OPEN CALL pentru artisti la Fusion Arts Expo 2019

Fusion Arts conecteaza comunitatile de artisti cu publicul larg, reuneste iubitorii de arta indiferent de varsta si inspira sute de proiecte creative, transformand Palatul Noblesse – Lifestyle Palace intr-un hot spot al artelor si oferind experiente artistice semnificative si cuprinzatoare!

Comunicat de presa

Fusion Arts este un proiect aflat la a 4-a editie cu scopul de a permite artistilor sa exploreze, sa comunice prin arta si sa-si celebreze propria identitate; sa ofere oportunitati de auto-exprimare si dezvoltare a abilitatilor in materie de frumos; sa contribuie la cresterea personala si sociala. Toate editiile Fusion Arts sunt create pentru atingerea acestor obiective.

Saptamana aceasta s-a dat startul inscrierilor in proiectul Fusion Arts- A PLACE TO reCREATE YOURSELF, un proiect cultural care incurajeaza si promoveaza artistii din Romania din diferite domenii artistice. Categoriile in care se pot inscrie sunt pictura, fotografia, sculptura, instalatii, live performance, design-ul de produs si Amazing Art You Haven’t Thought of, iar perioada de inscriere este de o luna: 25 martie- 25 aprilie 2019, mai multe detalii despre inscriere aici .

Timp de o saptamana, artistii selectionati vor avea ocazia de a-si face cunoscute lucrarile in cadrul evenimentului Fusion Arts Expo 2019 (6- 11 mai), in mod gratuit. Evenimentul este organizat de catre Palatul Noblesse- Lifestyle Palace si sustinut de Noblesse Interiors si Studio Insign.

Program Fusion Arts Expo 2019

6-11 mai: Expo Fusion Arts 2019 (11:00- 18:00)

10 mai: Arts After Work- Meet The Artists! (18:00- 22:00).

Vino sa cunosti artistii indeaproape sa le asculti povestea si sa aflii visul din spatele artei lor. Sesiuni de workshop cu cate un artist reprezentativ fiecarei categorii din cadrul expozitiei: pictura, sculptura, fotografie, instalatii, design de produs, live performance.

11 mai : Garden Party Fusion Arts (11:00- 22:00): Expozitia se va incheia cu o petrecere in aer liber pentru toti artistii si iubitorii de arte si design. In gradina palatului vom avea concerte live, proiectii, live performance, un mix rafinat de manifestari artistice care aduc aproape de public un mesaj pozitiv.

Anul acesta, Proiectul Fusion Arts se extinde, devenind o Agentie de Arta de referinta, creata pentru a reuni si promova artistii din diferite domenii prin proiecte de design interior, targuri, expozitii si evenimente speciale. Astfel, toti artistii selectionati la editia Fusion Arts 2019 vor fi preluati si promovati pe o noua platforma, www.fusionarts.ro, cu scopul de a crea parteneriate pe termen lung pe diferite proiecte ale agentiei.

Fusion Arts este parte din Noblesse Group International, companie multibrand din care fac parte si urmatoarele branduri: Noblesse Interiors- Showroom de design, studio-ul inSIGN, Palatul Noblesse – Lifestyle Palace si Noblesse Academy.

“ Add value to your lifestyle ” este motto-ul care defineste si leaga toate brandurile ce apartin companiei Noblesse Group International.

Noblesse Group International activeaza in domeniul industriilor creative si culturale, oferind produse si servicii care aduc plus valoare stilului tau de viata.

Sediul companiei este Palatul Noblesse- Lifestyle Palace, o adevarata bijuterie arhitecturala si culturala a Bucurestiului, datand din 1881 si construita de arhitectul Alexandru Savulescu. Dupa un proces complex de consolidare, restaurare cu mare responsabilitate a elementelor originale, amenajare interioara si exterioara, cladirea devine, incepand cu 2015, ceea ce este astazi: unul dintre cele mai importante centre de design, lifestyle si cultura din Europa.