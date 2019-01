Daca detesti lumina de la locul de munca, nu esti singura. Un studiu realizat de Societatea Americana de Design Interior arata ca 68% dintre angajati sunt nemultumiti de modul in care este iluminat biroul in care lucreaza. Numarul este unul suficient de mare pentru a demonstra ca nu este vorba despre o chestiune de gusturi personale, ci iluminatul inteligent la locul de munca poate avea un impact semnificativ nu numai asupra productivitatii angajatilor, dar si asupra atmosferei din birou.

Iluminatul este un factor extrem de important in designul spatiilor de birouri, insa este adeseori trecut cu vederea in detrimentul stilului de amenajare. Atunci cand lumina este deranjant de puternica sau dimpotriva, insuficienta, acest lucru poate fi o sursa de stres pentru multi angajati. Iata care sunt principalele aspecte care pot fi remediate in iluminarea spatiilor de lucru, pentru a crea o atmosfera placuta si a imbunatati productivitatea oamenilor:

Iluminatul corect al spatiilor de lucru

Lumina insuficienta sau slaba dintr-un spatiu de lucru poate cauza dureri de cap, scaderea productivitatii, reducerea nivelului de energie si o senzatie constanta de oboseala sau somnolenta. Angajatii se concentreaza mai greu, sunt mai stresati, iar cei care au deja probleme cu vederea vor resimti din plin efectele iluminatului de slaba calitate.

„Nivelul de cortizol din organism scade semnificativ atunci cand ne aflam intr-un mediu iluminat artificial sau iluminat insuficient. Asta inseamna ca ne vom simti mai stresati si, in acelasi timp, lipsiti de energie”, spune Leo Widrich, co-fondatorul Buffer Marketing Library.

Exista numeroase solutii de iluminat inteligent precum acestea, potrivite pentru orice tip de spatii de birouri, prin care managerii le pot asigura angajatilor un mediu de lucru placut, care sa ii ajute sa se concentreze si sa isi duca la bun sfarsit sarcinile de serviciu. Aceste corpuri de iluminat pot fi instalate rapid si usor, astfel incat orice birou poate fi transformat intr-un mediu placut de lucru.

Evitarea luminii albe, reci

Lumina alba, rece, este adeseori folosita din ratiuni estetice, insa asupra oamenilor ea are un impact negativ, pentru ca solicita ochii mult mai mult decat este necesar. Potrivit MedicalExpress, lumina alba suprima secretia de melatonina in organism, care ne regleaza ceasul biologic, dar poate avea efecte si asupra comportamentului si poate cauza inclusiv probleme de sanatate. Atunci cand angajatii petrec mult timp intr-un spatiu cu lumina alba, organismul lor nu secreta suficienta melatonina, ceea ce inseamna ca ei pot avea probleme cu somnul atunci cand ajung acasa si pot suferi de insomnii.

Lumina ideala intr-un birou este cea care imita lumina naturala. Aceasta nu solicita ochii la fel de mult si este mai usor de tolerat, in special in spatiile lipsite de ferestre sau in cele in care lumina naturala este slaba.

Reamenajarea birourilor si spatiilor de lucru

Intr-un birou care nu duce lipsa de ferestre, spatiile de lucru ar trebui amenajate astfel incat sa beneficieze din plin de lumina naturala. Potrivit Inc.com, lumina naturala poate reduce absenteismul, precum si senzatia de oboseala a angajatilor si poate reduce dezechilibrele hormonale cauzate de lipsa de lumina.

Un studiu publicat de Sleep Journal a aratat ca angajatii care lucreaza in birouri iluminate natural dorm, in medie, cu 46 de minute mai mult pe timpul noptii si beneficiaza de 173% mai multa lumina naturala in timpul orelor de lucru. De aceea, daca spatiul de lucru nu duce lipsa de lumina naturala, ideal este ca birourile sa fie asezate in apropierea ferestrelor.

Evitarea suprafetelor lucioase

Suprafetele lucioase pot reflecta intr-un mod deranjant lumina artificiala, motiv pentru care este recomandat sa se evite folosirea lor in spatiile de birouri. Astfel, inlocuirea meselor de lucru cu unele cu suprafete mate, precum si o zugraveala care sa nu reflecte neplacut lumina pot imbunatati viata la birou a angajatilor.

Exista si un exemplu care arata ce beneficii pot avea angajatorii care nu neglijeaza acest aspect. La sfarsitul anilor '80, o companie din Nevada, SUA, a renovat sediul pentru a imbunatati conditiile de lucru, iar tavanul a fost construit asimetric, pentru a combate reflectarea neplacuta a luminii. Au fost apoi instalate lampi si corpuri de iluminat care sa creeze o atmosfera mai placuta. Rezultatul renovarii a fost unul memorabil: peste 50.000 de dolari economisiti doar intr-un an, din plata facturilor la energia electrica. In plus, productivitatea a crescut chiar in primele luni de lucru in sediul renovat, iar angajatii companiei au fost declarati cei mai productivi din vestul SUA. Cresterea productivitatii a adus si ea un castig de 500.000 de dolari pe an.

Acest exemplu este extrem de relevant pentru managerii care sunt inca sceptici cu privire la beneficiile unui spatiu de lucru in care domneste o atmosfera placuta pentru angajati si arata cate se pot intampla atunci cand biroul in care se lucreaza respecta cateva reguli de baza ale designului interior.