Vedeta s-a inscris pe ultima suta de metri, iar piesa ei“Underground” a fost selectata dintre cele 126 de piese participante!

Juriul de preselectie a anuntat astazi cei 24 de semifinalisti ai Selecţiei Naţionale Eurovision România 2018. Anul acesta s-au inscris in competitie un numar neasteptat de mare de piese, respectiv 126 de piese. Materialele au fost transmise exclusiv online, compozitorii avand la dispozitie o luna de zile pentru inscriere. Dintre cele 126 de piese inscrise in concurs, doar 24 vor intra in cursa pentru Tel Aviv.

”, a declarat Mirela Vaida.

Jurul din acest an a fost compus din: realizatorii de emisiuni radio Bogdan Pavlică, Felix Crainicu (Radio România), Răzvan Popescu (Radio Zu), Oliver Simionescu – DJ Olix (Kiss FM), Horea Ghibuțiu, jurnalist muzical - unsitedemuzica.ro, Dragoș Vulgaris, jurnalist muzical - ProFm & Chill FM, Bogdan Miu, jurnalist, realizator progame radio - DigiFM, George Balint, jurnalist - Realitatea Muzicală, AndreeaRemețan, realizator programe radio - Virgin Radio, Liana Stanciu, jurnalist TVR și Gabriel Scîrlet, director muzical TVR. Pe site-ul oficial al concursului Eurovision Romania au fost publicate cele 24 de piese alese de juriu sa meargă in semifinale. La editia din acest an, telespectatorii vor participa printelevot la alegerea reprezentantului României la Eurovision. În fiecare semifinală, acestia vor califica o piesa, iar juriul național va califica cel mult cinci piese. Cel mult 12 piese vor merge în finală. Eurovision Song Contest 2019 editia cu numarul 64 vaavea loc la Tel Aviv, sub sloganul „Dare to dream”.

