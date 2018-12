Cum ne poate influenta dansul viata

Inainte de a face o alegere, indiferent despre ce fel de alegere este vorba, trebuie sa fim in primul rand bine informati. Asadar, sa trecem pe scurt in revista modurile in care dansul ne poate schimba viata. in primul rand, trebuie sa avem grija sa facem exercitii fizice regulat, deoarece acestea contribuie foarte mult la pastrarea unui stil de viata echilibrat - mens sana in corpore sano. Dansul ajuta in acest sens, precum si la pierderea in greutate, putand fi considerat un sport in adevaratul sens al cuvantului. in al doilea rand, destresarea ar trebui sa fie o prioritate pentru noi toti. in timp ce dansam, creierul nostru secreta un numar substantial de endorfine, hormonii responsabili pentru atingerea unei stari de bine.

Pe plan mental, dansul favorizeaza capacitatea de concentrare a practicantilor, sporind in acelasi timp si atentia acordata detaliilor si organizarii „ca la carte”. in afara de disciplina care este atat de apreciata in dans, nici creativitatea nu este lasata de plan secundar. Dupa ce inveti regulile de baza si tipurile de pasi specifici fiecarui stil, poti incepe sa jonglezi cu miscarile pe care le ai la dispozitie si sa aduci propriile combinatii pe ringul de dans. Dansul este si in favoarea socializarii si a legarii de noi prietenii, deoarece in timp de dansam, toti vorbim aceeasi limba si ascultam aceeasi muzica, ceea ce produce o conexiune aparte. Mai mult decat atat, dansul este si un excelent mod de exprimare, prin intermediul caruia ies la iveala personalitatile dansatorilor, punctele forte ale acestora, dar si trairile pe care le incearca.

Sfaturi utile pentru dansatorii incepatori

1. Lasa temerile deoparte

Sunt persoane care au impresia ca dansul nu li se potriveste sub nicio forma si prefera sa stea pe tusa la petrecerile sau evenimentele care implica dans. Daca ai vointa, esti perseverent si, foarte important, gandesti pozitiv, e imposibil sa nu-ti iasa ceea ce-ti propui. Dansul nu e doar pentru unii dintre ei, e pentru toata lumea!

2. Nu mai amana sa mergi la lectii de dans

Cu totii suntem ocupati, insa ne putem face timp pentru lucrurile care conteaza, iar sanatatea si fericirea proprie clar se numara printre acestea. Motivatia trebuie sa vina in primul rand din interior.

3. Invinge-ti emotiile

Persoanele introvertite tind sa fie mai emotive si mai nesigure decat cele extrovertite, iar ideea ca toate privirile celor din jur sa fie indreptate spre ele nu le incanta. Ce bine ca dansul ne invata sa fim mai increzatori, mai zambitori si mai deschisi!

4. Invata sa dansezi intr-un mediu organizat

Nu poti porni singur pe un drum total necunoscut, motiv pentru care este recomandat sa optezi pentru o scoala de dans. Relatia instructor-cursant este vitala atunci cand ne referim la dans, ceea ce inseamna ca trebuie sa incerci sa te imprietenesti cat mai repede cu instructorul de dans. Profesorii de la scoala de dans Arthur Murray din Bucuresti sunt intotdeauna pregatiti pentru noi provocari si noi studenti, pe care ii intampina de fiecare data cu bucurie. Un bun instructor este mereu alaturi de tine, iti raspunde la toate intrebarile si te ajuta sa depasesti obstacolele.

5. Vestimentatia conteaza

Da, hainele dansatorilor profesionisti iti fura usor privirea, insa nu le poti purta la primele tale contacte cu lumea dansului. E important sa porti haine comode, care sa-ti dea lejeritatea de care ai nevoie pentru a putea executa cu succes miscarile de dans.

6. Exerseaza cat mai mult

Repetitia chiar este mama invataturii, iar acest lucru se aplica si in privinta dansului. Nu ezita sa exersezi cat de des poti ceea ce inveti la cursuri si nu uita ca incalzirea de dinainte trebuie facuta cu necesitate.

7. Adu-ti prietenii pe ringul de dans si da startul distractiei

E frumos sa faci lucrurile care iti plac alaturi de persoanele apropiate, ceea ce inseamna ca poti oricand sa-i propui partenerului de cuplu sau unui prieten foarte bun sa ti se alature si sa descoperiti universul dansului. Va veti distra de minune impreuna!