Bine ai venit, vară! 6 reduceri la produse pentru o încăpere primitoare

Odată cu venirea verii magazinele fac întrecere la reduceri pentru stocuri noi. Dacă vrei să schimbi atmosfera din casă, să știi că sunt niște promoții faine la accesoriile pentru casă și s-ar putea să găsești niște articole tare faine.

Sub motto-ul “Welcome, Summer” o cunoscută destinație pentru produse home&deco a selectat o grămadă de articole dintre care să alegi, dar de data asta disponibile la prețuri promoționale. Pentru că nu am vrea să credem că opțiunile se impun, ci mai degrabă se câștigă, noi am selectat câteva dintre cele mai simpatice lucruri care ne-au atras atenția. Dar reprezintă o parte infimă din multele dintre care poți alege - mobilă, textile, corpuri de iluminat, ustensile, covoare și multe altele. Noi mizăm pe crearea unei atmosfere intime, așa că și produsele alese sunt în această temă. Asta pentru că știm cât de mult prețuiești să te simți bine!

Oferte la textile pentru dormitor

Față de pernă cu imprimeu de sezon

Nouă ne plac pernele decorative, iar dacă au niște printuri simpatice cu atât mai bine. Dacă adăugăm la asta și termenul “reducere”, atunci cu siguranță că am dat peste ceva must have. Fața de pernă cu un model estival - o bicicletă cu flori - ilustrată față-verso este una care va da o notă personală sufrageriei sau dormitorului tău. Sistemul de închidere este simplu, cu fermoar.

Lenjerie de pat pentru cupluri

King Ranforce Romance este o lenjerie de pat dublă king size, care s-ar vedea grozav într-un dormitor pentru doi îndrăgostiți. Are niște detalii amuzante, două animăluțe drăguțe puse pe un fundal care ilustrează Parisul. Și dacă nici asta nu te duce cu gândul la o idilă în cetatea iubirii, atunci nu știm ce ar putea să o facă!

Draperie tafta în degradeuri

Poți să dai o culoare magică încăperii, dacă optezi pentru o draperie în tonuri vibrante. Semiopacă, aceasta nu lasă ca lumina să pătrundă în cameră dacă nu vrei și conferă o ambianță plăcută, energică - degradeuri galben-verde-albastru; sistemul de prindere este tip șină.

Decorațiuni simpatice pentru locuința ta la reduceri mari

Set 5 tablouri cu apus

Vara aproape că este sinonimă cu ideea de escapadă la mare, la o plimbare pe plajă. Dacă dintr-un motiv sau altul nu vei ajunge să te plimbi prin nisip cu marea lângă tine, un set cu cinci tablouri care surprind apusul s-ar putea să îți placă foarte mult. Poate te face să te gândești și la niște amintiri închise în colecția ta dragă.

Decorațiune luminoasă cu globuri

Un mediu intim și primitor poți obține și cu niște accesorii luminoase. Noi am găsit la reducere niște globuri decorative cu diametre de 3-6 centimetri, care să confere un spațiu plăcut. Cu lumina caldă de culoare albă, aceste decorațiuni vor fi apreciate de musafirii care se vor refugia în livingul tău.

Suport pentru umbrele sub formă de pisică

Am mai zis-o și o repetăm: nimeni nu poate rezista unor pisicuțe! Așa că și designerii de interior se întrec în idei care să presupună introducere de tematică cu feline în diversele lucruri pe care le fac pentru case. Am găsit un suport pentru umbrele Cat White - ideal pentru vremea asta capricioasă care înseamnă când soare, când ploaie.

foto: By Africa Studio, Shutterstock