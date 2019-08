Expansiunea bucatariei. Cum poti maximiza potentialul spatiului extins

Bucatariile mici de apartament pot deveni neincapatoare rapid, mai ales daca ai o familie numeroasa sau daca iti place sa gatesti frecvent.

Extinderea se face, de obicei, fie spre balcon, fie spre living, printr-un plan de tip open space, care eficientizeaza utilizarea spatiului si iti ofera mai multa libertate de miscare.

Daca ai in vedere extinderea bucatariei, este important sa tii cont atat de organizarea spatiului, cat si de alegerea unui design coerent, care sa se armonizeze usor cu restul incaperilor. In plus, exista cateva solutii prin care poti maximiza potentialul spatiului, astfel incat bucataria sa fie pe deplin functionala si potrivita nevoilor tale:

Opteaza pentru un mobilier compact

Pentru majoritatea bucatariilor de apartament, mobilierul trebuie fabricat pe comanda, astfel incat sa corespunda perfect dimensiunilor spatiului. Cele mai multe proiecte moderne iti ofera inclusiv solutii pentru incorporarea electrocasnicelor, un lucru extrem de util in pastrarea unei coerente a designului si a unei amenajari compacte, potrivite inclusiv pentru spatii inguste. De exemplu, un cuptor incorporabil poate fi amplasat oriunde ai nevoie, chiar si la inaltime, astfel incat sa poti vedea cu ochiul liber cum se gatesc alimentele in interior si pentru a economisi spatiu prin amenajarea pe verticala.

Cum extinzi bucataria spre balcon

Daca vrei sa maximizezi utilizarea spatiului de pe balcon si vrei sa il unesti cu bucataria, atunci poti lua in calcul amplasarea aragazului si a blatului de bucatarie in aceasta zona. Nu numai ca iti va fi mai usor sa aerisesti atunci cand gatesti, dar poti folosi restul spatiului din bucatarie pentru a amenaja un loc de luat masa, cu o canapea sau un coltar si o masa extensibila, la care sa aiba loc intreaga familie. Delimitarea spatiului de gatit si a celui de servit masa este extrem de eficienta pentru a spori functionalitatea bucatariei tale si poate fi utila pentru cei care nu se folosesc de spatiul din balcon la adevarata sa capacitate.

Delimiteaza bucataria de living printr-o insula

Bucatariile de tip open space sunt moderne, practice si functionale atat pentru cei care locuiesc singuri, cat si pentru familii. In primul rand, unirea bucatariei cu livingul inseamna ca nu va mai trebui sa te intrerupi din gatit pentru a-i supraveghea pe cei mici, pentru a face conversatie cu oaspetii sau a urmari emisiunea preferata la televizorul din living. Poti delimita cele doua spatii printr-o insula de bucatarie, care sa iti asigure spatiul necesar pentru prepararea alimentelor, dar si pentru depozitare, prin rafturile aflate in partea inferioara.

Alege un stil de amenajare armonios si coerent

Atunci cand decizi sa unesti doua incaperi, exista riscul ca cele doua stiluri de amenajare sa nu se potriveasca, iar spatiul deschis sa arate nefiresc sau sa fie lipsit de o coerenta estetica. De aceea, este bine sa iei in calcul si posibilitatea unei renovari, daca designul livingului este diametral opus celui din bucatarie. Delimitarea spatiilor este o solutie pentru a reduce contrastele, dar este important ca schemele cromatice din cele doua incaperi sa fie complementare si sa arate cat mai natural integrate impreuna.

Sursa foto:Soroush Karimi on Unsplash