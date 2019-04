10 seriale psihologice care iti vor da lumea peste cap

Descopera o lume plina de mistere in cele mai bune seriale psihologice!

Seriale psihologice pe care le vei urmari cu sufletul la gura si care iti prezinta povesti incredibile care te socheaza, te obsedeaza, si te fac sa treci de la suspans, fiori si neputinta, la mister si extaz, iar simturile tale sunt puse la incercare.

Seriale psihologice care dau dependenta

You

Printre cele mai surprinzatoare seriale pe care le-am vazut in ultimul timp si unul care reuseste sa iti dea putin principiile peste cap. You este adaptarea cartii cu acelasi nume scrisa de Caroline Kepnes, iar la inceput pare a fi povestea clasica de iubire, cu exceptia faptului ca el este un stalker carismatic cu probleme psihice, iar ea o studenta fara un real talent literar, dar care viseaza sa ajunga o mare scriitoare si dependenta de retelele de socializare. Actiunea serialului este vazuta din perspectiva lui Joe, el fiind si povestitorul, lucru care face povestea si mai interesanta. Captivant este modul in care personajul reuseste sa iti intre pe sub piele si sa te atraga de partea lui, iar in acelasi timp sa te infioare cu deciziile pe care le face.

Russian Doll

Printre acele seriale psihologice ciudate si interesante care au toate sansele sa-ti ofere o noapte alba. In primul rand, actrita care interpreteaza rolul principal este absolut savuroasa si s-a transformat in preferatele mele dupa ce am vazut-o in Orange is the New Black, iar in al doilea rand povestea se desfasoara intr-un mod cu totul captivant si haotic in acelasi timp. Serialul are parte si de glume foarte bune, dar nu te astepta la hohote de ras pentru ca este, pana la urma o comedie intunecata care foloseste glumele pentru a mai indulci drama deja existenta. Povestea este in felul urmator: Nadia este calcata de masina dupa ce pleaca de la petrecerea de ziua ei si moare. Nimic dubios pana aici, doar ca, imediat dupa asta se trezeste inapoi la petrecere. Ori de cate ori moare dupa asta, viata isi da un reset si Nadia se trezeste ca retraieste aceeasi zi, misunea ei fiind sa descopere cum sa rezolve acest loop.

Killing Eve

Un thriller psihologic care duce la alt nivel jocul de-a soarecele si pisica. Sandra Oh (cunoscuta din serialul fenomen Anatomia lui Grey) o interpreteaza pe Eve, un ofiter MI6 al carei job de birou nu ii satisface nevoile si aspiratiile de a fi un mare spion, asta pana cand in scena apare o temuta asasina pe nume Villanelle. Lui Eve i se cere sa o gaseasca pe aceasta inainte sa comita o noua crima si sa descopere cine se afla in spatele acesteia. Obsesia Evei este o adaptare a ciclului de romane “Nume de cod: Villanelle”, publicate de Luke Jennings in perioada 2014-2016.

The Sinner

Un serial intens, original, imprevizibil si infricosator care te lasa masca de la primul episod. Jessica Biel o interpreteaza pe Cora Tanetti, o femeie linistita si fericita care, intr-o zi de sambata, in timp ce se afla cu sotul si cu fiul lor pe o mica plaja pe malul unui lac, se naspusteste din senin si aparent fara niciun motiv, asupra unui barbat si il injunghie de mai multe ori. Detectivul Harry Ambrose care se ocupa de acest caz va trebui sa patrunda in labirintul din mintea Corei si sa descopere realul motiv pentru care aceasta a savarsit o astfel de crima.

Sharp Objects

The Alienist

Un serial psihologic captivant si nelinistitor care te cucereste de la primul episod si care te tine in tensiune pana la final. Atmosfera putin lenta, care iti dezvaluie treptat povestile marcante din viata personajelor te atrage ca un magnet.combina investigatia unor crime in serie cu dificila rafuiala cu trecutul a protagonistei interpretate excelent de Amy Adams. Serialul are la baza romanul omonim scris de Gillian Flynn, cea care a scris si Gone Girl.

The Alienist este o combinatie impresionanta intre o drama de epoca si fiorii unui thriller psihologic, o poveste cruda, dar sensibila, inspirata de romanul lui Caleb Carr si cladita cu o intensitate infricosatoare. Serialul reuseste intr-un mod uluitor sa cuprinda atmosfera intunecata din New York-ul anului 1890 si urmareste povestea lui Dr. Laszlo Kreizler un psiholog criminalist, care incearca sa descopere misterele unor crime inexplicabile. Un serial care reuseste sa te tina cu sufletul la gura de la inceput pana la sfarsit.

True Detective

Unul dintre serialele mele psihologice preferate si recomand din toata inima sezonul 1 si sezonul 3. Serialul antologie este o reusita incontestabila, care te face sa pierzi conexiunea cu realitatea si sa te integrezi intr-o lume misterioasa si periculoasa. Fiecare sezon spune o alta poveste si dezvaluie o alta crima ce trebuie rezolvata si alti detectivi dispusi sa faca orice pentru a descoperi criminalul si a face dreptate.

Mindhunter

Daca esti pasionat de crima si psihologie, de intelegerea mintilor criminale si ce se ascunde in spatele unui act atat de revoltator atunci Mindhunter se va transforma in unul dintre serialele tale preferate. Serialul este inspirat din cartea cu acelasi nume publicata in 1996 si scrisa de Mark Olshaker si agentul FBI John Douglas. Serialul aduce in discutie momentul in care s-a discutat pentru prima data in cadrul FBI conceptul de criminal in serie, iar actiunea este construita in jurul unor criminali si a procesului foarte elaborat prin care un grup de agenti FBI trec, in incercarea de a-i gasi sau de a le intelege motivele.

Tell Me a Story

Un thriller psihologic inspirat de povestile copilariei, care ti se va parea putin ciudat la inceput dar, care te va tine lipit de ecran cu fiecare episod. Primul sezon prezinta o reimaginare moderna si intunecata a povestilor Scufita Rosie, Cei Trei Purcelusi si Hansel si Gretel fiind descris ca o drama moderna ce intrepatrunde universul personajelor din cele trei povesti. Printre temele centrale se regasesc iubirea, pierderea, lacomia, ura, razbunarea sau moartea.

Black Mirror

Unul dintre serialele mele preferate, pe care oricat de mult m-ar soca sau mi-ar da lumea peste cap, il devorez cu aceeasi curiozitate. Black Mirror este un serial pe care cu greu il poti descrie in cuvinte si care nu seamana cu nimic din ce am vazut pana acum. E in acelasi timp infiorator si provocator, te face sa iti pui intrebari si sa te gandesti serios la viitorul spre care lumea se indreapta. E un serial sf psihologic desavarsit si o satira dura si socanta la efectele tehnologiei asupra noastra. Fiecare episod prezinta o alta poveste care reinterpreteaza lucrurile care ne distreaza, de care am devenit dependenti, dar pe care acum le vedem dintr-o alta perspectiva si nu mai par deloc atat de inofensive.