5 reguli esentiale pentru a-ti pastra hainele preferate intr-o stare perfecta

Ingrijirea hainelor preferate sau a celor scumpe din garderoba necesita o mai mare atentie, precum si respectarea unor reguli stricte.

Orice femeie are in garderoba, pe langa hainele obisnuite de zi cu zi, si unele piese vestimentare mai speciale. Sunt cele pe care ti l-ai cumparat pentru o ocazie, cadouri primite de la apropiati sau haine pe care nu ti le-ai permite in mod normal, dar pe care le-ai gasit la o promotie de nerefuzat.

Ingrijirea hainelor preferate sau a celor scumpe din garderoba necesita o mai mare atentie, precum si respectarea unor reguli stricte, cu atat mai mult daca intentionezi sa le pastrezi in stare perfecta ani la rand. Iata care sunt principalele sfaturi de care ar trebui sa tii cont:

Citeste etichetele cu instructiuni

Probabil una dintre cele mai simplu de respectat si importante reguli cand vine vorba de ingrijirea hainelor este sa citesti intotdeauna etichetele cu instructiuni de curatare si intretinere. Unele piese vestimentare trebuie duse la curatatorie, altele trebuie spalate manual pentru a nu se deteriora in timp. De asemenea, la fel de importanta poate fi si temperatura la care este indicat sa le speli. Poti distruge foarte usor un pulover daca il pui in masina de spalat, la un program gresit, care sa il decoloreze sau sa intinda tesatura.

Calca cu grija hainele delicate

Hainele fabricate din materiale delicate, cum sunt cele din voal, matase ori casmir, trebuie calcate cu atentie, astfel incat sa nu se arda sau sa se rupa in timp. Pentru a le mentine in stare perfecta ai nevoie de un fier de calcat cu aburi performant , care sa nu arda tesaturile, dar care sa indeparteze rapid chiar si cutele persistente. În plus, pe unele materiale nu este indicat sa folosesti direct fierul fierbinte, ci sa le protejezi cu ajutorul unei tesaturi mai rezistente inainte de a le calca.

Atunci cand se schimba sezonul si vrei sa depozitezi in dulap toate hainele de care nu ai nevoie acum, este recomandat sa le speli inainte. Potrivit Bustle.com , moliile sunt atrase mai degraba de mirosul de parfum, deodorant sau cel al corpului, imprimat in tesaturi. Nu uita sa pui pe umerase bluzele, fustele sau rochiile din materiale care se sifoneaza mai usor, astfel incat sa nu ai surprize neplacute data viitoare cand le scoti din dulap.

Usuca rufele la aer

Uscatoarele automate de rufe, chiar si cele incorporate in masina de spalat, sunt foarte practice si te ajuta sa economisesti timp pretios. Totusi, cand vine vorba de hainele la care tii, o idee mai buna este sa le usuci pe sarma sau pe un uscator metalic. Aerul cald din uscatoarele automate, precum si miscarile de rotatie slabesc tesaturile in timp si le predispun la rupere. În cazul puloverelor, acestea ar trebui puse in linie orizontala pe uscatorul metalic, astfel incat sa nu se intinda sau sa isi piarda forma.

Elimina petele cat mai rapid

Cui nu i s-a intamplat sa verse cafea pe bluza preferata? Patarea hainelor pare aproape inevitabila, iar legile lui Murphy nu dau gres: riscul de a varsa ceva pe tine cand esti imbracata in alb sau porti hainele tale preferate este intotdeauna mai mare. Mai ales in cazul alimentelor sau bauturilor care pateaza, este important sa speli hainele imediat. Orice pata este mai usor de indepartat cand este proaspata decat dupa cateva ore, cand deja a patruns in tesatura. Asigura-te ca ai mereu in geanta un stilou pentru indepatarea petelor sau, daca acesta nu functioneaza, foloseste putina apa calda si sapun pentru a curata cat mai repede locul.