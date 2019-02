Oricine a incercat sa aseze cateva fire de flori intr-o vaza, probabil a observat ca pentru a crea un buchet frumos este nevoie de putina atentie si pricepere. Florile au darul de a ne face mai fericiti si de a lumina orice incapere, iar aranjarea florilor este o forma de arta care adera la principiile de design. Descoperiti elementele cheie pe care le folosesc floristii nostri in executia unui buchet si care va pot ajuta sa luati o decizie pentru urmatoarea ocazie speciala.

Elemente de design

Floristii apeleaza la elemente de design pentru a crea buchete si aranjamente atractive.

Culoarea

Exista o legatura puternica intre culori si flori. Acest lucru este valabil mai ales daca vorbim de trandafiri, ale caror culori poarta semnificatii diferite - rosu pentru momente romantice, galben pentru prietenie, roz pentru recunostinta. Cu toate acestea, ca element de design, culoarea este cheia atat pentru coeziune, cat si pentru prezentare.

in primul rand, un buchet trebuie sa aiba setata o paleta de culori. Floristul pot alege o paleta monocromatica sau poate opta pentru un standard cum ar fi o triada sau o paleta de culori adiacente. Paleta selectata nu numai ca face buchetul coerent, ci ajuta si la stabilirea unei stari de spirit.

in al doilea rand, floristul decide cum sa aseze culorile. Uneori distributia uniforma, in ponderi egale, a culorilor in buchetul de flori creeaza efectul dorit. Cu toate acestea, el poate alege sa grupeze florile de o anumita culoare impreuna pentru a echilibra alte elemente din buchet sau pentru a pune in evidenta o floare arhitecturala.

Forma

in acest sens, un alt element important al designului buchetului este forma. Ca si in cazul culorii, forma este o parte importanta a evidenţierii unei flori individuale sau a unei semnificatii aparte a buchetului . Anumite forme, cum ar fi liniile rigide si indraznete ale calelor, fac dificila combinarea lor cu alte forme de flori.

Multe buchete au cateva flori principale si alte flori mai mici. La proiectarea unui buchet, floristii folosesc forma pentru a da echilibru. Acestia pot grupa mai multe flori mici in apropierea unei inflorescenţe mai mari. Cu toate acestea, floristii pot grupa, de asemenea, mai multe flori de aproximativ aceeasi dimensiune si forma. Ca regula generala, ceea ce conteaza la final in organizarea florilor este forma de ansamblu a buchetului.

Textura

Pe langa forma conteaza si textura. De multe ori florile cu aceeasi dimensiune si forma pot avea texturi diferite. De exemplu, ganditi-va la un trandafir si la o garoafa - petalele rosii ale unei garoafe ofera o imagine foarte diferita de petalele netede ale trandafirului. Texturile diferite dau buchetului un interes vizual si mentin ochiul in miscare pe tot parcursul prezentarii. Floristii folosesc flori si plante de umplutura cu diferite texturi pentru a crea acest efect, dar si flori de diferite dimensiuni, amestecand deseori florile mai impunatoare cu flori mai delicate.

Cele mai potrivite flori pentru buchete

Evident, florile sunt elementul central al buchetului floral. Majoritatea florilor pot fi folosite pentru a crea un buchet, dar unele dintre ele sunt mai potrivite decat altele, de exemplu florile cu inflorescente intregi si cu tulpini mai ferme.

Florile arhitecturale au de obicei aspect mai indraznet. Hortensiile, bujorii, orhideele sunt unele dintre cele mai spectaculoase flori. Alte exemple includ trandafirii, irisii sau crinul peruvian. Floristii folosesc adesea flori mai mici pentru a accentua inflorescentele mai mari: frezii, miniroze, limonium, hipericum, wax flowers, skimmia sau chiar flori de bumbac.

Alegerea unui buchet

Atunci cand comandati un buchet de flori de la o florarie online sau il achizionaţi din magazinul unui florist, alegerea dumneavoastra se bazeaza in principal pe emotia pe care o creeaza culorile si formele buchetului. Cu toate acestea, pentru ca de cele mai multe ori buchetul va fi trimis unei alte persoane, ar trebui sa luati in considerare si gusturile destinatarului, dar si ocazia cu care daruiti florile. Alegeti florile in culorile preferate de cea care le va primi.

De asemenea, uitati-va si la prezentarea generala a buchetului. Observati cum interactioneaza florile cu alte elemente, cum ar fi panglica sau ambalajul, in cadrul aranjamentului. Din nou, alegeti florile care va sunt pe plac, dar se potrivesc si ocaziei cu care sunt daruite.

Floraria cu Povesti este o florarie online aparte, care ofera un serviciu unic de livrare a florilor. Buchetele noastre de flori sunt facute numai cu cele mai proaspete flori si sunt livrate in Cutia cu Povesti. Varietatea larga de buchete si aranjamente florale iti da posibilitatea sa comanzi online cadoul perfect pentru orice ocazie. Trimite un buchet de trandafiri rosii clasici pentru o aniversare sau un buchet asortat si luminos pentru ziua de nastere a unei prietene. Florile noastre sunt ideale pentru cadouri de multumire, pentru a felicita pe cineva, pentru a sarbatori nasterea unui copil...!

De peste 5 ani, promisiunea noastra indeplinita este de a aduce emotie, emotie pe care o creeaza primirea unui buchet de flori. Impactul este garantat, gestul tau va fi unic! Comanda si tu un buchet de flori!