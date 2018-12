Muzica de Crăciun este muzica care îmi face bine, muzica care mă înveselește și mă îndeamnă să fiu o persoană mai bună, motiv pentru care o ascult ori de câte ori simt că mă abat de la drumul cel bun. Și îmi revin de fiecare dată.

Așa că pentru astăzi m-am gândit să împărtășesc cu voi o parte din playlist-ul meu cu muzică de Crăciun, cu piese englezești, dar și românești.

1. The Bird and The Bee - Carol of the Bells

2. Frank Sinatra – Let It Snow

3. Andy Williams - It's The Most Wonderful Time Of The Year

4. Michael Bublé - Holly Jolly Christmas

5. The Drifters – White Christmas

6. Celine Dion – So This is Christmas

7. Johnny Mathis – It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas

8. Sam Smith - Have Yourself A Merry Little Christmas

9. Celine Dion – Feliz Navidad

10. Marilyn Monroe – Santa Baby

11. Destiny's Child - 8 Days Of Christmas

12. Elvis Presley – Blue Christmas

13. Jason Mraz – Winter Wonderland

14. Brenda Lee- Rockin’ Around the Christmas Tree

15. Bruce Springsteen - Santa Claus Is Comin' To Town

16. Michael Bublé - Christmas (Baby Please Come Home)

17. Faith Hill – Where Are You Christmas

18. What's This - The Nightmare Before Christmas

Muzică de Craciun românească

19. Kiss FM All Stars - Poveste de Crăciun (COVER Hallelujah)

20. Andra – Iarnă de vis

21. Narcisa Suciu – Galbenă gutuie

22. Ștefan Hrușcă – Linu-i lin și iară lin

