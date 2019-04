6 cadouri practice de Paște pentru părinți

Cauți cadouri de Paște pentru părinți? Ți-am făcut noi o selecție de atenții atât pentru mama, cât și pentru tata, daruri care să îi bucure în egală măsură pe amândoi!

Sărbătorile pascale se fac în familie. Iar dacă vremea este prietenoasă, este rost de reuniuni în aer liber, de plimbări și de umblete la iarbă verde unde să vă împărțiți cadourile de Paște de la iepuraș. Începem lista de propuneri de daruri de sărbători cu idei de cadouri de Paște pentru părinți. Ne-am oprit doar la șase sugestii, dar suntem siguri că puteți gândi multe altele pornind de la recomandările noastre.

Cadouri de Paște pentru mama

Lenjerie de pat cu imprimeu floral - un cadou pentru părinți de Paște

Mamelor le place tot timpul să fie pregătite de musafiri, să le asigure o ședere plăcută. Dar de Paște ai putea să ai tu grijă ca mama ta să se bucure de o seară de relaxare după o zi plină de muncă și gătit. O lenjerie de pat este importantă pentru odihnă în dormitor - noi am găsit una shabby chic cu inspirație de primăvară. Setul are imprimeu floral și include un cearșaf fără spațiu de pilotă, un cearșaf de pat și două fețe de pernă.

O poți comanda aici

Pachet cadou cu dulciuri de Paște pentru mama

Știi că nu dai greș cu un coș cadou de Paște pentru mama ta. Îi vei aduce un zâmbet mare pe față și o vei încânta peste măsură. Pachetul de sărbătoare conține nouă produse premium decorate cu fundă și ambalate cu atenție. Acesta include: vin roșu Gran Reserva CulturaVini 2014 Spania, Panettone cu stafide și coajă de portocală, trufe de ciocolată French Chocolate, cafea Dallmayr Espresso d’Oro, bomboane cu vișine Cherissimo Exclusive, praline cu fundiță Chocolate Rose, ciocolată Ritter Sport, praline Cake Edition cu zmeură și cheesecake și coș cadou elegant împletit.

Îl poți comanda aici

Album foto din lemn: pentru amintiri de Paște cu întreaga familie

Pentru că sărbătoarea pascală înseamnă și un motiv pentru reuniuni de familii, ne-am gândit că poți opta la un cadou de Paște altfel pentru părinți, adică la un album foto. Am găsit unul atipic, din lemn, care poate sta mereu la vedere, având aspectul unei cutii decorative. Se potrivește ca depozitare de fotografii de 10x15 centimetri, putând “înghesui” aici cele mai prețioase amintiri de familie.

Îl poți comanda aici

Cadouri de Paste pentru tata

Portofel pliabil de piele de firmă: un cadou practic pentru tata

Din categoriapentru părinți, îți recomandăm pentru tatăl tău un portofel din piele. De culoare maro scorțișoară, este confecționat din piele veritabilă, având un imprimeu ca model. Ca buzunare are sloturi multiple pentru card, dar și compartiment pentru bancnote și acte de identitate. În plus, vine accesorizat cu carabină.

Îl poți comanda aici

Butoni pătrați cămașă: daruri inspirate de Paște pentru părinți

Poate că de Paște părinții tăi vor ajunge într-un cadru mai festiv, așa că vor avea nevoie de o ținută cât mai elegantă. Dacă va purta un costum, va avea nevoie de niște butoni de cămașă. Am găsit unii foarte versatili, argintii, pe care îi poți dărui. Accesoriile se livrează în ambalaj personalizat, așa că pot reprezenta un dar inspirat de la fiu la tata, de la fiică la tată.

Îi poți comanda aici

Aparat de cafea: un cadou de Paște pentru părinții care au nevoie de energie

Atunci când vine vorba despre cafea, părinții știu cel mai bine cât de bună și gustoasă este. Așadar, le poți face o surpriză de Paște și să le iei un espressor. Noi am găsit un model manual De’Longhi EC221B. Are încorporat sistem cappuccino (mixează abur, aer, lapte și produce spumă). Boilerul este din oțel inoxidabil, are buton de pornire/oprire, tăviță detașabilă, sistem anti-picurare și tasator cafea, plus emisie de aburi reglabilă.

Îl poți comanda aici

foto: By Milleflore Images, Shutterstock