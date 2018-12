Craciunul nu ar mai fi la fel fara acele momente in care te strangi alaturi de familie, prieteni, partener si te bucuri de clipe unice si frumoase, in care timpul pare ca sta in loc si tot ce mai conteaza este clipa de fericire si zambetele celor dragi. Bucura-te de fiecare experienta, lasa in urma trecutul, incearca sa crezi in miracole si rasfata-te cu aceaste comedii perfecte de vazut de Craciun.

10 comedii de craciun care iti vor face sarbatorile mai frumoase

The Princess Switch

Subiectul filmului a fost extrem de dezbatut de-a lungul timpului in nenumarate alte filme, mai exact: doua femei care arata identic se hotarasc sa faca schimb de vieti. Simpatica Vanessa Hudgens interpreteaza cele doua roluri feminine, Stacy de Novo si Lady Margaret. Stacy este un patiser care locuieste in Chicago si detine o patiserie mica si draguta in oras, iar Lady Margaret este viitoare sotie a printului Edward din Regatul Belgravia. Prima data o cunoastem pe Stacy, care traieste o viata linistita, plictisitoare si inca in suferinta dupa despartirea de fostul iubit. Cand prietenul ei cel mai bun, impreuna cu fiica sa o inscriu la un concurs international al patiserilor in Belgravia, viata ei monotona este data peste cap. Aici o cunoaste pe Lady Margaret, care isi doreste sa fuga de responsabilitatile care vin odata cu nunta regala. O comedie romantica ideala de vazut in perioada sarbatorilor.

Snowed-Inn Christmas

O comedie simpatica desfasurata intr-un cadru magic de sarbatoare si care, trebuie sa recunosc, m-a suprins intr-un mod placut si m-a facut sa rad copios. Doi jurnalisti (Jenna si Kevin) care nu au nimic in comun, in afara de faptul ca lucreaza pentru aceeasi publicatie online, se angajeaza voluntar pentru o misiune speciala de Craciun. O furtuna de zapada ii forteaza sa ramana blocati in hanul Santa Claus din Indiana. Chiar daca la inceput se comporta ca niste inamici, incet incet se apropie unul de celalalt si reusesc sa se uneasca in lupta pentru salvarea hanului istoric al orasului. Bineinteles nu vor lipsi peripetiile si momentele amuzante care te vor face sa razi cu gura pana la urechi.

The Grinch

Trebuie sa recunosc, Grinch se numara printre personajele mele preferate, probabil si pentru ca ne asemanam intr-o anumita masura. M-am bucurat de fiecare interpretare a celebrului personaj, iar cea de anul acesta e preferata mea, probabil si datorita faptului ca morocanosul verde e interpretat de simpaticul Benedict Cumberbatch. Pentru ca de la an la an Craciunul din oraselul Whoville devine tot mai colorat si mai zgomotos, deranjandu-i linistea confortabila, Grinch se hotaraste sa fure odata pentru totdeauna Craciunul. Isi da seama ca cea mai buna solutie este sa devina el insusi Mos Craciun, insa unul rau care va strange cadourile copiilor in noaptea de Craciun si va ingropa orasul in tristete, ramane insa de vazut daca planul sau va reusi sau nu. Atmosfera de sarbatoare emotionanta, coloana sonora excelenta si scenele amuzante te binedispun. Filmul fiind o poveste universala despre spiritul Craciunului si despre puterea optimismului.

The Christmas Chronicles

Cronicile Craciunului este o comedie de Craciun pentru copilul din tine. Ai parte de un mix intre traditional si animatie, intr-un film pentru intreaga familie. O sa razi, o sa oftezi si o sa-ti fie dor sa fii, iar, copil. Nu te astepta sa vezi scene pe care nu le-ai mai vazut si in alte filme de Craciun, in schimb asteapta-te sa ai o supriza placuta oferita de lumea din sacul lui Mos Craciun. Kurt Russel nu apare precum clasicul Mos cu barba alba si parul lung, dar cu siguranta nu o sa-ti displaca deoarece e plin de energie si sarmant, iar Craciunita lui, interpretata de Goldie Hawn care ii este partenea si in viata reala, te va fermeca si ea. Actiunea incepe in momentul in care doi frati se decis sa il prinda in fap pe Mos Craciun si sa il filmeze cand lasa cadourile sub brad, in noaptea de Ajun.

The Holiday

Christmas Inheritance

Filmul pe care imi place sa il vad de fiecare data in perioada Craciunul pentru ca reuseste sa ma binedispuna si sa-mi dea o stare extrem de buna. Filmul spune povestea a doua femei, Amanda (Cameron Diaz) si Iris (Kate Winslet) care, plictisite de viata lor si suferind dupa deceptii in dragoste, se intalnesc pe internet si decid sa faca schimb de case si de vieti pentru Sarbatori. Cum una traieste in Statele Unite, iar cealalta in Anglia, vietile lor vor fi date cu totul peste cap si, desi au crezut ca vor sta departe de barbati, amandoua vor sfarsi prin a se indragosti. Nu lipsesc momentele simpatice si amuzante care sunt sarea si piperul intregii povesti.

O comedie romantica savuroasa, cu un mesaj emotionant si momente pline de amuzament. Filmul spune povestea lui Ellen Langford care este pe punctul de a mosteni afacerea oferita cadou de tatal sau, insa aceasta vine cu o conditie. Ellen trebuie sa livreze o carte speciala de Craciun catre fostul partener al tatlui sau din Snow Fall, orasul ei natal pe care nu il cunoscuse niciodata. O furtuna de zapada o face nevoita sa ramana la hanul orasului, desi este ultimul lucru pe care si-l doreste, aici insa va descoperi dragostea si adevaratul dar al Craciunului.

Just Friends

Clasica poveste dintre doi prieteni foarte buni, in care iubirea nu intarzie sa apara. In momentul in care hotaraste sa-i spuna celei mai bune prietene ca o iubeste, Chris (Ryan Reynolds) sufera de o mare deceptie din partea acesteia si de umilire din partea colegilor care il vedeau ca o sursa de amuzament si ridicol. Dupa ani de zile, acesta se intoarce acasa pentru a petrece sarbatorile alaturi de familie. Chris este acum un producator de succes, cuplat cu o cantareata renumita, Samantha Jones (Ana Faris), care are unele probleme psihice. Acasa se va reintalni cu prima lui iubire Jamie Palomino (Amy Smart), iar de aici lucrurile vor lua o intorsatura neasteptata si plina de amuzament.

A Princess for Christmas

O comedie romantica si plina de magie, care ne face sa ne gandim la cat de mult conteaza sa lupti pentru ce iti doresti si ca indiferent cat de multe obstacole ai intampina nu trebuie sa-ti pierzi speranta si increderea in tine. Jules Daly (Katie McGrath) este o tanara din Buffalo care se vede nevoita sa aiba grija de nepotii ei, dupa ce sora si cumnatul mor intr-un accident de masina. Rmasa fara slujba si fara venit, rolul de mama o va pune intr-o mare dificultate. Tocmai cand lucrurile pareau din ce in ce mai negre, la usa ei bate majordomul Ducelui de Castleberry, socrul surorii sale, care o va invita la castelul acestuia in Europa. Aici il cunoaste pe duce, un batran ursuz care uraste sarbatorile si pe fiul mai mic al acestuia, tanarul print de Castleberry.

Bridges Jones Baby

O comedie romantica savuroasa, continuarea seriei cu simpatica Bridget Jones. Pentru prima data dupa despartirea de dragostea ei Mark Darcy, Bridget se simte in control asupra vietii ei, cu o cariera in plina ascensiune, inconjurata de prieteni si simtind ca nimic nu are cum sa mearga prost. Cu toate acestea, printr-o intorsatura neasteptata a destinului, Bridget se trezeste insarcinata. Problemele nu se opresc insa aici, deoarece ea nu poate fi decat pe jumatate sigura de identitatea tatalui copilului.

Christmas with the Coopers

Filmul este o comedie simpatica de familie care spune povestea clanului Cooper, pe masura ce patru generatii ale familiei se reunesc pentru a sarbatori Craciunul impreuna. Pe masura ce sarbatoarea se desfasoara , o serie de invitati neasteptati apar si evenimente neprevazute transforma complet atat Craciunul, cat si sufletele lor, redescoperind legaturi puternice de familie si adevaratul spirit al sarbatorii.