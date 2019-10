10 cele mai bune documentare Netflix pe care trebuie sa le vezi

De la reportaje deosebite castigatoare de Oscar, biografii din cultura pop si studii psihologice, la examinari emotionate si socante ale societatii in care traim.

Daca vrei sa inveti lucuri noi, sa te minunezi de descoperiri importante, sa dezlegi misterele mintii umane sau sa primesti raspunsuri la anumite intrebari despre lumea in care traim, atunci urmareste unele dintre cele mai bune documentare pe care le gasesti pe Netflix.

Cele mai bune documentare pe Netflix

1. Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gates

Magnatul Bill Gates este unul dintre cei mai faimosi oameni din lume, cu toate acestea publicul abia il cunoaste. Numele lui s-a aflat pe buzele oamenilor din intreaga lume din doua mari motive: 1. a fost fata Microsoft intr-o era in care produsele companiei au devenit omniprezente si 2. este extrem de bogat. Documentarul acopera elementele de baza ale vietii lui Gates: copilaria, educatia sa, administrarrea Microsoft, casatoria cu sotia sa Melinda si fundatia caritabila pe care o administreaza.

2. FYRE: The Greatest Party That Never Happened

Fyre a intrat in istorie drept cel mai mare festival care nu a avut loc niciodata, fiind una dintre cele mai mari inselatorii provocate de social media. Desi trebuia sa fie un festival de muzica extraordinar la limita imposibilului, ceva ce nu a mai fost creat vreodata, s-a transformat intr-un haos de proportii uriase. Pe scurt, Bill McFarland, un antreprenor tanar din SUA, alaturi de rapperul Ja Rule au decis sa faca o aplicatie prin care oamenii cu bani sa poata contracta artisti pentru evenimente private. Ca sa promoveze platforma au vrut sa faca un super festival si au cumparat o insula in Bahamas. S-au cheltuit sume exorbitante pe campania de promovare si au reusit sa vanda 95% din bilete in primele 48 de ore, desi nimeni nu avea habar ce urmeaza sa se intample. Ce a urmat este de domeniul fantasticului.

3. The Disappearance of Madeleine McCann

Printre cele mai bune si controversate documentare Netflix se numara si Disparitia lui Madeleine McCann, cea mai mediatizata disparitie din istorie. Maddie, in varsta de trei ani, a disparut in timp ce era in vacanta in Portugalia impreuna cu familia si nu a mai fost gasita. Copila a disparut in timp ce parintii ei luau masa cu prietenii intr-un restaurant din apropierea apartamentului unde erau cazati. Maddie a fost lasata sa dorma singura, impreuna cu fratii ei mai mici, iar acestia erau verificati din jumatate in jumatate de ora. Parintii au fost suspecti in disparitia fiicei lor, fiind acuzati ca au organizat o falsa rapire.

4. Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes

Crimele lui Ted Bundy au facut inconjurul lumii si au facut un subiect de fascinatie si de groaza pentru multa lume. Documentarul a fost lansat la 30 de ani de cand criminalul in serie a fost executat pe scaunul electric pentru atrocitatile comise. Conversatii cu un ucigas: Ted Bundy urmareste povestea acestuia din copilarie pana la varsta adulta, cand a inceput sa omoare femei, alese dupa un anumit tipar. Convins ca nu o sa fie condamnat si incercarea de a-si romanta prezentarea, a facut incercarea jurnalistilor de a scoate adevarul de la el cu atat mai provocatoare.

5. Cooked

Daca te intereseaza sa afli mai multe despre traditiile noastre in materie de gatit si despre mancare in general, Cooked e un documentar de unde vei afla mai multe lucuri interesante. Privit prin prisma celor patru elemente naturale – foc, aer, apa si pamant - Cooked explica evolutia a tot ce inseamna produse alimentare pentru noi, prin istoria alimentatiei si a capacitatii universale a acesteia de a ne conecta. Documentarul aduce in prim plan nevoia noastra primara de a gati si face o reintoarcere la traditiile noastre pierdute, dezvaluindu-ne o legatura profunda cu ingredientele si tehnicile de gatit pe care le folosim.

6. Icarus

7. Making a Murderer

Printre cele mai bune documentare Netflix si castigator al unui premiu Oscar,aduce in prim plan sistemul de dopaj institutionalizat din Rusia si este bazat pe dezvaluirile lui Grigor Rodcenko, fost spion si director al laboratorului antidoping de la Moscova. Conform documentarului peste 1000 de sportivi rusi au beneficiat de un program de dopaj “sponsorizat de stat”.

Printre cele mai bune documentare Netflix se numara si Making a Murderer, care iti prezinta injustitia sistemului judiciar. Documentarul prezinta povestea cutremuratoare a lui Steven Avery care a petrecut 18 ani intr-un penitenciar pentru asalt si tentative de omor, fiind nevinovat. Dupa ce a fost exonerat si a dat in judecata politia, castigand procesul, a devenit tinta imediata a acestora.

8. The Royal House of Windsor

Daca esti fan al serialului The Crown, cu siguranta iti va placea si acest documentar Netflix, care prezinta si exploreaza modul in care familia regala britanica si-a pastrat puterea timp de zeci de ani in Regatul Unit.

9. Homecoming

Homecoming: Un film de Beyonce prezinta concertul istoric sustinut de artista la Coachella, dedicat universitatilor si colegiilor Americane pentru comunitatile de culoare si este un omagiu adus personalitatilor afro-americane care au inspirat-o pe Beyonce. Documentarul contine imagini si interviuri din timpul pregatirilor pentru marele concert, dar si drumul de la conceptul creativ la miscarea culturala pe care a generat-o.

10. The Great Hack

The Great Hack: Iluzia Intimitatii un documentar despre scandalul Cambridge Analytica si protectia datelor. Acesta prezinta legaturile dintre gigantul retelelor de socializare - Facebook, alegerile prezidentiale si manipularea informatiilor distribuite online astfel incat sa manevreze opinia publica in favoarea anumitor candidati. The great Hack reia si informatiile privind implicarea Cambridge Analytica in comunicarea politica din Romania.

Foto: By Viroj Supornpradit, Shutterstock