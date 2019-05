Concursul de înot ”Micul Delfin” by Baby Spa a ajuns la ediția a IX-a

Micii înotători de la Baby Spa s-au întrecut duminică în zâmbete și stiluri de înot.

comunicat de presa

Duminică, 26 mai , a avut loc cea de-a noua ediție a concursului de înot pentru copii Micul Delfin, organizat de Baby Spa.

Împărțiți pe categorii de vârstă, micuții înotători au avut ocazia să pună în practică toate tehnicile învățate de la echipa de specialiști de la Baby Spa. Încurajați de pe margine de părinți și prieteni, fiecare dintre micuții delfinași a făcut o demonstrație de talent și forță, indiferent de poziția finală din clasament.

Organizat de Anca Grecu, primul doctor în educație acvatică din România și managerul clubul de înot pentru copii, Micul Delfin a fost ocazia perfectă pentru ca cei mici să simtă gustul competiției și al victoriei.

‘‘Deși am acordat locuri si premii, așa cum îi stă bine oricărui concurs în toată regula, printre Delfinașii noștri există doar câștigători, tocmai pentru că cei mici vin la cursurile de educație acvatică. Mai mult de atât, unii dintre participanții noștri vin la bazin încă de la primele luni de viață. De altfel, indiferent de vârsta la care pun piciorul prima dată la piscină, înotul are surprinzător de multe efecte benefice asupra copiilor, în cele mai importante direcții de dezvoltare, respectiv emoțională, fizică, intelectuală și socială. Atât pe mine cât și pe echipa mea ne bucură extrem de tare faptul că de la an la an avem mai mulți înscriși la concursul Micul Delfin și, în același timp, din ce în ce mai mulți copii prezenți la bazin”, spune Anca Grecu.

Toți participanții au primit diplome și medalii, precum și surprize minunate pregătite de partenerii Baby Spa. Printre premiile oferite Micuților Delfini se numără jucării de la Barbie și Hot Wheels, cărți potrivite vârstei de la editura Arthur, precum și produse destinate îngrijirii copiilor de la Avene și Klorane Bebe.

Despre Baby Spa

Înființat în urmă cu 10 ani, Baby Spa a devenit în cel mai scurt timp etalonul în educație acvatică. Ne mândrim cu un concept complex și complet de educație acvatică bazat pe experiență, servicii premium și grijă permanentă pentru siguranța și sănătatea copilului. În decursul anilor, serviciile Baby Spa au evoluat în același timp cu tehnologia și știința. A rămas neschimbată misiunea de a oferi copiilor șansa de a se dezvolta armonios prin înot, într-un mediu sigur și primitor.