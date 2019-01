Uneori avem nevoie sa ne lasam purtati pe aripile imaginatiei si a fanteziei, catre lumi magnifice, sa intalnim creaturi minunate, sa luptam alaturi de eroi sau de raufacatori, sa ne aventuram in locuri periculoase si seducatoare si sa avem parte de acea intriga magica la care inima noastra tanjeste.

17 carti fantasy care iti vor starni imaginatia

Printre cele mai epice lumi fantastice create vreodata se regaseste Pamantul Mijlociu (Middle Earth) din trilogia Stapanul Inelelor care, trebuie sa recunosc, se numara printre preferatele mele. Cartile lui J.R.R. Tolkien au fost sursa de inspiratie pentru filmele ecranizate cu succes si cu milioane de fani intreaga lume si a multor altor carti fantasy care au aparut ulterior. Tolkien este supranumit parintele fantasyului modern, iar impactul pe care l-a avut asupra acestui gen este de netagaduit. Toate rasele care traiau pe Pamantul Mijlociu si care s-au nascut din bogata si fascinanta imaginatie a scriitorului au fermecat o lume intreaga. Seria il are in prim plan pe hobbitul Frodo, in misiunea sa de a ascunde un inel special, cel mai puternic creat vreodata si a carui putere te putea transforma in stapanul acelei lumi magice. Seria Stapanul Inelelor face parte, cu siguranta, din patrimoniul literar universal si este un must read pentru toti fanii genului fantasy.

George R.R. Martin a reusit sa scrie una dintre cele mai grandioase serii fantasy care au aparut vreodata, iar ecranizarea seriei de catre HBO a adus genul fantasy in atentia publicului din lumea intreaga, fara sa mai pun la socoteala faptul ca succesul serialului a depasit toate recordurile de audienta din istoria serialelor. Intrigile, comploturile, aventurile periculoase, povestile de dragoste toate se regasesc in seria Urzeala Tronurilor, povestea este captivanta, densa si intunecata, iar intre personaje nu se regaseste atat de cxlar distinctia intre bine si rau, ca la Tolkien. Lumea din Westeros este o imensa piesa de sah in care piesele sunt regi, regine, printese, lorzi, bastazri, armate, dar si dragoni si morti umblatori, iar Martin nu se sfieste sa elimine, cand te astepti mai putin, cele mai importante piese.

Seria Harry Potter nu cred ca mai are nevoie de nicio prezentare, iar atat cartile, cat si filmele s-au bucurat de o notorietate extrem de mare in toata lumea reusind sa atraga fani de toate varstele. Actiunea romanelor il are in centrul atentiei pe Harry Potter, un tanar vrajitor, in lupta sa continua cu Lord Voldermort, un vrajitor extrem de puternic, care a trecut de mult de partea intunericului si care incearca sa devina nemuritor, sa dezbine Ministerul Magiei, sa subjuge si sa distruga pe oricine ii sta in cale. Seria prezinta o lume fantastica plina de pericole, atat pentru vrajitori cat si pentru incuiati (asa cum erau numiti cei care nu aveau puteri magice) si trebuie sa recunosc ca atata imaginatie o asa acuratete in descriera unei lumi inventate cum am vazut in aceste carti, nu cred ca am mai vazut nicaieri.

Cartea Calatoarea este sursa de inspiratie pentru unul dintre serialele mele istorice preferate, mai exact Outlander. Este o carte complexa, memorabila, captivanta si extrem de bine documentata din punct de vedere istoric. Mai mult decat atat, personajele sunt absolut superbe, iar cuplul minune Claire si Jamie sunt preferatii mei. Se petrec foarte multe evenimente si nu ai timp deloc sa te plictisesti cintind-o, de la aventuri, drama, intrigi, tradari si mistere, la legende scotiene, ritualuri magice, romantism, momente fierbinti si umor de calitate. Locatiile pitoresti descrise cu o maiestrie desavarsita m-au facut sa imi doresc sa vizitez si mai mult frumoasa Scotie.

„La inceput a fost absenta si dorinta/ La inceput a fost sange si teama/La inceput a fost o descoperire a vrajitoarelor.”

Cartea este bestseller international si are parte si de o ecranizare, serialul cu acelasi nume care m-a vrajit de la primele episoade si care s-a transformat in favoritele mele din ultima perioada. Romanul este o fantezie urbana care aminteste de originile istoriei, legendelor cu fiinte supranaturale si alchimiei, propunand, printre altele, o ipoteza destul de interesanta in ceea ce priveste originea tuturor fiintelor supraomenesti. Personajele sunt foarte binte constuite si fiecare detaliu din carte este important, chiar daca la prima vedere pare nesemnificativ.

Primul roman din saga The Witcher, sursa de inspiratie a popularelor jocuri pe calculator cu acelasi nume. Actiunea se petrece pe meleaguri pustii si sinistre, intre dealuri si paduri uitate de timp in care salasuiesc tot felul de creaturi stravechi: strigoi, vampiri, varcolaci sau gheonoaie. Misiunea personajului principal, Geralt din Rivia, vanatorul cu par lung si alb si ochi de gheata este sa ucida aceste creaturi si sa curete Pamantul. Geralt are si el cativa asi in maneca, mai exact poseda anumite puteri magice, elixire fermecate si ganduri necurate, fiind totodata un luptator spectaculos si un asasin fara mila. Seria va avea parte si de o ecranizare, un serial care va avea premiera in 2019 pe Netflix, iar in rolul lui Geralt a fost ales actorul Henry Cavill (cel care il interpreteaza pe Superman).

Printre cele mai frumoase carti fantasy se numara si Numele Vantului a lui Patrick Rothfuss, care spune povestea lui Kvothe, vrajitor, artist, razboinic, nelegiuit si amant, intr-o maniera cu totul deosebita, cu o grija si cu o sensibilitate care tradeaza dragostea autorului fata de personaj. Romanul este o incursiune intr-o lume fantasy coplesitor de frumos creata si vazuta prin ochii unui personaj care straluceste si care reuseste sa te seduca din primele pagini.

Un roman fantasy putin mai dark, varianta mai matura a lui Harry Potter asa cum a fost numit. Protagonistul Quentin Coldwater este admis la un colegiu secret si exclusivist de magie, unde merge si studiaza tainele stiintelor oculte despre a caror realitate nu credea pana in acel moment. Nu va imaginati insa ca Brakebills este un fel de Hogwarts, nicidecum, viata aici este puternic impregnata cu toate ingredientele picante ale campusurilor universitare de elita: alcool, sex, orgolii si jocuri de putere, iar in momentul in care adaugi si magia la toate acestea, rezultatul este unul exploziv. Am si o veste buna: romanul are parte de o ecranizare, mai exact serialul The Magicians.

„Odata cu fiecare generatie, pe insula Fennbirn se naste un set de triplete – trei regine-fiecare cu drepturi egale de a deveni mostenitoarea coroanei, toate avand o putere magica. Pentru a deveni Regina Incoronata nu e suficienta originea regala. Fiecare sora trebuie sa lupte pentru coroana…o lupta pe viata si pe moarte.” O poveste fantasy foarte frumos scrisa, a carei actiune se petrece in insula Fennbirn, o insula invaluita in ceturi, departe de continet, in largul marii, unde nu puteau ajunge decat cei chemati, si nici de fugit nu puteai deoarece ceata nu te lasa. Foarte interesanta si utila mi s-a parut harta de la inceputul cartii, minunat desenata, care prezinta tinuturile ce ne sunt descrise in carte.

Ingerul mecanic este prima carte din seria Dispozitive Infernale, iar actiunea are loc in Londra anilor 1800. Personajul principal este Tessa Gray, o adolescenta de saisprezece ani, orfana, care se muta din America in Anglia in urma mortii matusii ei. In scurt timp, Tess afla ca nu este om, ci o „creatura”, iar puterea ei consta in a se metamorfoza in diversi oameni, vii sau morti.

Cartea are la baza o idee destul de interesanta si ingenioasa. Inca de la inceputul timpului, binele si raul s-au tot luptat intr-un tango dramatic pentru suprematie pe Pamant. In zilele noastre, Dumnezeu si Lucifer, amandoi avandu-si biroul undeva in San Francisco accepta o provocare care va hotari cine va stapani Pmantul in urmatorul mileniu. Astfel, fiecare isi trimite in aceasta misiune cel ami bun agent: unul va imprastia binele, celalat raul, timp de sapte zile. Ce se intampla insa atunci cand cei doi agenti ajung sa se indragosteasca?

O fantezie gotica desavarsita de la autorul seriei bestseller Cimitirul cartilor uitate. Si in acest roman, frumoasa si misterioasa Barcelona devine teritoriul unde se petrec aventuri fascinante si ciudate, care au in prim plan o adolescenta plecata in cautarea cunoasterii. Femei cu frumuseti rapitoare, bestii infricosatoare, vise spulberate, adevaruri care aduc moartea, personaje misterioase si o poveste construita magistral, toate acestea sunt ingredientele care fac din romanul lui Zafon un cockatil fantastic si exploziv.

Maestrul genului horror, Stephen King a reusit un fantasy extraordionar, care a avut parte si de o ecranizare de succes, rolurile principale fiind interpretate de Matthew McConaughey si Idris Elba. Seria a fost scrisa de-a lungul mai multor decenii si este una dintre cele mai minunate creatii fantasy ale generatiei noastre. Aceasta urmareste calatoria lui Roland de Gilead, ultimul Pistolar, care porneste in cautarea Turnlui Intunecat, locul din care se nasc toate lucrurile si in care toate lumile sunt conectate. Roland este un barbat puternic si violent, cu un trecut dureros, care are de indeplinit o misiune aproape imposibila.

„Doar cea mai buna prietena te poate apara de dusmanii tai nemuritori..” Pentru fanii povestilor cu vampiri, va invit sa cunoasteti o lume captivanta asa cum nu ati mai vazut, cu actiune emotionanta care te stine cu sufletul la gura. Academia ‚Sfantul Vladimir’, ascunsa in padurile din Montana este una speciala, aici traiesc si invata personajele noastre: vampirii. In carte vampirii se impart in trei categorii” moroi, dhampiri si strigoi. Moroii, vampirii buni sunt educati in tainele magiei, iar dhampirii(jumatate oameni, jumatate vampiri) sunt atrenati sa-i apere de atacurile sangeroase ale strigoilor (morti vii), cei mai inspaimantatori si periculosi vampiri.

Unul dintre cele mai profunde romane fantasy, Zei Americani pleaca de la o premisa interesanta, anume aceea a conflictului etern dintre zeitatile carora omenirea le-a dat nastere de-a lungul timpului, conflict care continua si in zilele noastre, zeii vechi din mitologie fiind dati la o parte de zeii moderni (tehnologie, televiziune). Autorul face o analiza profunda a societatii americane si a multiculturalitatii sale, a bagajului de credinte pe care emigrantii le-au adus pe teritoriul american. Romanul a avut parte si de o ecranizare, serialul Amerian Gods al carui prim sezon s-a bucurat de multa popularitate.

Nu sunt multe cartile care pot sa capteze acea lume unica a copilariei si sa o pastreze pentru totdeauna, insa C.S. Lewis reuseste sa faca acest lucru. Narnia s-a nascut din copilaria lui Lewis, petrecuta in Irlanda de Nord, din viata lui din internate si din bombardamentele germane asupra Londrei. Un grup de copii este transportat din lumea reala in lumea fabuloasa a Narniei, pentru a o salva de fortelle intunericului. Aici vor descoperi magia si creaturi umitoare, inspirate din folclorul nordic si mitologia clasica, dar si vrajitoare teribile sau demoni malefici.

O distopie care s-a bucurat de un mare succes, in randul iubitorilor de fantasy, cu atat mai mult, cu cat a avut parte si de o ecranizare spectaculoasa, cu Jennifer Lawrence in rolul neinfricatei eroine Katniss Everdeen. Actiunea cartii se petrece intr-un viitor postapocaliptic, in tinutul Panem, aflat pe ruinele unui continent cunoscut odata drept America de Nord. Aici au loc asa numitele Jocurile Foamei, iar regulile sunt simpe si cutremuratoare: fiecare district trebuie sa trimita 2 participanti, un baiat si o fata, avand intre 12 si 18 ani, iar cei 24 de adolescenti sunt inchisi intr-o arena imensa pentru a se lupta pe viata si pe moarte, vreme de cateva saptamani, intr-o emisiune televizata transmisa in direct.