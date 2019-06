Ed Sheeran susține primul său concert din România pe 3 iulie 2019!

Megastarul mondial Ed Sheeran a anunțat că a inclus România în seria de spectacole pe care le va susține în acest an.

În perioada mai-august 2019, turneul nou-anunțat se va desfășura în Franța, Portugalia, Spania, Italia, Germania, Austria, România, Republica Cehă, Letonia, Rusia, Finlanda, Danemarca, Ungaria, Islanda și UK.

În deschiderea unuia dintre cele mai aşteptate concerte ale anului 2019 - Ed Sheeran, concert ce va avea loc la Arena Naţională din Bucureşti, în data de 3 iulie, vor cânta doi dintre cei mai iubiţi tineri artişti ai momentului, James Bay şi Zara Larsson.

James Bay - este un cântăreţ-compozitor şi chitarist englez. În 2014, a lansat single-ul „Hold Back the River“, înainte de a-şi lansa albumul de debut „Chaos and the Calm“ (2015). Albumul a ajuns pe primul loc în Marea Britanie şi pe locul 15 în SUA, iar la premiile Brit 2016 a primit premiul pentru Cel mai bun artist britanic.

Zara Larsson este una dintre cântărețele și compozitoarele care au avut un debut al carierei la o vârstă foarte fragedă de numai 10 ani, câștigând show-ul „Talang”, versiunea suedeză a concursului „Got Talent”. Aceasta a semnat cu o casa de discuri TEN Music Group în 2012. Single-ul „Uncover” a dominat topurile din Suedia și Norvegia, având 250.000.000 vizualizări pe Youtube.

Ed nu este doar unul dintre cei mai de succes artiști contemporani, ci și unul dintre cei mai solicitați. În cadrul turneului din vara trecută din UK, Ed a cântat în fața a peste 1,1 milioane de spectatori, inclusiv în patru seri pe stadionul Wembley din Londra, susținând astfel cel mai mare turneu al unui artist solo care a avut vreodată loc în UK.

Ed Sheeran – artistul cu cele mai mari vânzări mondiale în 2017 (IFPI) – și-a lansat cel de-al treilea album de studio, premiat cu Grammy, intitulat ‘÷’ (Divide) în luna martie a anului trecut. Cantautorul unei întregi generații, Ed a continuat să domine topurile muzicale din toată lumea încă de la lansarea albumului. Cu vânzări de peste 15,5 milioane de albume până în prezent la nivel mondial, ‘÷’ (Divide) a dat naștere hiturilor “Shape of You” (cel de-al treilea cel mai vândut single din toate timpurile în UK și piesa cu cele mai multe redări în streaming pe Spotify), “Castle on the Hill”, “Galway Girl”, hitul Nr. 1 de Crăciun în 2017 în UK, “Perfect” și “Happier”. Sheeran și-a lansat albumul de debut, ‘+’ (Plus) în 2011, acesta având vânzări de 10 milioane de unități și incluzând piesa de debut cu cele mai mari vânzări în UK din acel an, “The A Team”. În 2014, el a revenit cu cel de-al doilea album, ‘x’ (Multiply), aclamat de critici, și care a inclus hitul global “Thinking Out Loud”. ‘x’ a ajuns Nr. 1 în topuri pe ambele maluri ale Atlanticului și a fost recunoscut ca unul dintre cele mai bine vândute albume din toate timpurile de către The Official Charts Company – în prezent, acel album a vândut 16 milioane de copii în toată lumea, fiind certificat cu platină de 90 de ori pentru vânzări.

La finalul anului 2017, Ed a primit Ordinul de Excelență al Imperiului Britanic pentru serviciile sale aduse domeniilor muzicii și acțiunilor caritabile. A câștigat o gamă largă de premii pe parcursul carierei sale, inclusiv 4 premii Grammy, 4 premii Ivor Novello, 5 premii BRIT Awards, 6 premii Billboard Awards – și multe altele.

DESPRE POLITICA DE VÂNZARE A BILETELOR

Ed și echipa sa au o politică foarte strictă legată de vânzarea ne-etică a biletelor, motiv pentru care o persoană poate comanda în numele său maxim 4 bilete, iar în momentul accesului la spectacol, cel puțin numele de familie imprimat pe bilet trebuie să corespundă cu documentul de identitate. Celelalte persoane au acces doar însoțite de persoana posesoare cărții de identitate. La cerere, trebuie prezentată și dovada plății biletelor.

Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica documentele de identitate la intrarea în zona de spectacol. Vă rugăm aduceți un document de identitate valabil și intrați la spectacol împreună cu prietenii și familia cu care ați achiziționat biletele.

Toți clienții sunt îndemnați să folosească doar site-urile oficiale pentru bilete din lista afișată pe Edsheeran.com .

Pentru lista de întrebări și răspunsuri, vă rugăm accesați – Edsheeran.com sau eventim.ro

Pentru concertul din România din 3 iulie 2019, biletele se pot achiziționa de pe www.eventim.ro .