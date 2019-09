Land Rover anunta parteneriatele cu Musto si Lego

Noul model Lego Technic Defender alcătuit din 2.573 de piese dezvoltat împreună cu Land Rover va include o caroserie autentică și o serie de funcții perfect reproduse

Noul Defender inspiră gama Land Rover Musto de îmbrăcăminte pentru sporturi în aer liber și echipamente tehnice

Jacheta termică este prevăzută cu o antenă reflectorizantă integrată care să ajute echipele de salvare la o identificare rapidă și cu buzunare pentru a menține telefoanele mobile încărcate mai mult timp

Colecția mai include o centură de activitate cu cea mai sigură și mai puternică cataramă din lume ANSI COBRA și un rucsac cu cusături sigilate, ce poate fi purtat peste tot

Land Rover celebrează premiera mondială a Noului Defender cu o gamă de îmbrăcăminte pentru sporturi în aer liber și echipamente tehnice în parteneriat cu Musto, dar și un model extrem de detaliat LEGO Technic.

LEGO Technic Land Rover Defender

Noul LEGO Technic Land Rover Defender este o figurină auto pe care o puteți construi acasă. Dezvoltat în parteneriat cu Land Rover modelul alcătuit din 2.573 de piese combină creativitatea fără margini LEGO cu silueta ușor de recunoscut și capabilitatea incomparabilă a noului Defender.

Vehiculul LEGO Technic reproduce noul Defender cu o serie de elemente și funcții realiste, printre care panourile autentice ale caroseriei și jantele, tracțiune integrală cu trei diferențiale, suspensie complet independentă, un troliu și cea mai sofisticată cutie de viteze LEGO Technic – toate concepute pentru a oferi o experiență captivantă și satisfăcătoare iubitorilor de mașini și fanilor LEGO deopotrivă.

Niels Henrik Horsted, Director de Marketing al Grupului LEGO, a spus: „Cu fiecare element LEGO, copiii pot construi orice își pot imagina. Sunt foarte încântat de acest nou model – o idee cu adevărat impresionantă realizată de proiectanții noștri din cadrul Grupului LEGO. Împreună cu Land Rover am combinat elementele, designul și ingineria inovatoare într-un set care dovedește creativitatea fără margini a jocului LEGO și care poate fi construit în realitate cu LEGO Technic.”

Noul LEGO Technic Defender poate fi cumpărat online începând cu 1 octombrie 2019.

Colecția Above and Beyond

Inspirată de durabilitatea și capabilitatea Noului Defender, colecția de echipamente tehnice și articole de îmbrăcăminte pentru sporturi de exterior, pentru femei și bărbați, Above and Beyond încorporează patrimoniul Musto: îmbrăcăminte pentru performanță de top, la nivel mondial.

Inovațiile colecției includ jacheta termică cu antenă reflectorizantă integrată RECCO pentru a ajuta echipele de salvare să localizeze oamenii cât mai ușor în teren dificil. Jacheta mai este prevăzută cu buzunare căptușite cu PrimaLoft Aerogel care ajută la menținerea telefoanelor mobile încărcate mai mult timp.

Jacheta hibrid Rodinia beneficiază de tehnologia pentru fermoare YKK Quickburst transformându-o în vestă în câteva secunde. De asemenea, este prevăzută cu izolație PrimaLoft Black Eco – o alternativă ușoară la straturile cu puf ce nu compromite căldura, confortul sau flexibilitatea.

Joe Sinclair, Director Produse de Marcă și Licențiere Jaguar Land Rover, declară: „Noul Land Rover Defender împinge limitele designului auto, iar acest lucru ne-a inspirat să lucrăm împreună cu Musto, pentru a crea cea mai avansată tehnică și capabilă colecție de până acum. Ambiția noastră a fost să lansăm o gamă specializată de articole de îmbrăcăminte și echipamente, care să reunească capabilitățile de clasă mondială ale modelului Defender cu setea de aventură a clienților noștri.”

Paul Stoneham, Președintele Executiv Musto, a anunțat: „Crearea articolelor de îmbrăcăminte de înaltă performanță tehnică se află în centrul expertizei noastre în cadrul Musto, iar acest parteneriat cu Land Rover unește două mărci britanice inovatoare, ambele cu o istorie puternică.”

Colecția mai include recipiente dure și sticle, un stilou conceput să funcționeze și în condiții extreme și o centură unică cu o cataramă ANSI COBRA și chingi ultra-robuste cu o rezistență la tracțiune de 6.000 kg.

Colecția Land Rover Above and Beyond este disponibilă online și în magazine, din 11 septembrie. Pentru detalii accesați link-ul de aici.