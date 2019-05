Cum poti sa prelungesti viata telefonului mobil

Cateva lucruri simple pe care le poti aplica si tu, si care, pe termen lung, iti vor ajuta telefonul sa ramana la fel de performant ca la inceput.

Ai observat ca dupa un an (sau chiar mai putin) de la cumparare telefonul mobil incepe sa nu mai functioneze ca la inceput? Daca da, atunci trebuie sa iti asumi o parte din vina si sa ai mai mare grija de el data viitoare.

Mai jos gasesti cateva lucruri simple pe care le poti aplica si tu, si care, pe termen lung, iti vor ajuta telefonul sa ramana la fel de performant ca la inceput.

Foloseste un capac de protectie

Un capac de protectie iti va ajuta telefonul sa fie protejat mereu impotriva eventualelor lovituri, zgarieturi sau a prafului. Aceste capace sunt confectionate din materiale foarte rezistente, au design ultraslim, si, pe langa asta, nu vei fi nevoit sa indepartezi carcasa pentru ca iti permit sa ai acces la toate butoanele si porturile. In plus, sunt usor de aplicat si de indepartat si vin intr-o multime de forme si culori, prin urmare le poti folosi inclusiv ca elemente care pot da personalitate dispozitivului tau.

Nu il incarca cu aplicatii si jocuri

Instagram, WhatsApp, Facebook si multe, multe altele: toate ti se par importante, dar la un moment dat va trebui sa incepi sa faci o triere si sa le elimini pe cele pe care nu le folosesti in mod constant. Un telefon pe care ai instalat o gramada de aplicatii si jocuri nu numai ca va functiona foarte greu, dar pe termen lung si performanta generala ii va fi grav afectata. O solutie ar fi sa iti propui sa faci un inventar lunar, sa vezi care aplicatii sau jocuri nu iti mai sunt utile si sa le stergi (sau dezinstalezi).

Nu il lasa sa se descarce in totalitate

Regula generala e sa iti incarci telefonul atunci cand bateria ajunge la un nivel de incarcare de 15-20%. Cu alte cuvinte, mitul potrivit caruia ar fi bine sa iti lasi telefonul sa se descarce in totalitate inainte sa il incarci e doar atat: un simplu mit. Daca te vei asigura ca il incarci in momentul in care nivelul bateriei se situeaza la 15-20%, durata ei de viata va fi mult mai mare, iar autonomia din ce in ce mai buna. De asemenea, nu e indicat sa lasi telefonul la incarcat mai mult decat e nevoie.

Asigura-te ca il inchizi, macar din cand in cand

Inainte sa pleci de acasa probabil ca nici tu nu iti lasi computerul pornit. Acelasi lucru ar fi bine sa-l faci si cu telefonul mobil. Ai putea sa faci asta, de exemplu, in timpul noptii, atunci cand nu ai nevoie de el. Daca, insa, folosesti alarma telefonului mobil pentru a te trezi dimineata si ai un dispozitiv pe care alarma nu poate actiona decat atunci cand e deschis, atunci ai putea folosi un mic truc: poti sa il lasi deschis, dar trecut pe modul „avion”. Acesa va permite declansarea alarmei in timp ce consumul de energie ramane minim.

Daca incerci sa tii cont de aceste mici sfaturi si trucuri, sunt sanse destul de mari ca telefonul tau mobil sa ramana performant un timp mult mai indelungat.

Foto: Shutterstock