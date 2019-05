Sip & Sway by Beef Room devine noua destinație de vară din Centrul Vechi al Bucureștiului. Oaza de verdeață din mijlocul orașului își întâmpină clienții cu cele mai cool gin cocktail-uri, adaptări originale ale unor rețete care au făcut istorie, dar și cu noile preparate gourmet care au în rolul principal carnea de vită.

comunicat de presa

Sip & Sway by Beef Room devine noua destinație de vară din Centrul Vechi al Bucureștiului. Oaza de verdeață din mijlocul orașului își întâmpină clienții cu cele mai cool gin cocktail-uri, adaptări originale ale unor rețete care au făcut istorie, dar și cu noile preparate gourmet care au în rolul principal carnea de vită.

1934 Cosmopolitan, Netflix in Sheets, The Last Whisper, un omagiu adus clasicului cocktail The Last Word, Not That Spritz, o reinterpretare exotică a celebrului Aperol Spritz, Beach more, worry less sau Bucharest Fling sunt doar câteva din cocktailurile fresh în echilibru perfect cu sezonul estival.

Rețetele surprinzătoare satisfac cele mai variate gusturi: tineresc, puternic, jucăuș, sofisticat, elegant sau dulce. Meniul de băuturi conține și o selecție de nouă cocktail-uri create pornind de la rețete clasice, dar aduse în contemporan prin mixarea ginului cu aromele fructate, ierburi aromatice precum salvie, rozmarin, mentă, ghimbir, levănțică, ienupăr sau soc pentru a da o notă cu specific românesc.

În plus, pentru o experiență de neuitat, barul mobil, asemănător unei locomotive, este pe șine, băutura personalizată fiind realizată live la masa clienților pentru un efect cât mai spectaculos și autentic.

Pe durata verii, periodic, vor fi organizate evenimente tematice, seri cu DJ și oferte speciale, parteneriate cu branduri locale dar și alte surprize care vor fi anunțate pe paginile de social media ale locației Sip & Sway by Beef Room: Instagram si Facebook

„Ne-am imaginat acest loc ca pe o evadare din oraș chiar în mijlocul orașului. Sip & Sway este un fel de anticameră pentru vacanță, chiar dacă vacanța e încă departe pentru unii dintre noi, e o oază de relaxare, în care poți savura în tihnă un cocktail special pe unul din leagănele noastre și poți visa la locuri îndepărtate”, a declarat Claudia Stan, director de vânzări și marketing al Hilton Garden Inn Bucharest Old Town.

Situată pe str. Doamnei nr. 12, la parterul hotelului Hilton Garden Inn Bucharest Old Town, terasa atrage privirea trecătorilor prin decorul plin de verdeață, dar și leagănele special create pentru a ne trimite cu gândul la o escapadă în natură în compania prietenilor. Terasa, parte a restaurantul Beef Room, are o capacitate de 60 de locuri și va fi deschisă până la finalul lunii septembrie sub denumirea de Sip & Sway.

Artizanul meniului Sip&Sway by Beef Room este chef-ul Dan Obreja, iar restaurantul se adresează atât clienților Hilton Garden Inn Bucharest Old Town, dar mai ales persoanelor care vizitează Centrul Vechi, fie că sunt locuitori ai orașului în căutarea unor locații speciale pentru serile de vară, întâlniri de business sau turiști.

Nu poți fi în vacanță în fiecare zi, dar poți să-i simți gustul în fiecare zi alături de ginul tău preferat.

Ne vedem pe terasa Sip&Sway!