne-am bucurat de reacția publicului român, am adorat căldura și cum am fost primiți. Dar, recunoaștem, nu ne așteptam la asta! Cu drag vom reveni în România și abia așteptăm să cunoaștem publicul din Iași și Oradea și să îi reîntâlnim pe cei din București și Constanța”, spune Leonid Milovanov, directorul artistic și fondatorul Companiei de Dans.

ORIGINALII Russian Cossack State Dance Company din Moscova revin în România astfel:

Oradea: 12 aprilie, la Casa de Cultură a Sindicatelor

Constanța: 14 aprilie 2019, la Casa de Cultură a Sindicatelor

București: 15 aprilie 2019, la Sala Palatului

Iași: 17 aprilie 2019, la Casa de Cultură a Studenților

9 seturi de costume, muzica live în interpretare maiestrală instrumental și vocală (răsunând și piese celebre precum Ochi chyornye, Katyusha, Tiganskaia), o coregrafie care combină elementele de gimnastică, de acrobație, balet cu dansul clasic și cel modern, totul într-o poveste spusă precum o piesă de teatru. Două ore în care fascinanta poveste a cazacilor va fi adusă pe scenă de cei considerați cea mai bună companie de dans rusesc din lume: Russian Cossack State Dance Company din Moscova.

După turnee pe toate continentele și după ce au ridicat în picioare săli și stadioane în America, Marea Britanie, Germania, Grecia, Danemarca, Spania, Italia, Canada, China, Coreea, Portugalia, Franța, Cehia, Norvegia, Elveția, Scoția, etc., Ansamblul din Moscova aduce un spectacol ce poate fi numit Enciclopedia vieții cazace. În repertoriul lor sunt mai mult de 20 de dansuri, 50 de cântece și 10 compoziții instrumentale.

Cea mai bună trupă rusească de dans din lume, ”Cazacii Rusiei”, vine în fața publicului român cu un show grandios, doar cele 9 seturi de costume având o valoare de peste 100.000 de dolari! Yuri Piskun este unul dintre creatori. El a făcut școala de modă la Milano și a fost ucenicul lui Giorgio Armani. “A fost o perioadă grea, întrucât nu stai lângă un mare creator de modă așa cum este Armani doar ca să bifezi la CV. Dacă ai avut talentul și șansa de a ajunge în atelierul său, sub îndrumarea lui directă, nu ai voie să dezamăgești. Este o prezență uluitoare, un om de la care am avut enorm de multe de învățat. Toată experiența câștigată în prezența lui m-a ajutat în cariera actuală, multe dintre învățăminte folosindu-mi în momentul în care am început să lucrez pentru show-ul Cazacilor Rusiei. Sper ca publicului din România să îi placă ceea ce va vedea pe scenă!”, spune Yuri.

Biletele s-au pus în vânzare astfel:

Constanța: Iabilet, Eventim și Casa Sindicatelor

Categoria 2 - 150 lei

Iași: Iabilet, Eventim și spectacoleiasi.ro

Categoria 1 - 200 lei

Categoria 2 - 150 lei

Oradea: Blt, Iabilet, Eventim și la Casa de bilete a locației

Categoria 1 - 150 lei

Categoria 2 - 100 lei

București: Iabilet, Eventim, Entertix, Myticket, Sala Palatului

Categoria 1 - 250 lei

Categoria 2 - 200 lei

Categoria 3 - 150 lei

Categoria 4 - 100 lei

Categoria 5 - 80 lei

IAR ÎN PERIOADA 04.12. – 12.12. 2018 TOATE ACESTE PREȚURI SUNT REDUSE CU 20%. “Astfel ai ocazia să îți faci și să faci un cadou minunat de Sărbatori!”, spun organizatorii.

