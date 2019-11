Reduceri la carti de Black Friday pe Elefant: 15 titluri care merita citite

Elefant pune la bataie de Black Friday cateva dintre cele mai bune carti pe care merita sa le ai in biblioteca ta sau chiar sa le faci cadou.

Cartile sunt acele portaluri magice prin care reusim sa calatorim in alte lumi, sa cunoastem personaje interesante de care sa ne atasam sau sa calatorim cat mai adanc in interiorul nostru, sa ne descoperim temerile, fricile si astfel sa ne vindecam si sa avem puterea de a o lua de la capat.

Cele mai bune carti de dezvoltare personala pe elefant de Black Friday

Mindfulness urban – Gaspar Gyorgy

Cea mai noua carte a unuia dintre cei mai cunoscuti si cautati psihoterapeuti ai momentului in Romania. Cartea este scrisa ca un ghid, personal si practic in acelasi timp, pentru a ne imbratisa temerile, ingrijorarile si durerea. Si in acest fel, printr-o stare de constientizare prezenta si continua, ajungem la sinele nostru real.

Brian Tracy m-a cucerit prin intermediul cartii Incepe cu ce nu-ti place si s-a transformat usor in preferatul meu in domeniu. Cartea de fata vorbeste despre gestionarea timpului (o superputere pe care fiecare dintre noi ar trebui sa o avem) si cum sa facem ca la finalul zilei sa nu ne punem mainile in cap ca nu am facut nimic din ceea ce trebuia. Tracy propune de-a lungul cartii sale mai multe tehnici prin care ne indruma sa ne organizam mai bine.

Din ce in ce mai multi dintre noi sufera de aceasta tulburare care iti patrunde adanc in minte si in suflet si iti paralizeaza orice vointa si curaj. Pentru cei care se confrunta cu stresul crescut, cu ingrijorarea, frica sau panica, autorul ofera o serie de sugestii pentru a tine sub control anxietatea si a reusi sa preiei fraiele propriei tale vieti.

Drumul catre tine insuti – M.Scott Peck

Un bestseller international care a stat saptamani intregi pe primul loc in topul New Yor Times. M.Scott Peck este un binecunoscut autor al unor carti de psihoterapie si spiritualitate care s-au vandut in miloane de exemplare. Cartea promite rezolvarea tuturor problemelor prin disciplina totala, Peck incercand sa gaseasca raspuns si contraofensiva pentru teama, manie, singuratate, vina sau durere.

Jocul vietii si cum sa il jucam – Florence Shinn

Exista momente in viata cand ai nevoie de o schimbare, de un imbold ca sa poti merge mai departe, cand nu esti hotarat pe ce cale sa o iei sau pur si simplu nu te mai regasesti. Cartea atinge teme diferite din viata, rezolvate prin puterea gandului printr-un anumit mod de a actiona spre a atrage ceea ce este nevoie in viata ta. Un ghid extraordinar cu ajutorul caruia sa descoperi traseul potrivit pentru tine.

Top bestseller: carti de Black Friday din categoria fictiune

Un nou inceput – Kristin Hannah

Kristin Hannah este una dintre cele mai bine vandute si premiate scriitore contemporane. Cartea Un nou inceput este o poveste de dragoste epica si o drama familiala a carei actiune se petrece in Alaska, in anii 1970. O poveste emotionanta despre iubire dusa la extrem, alegeri si greseli, pedeapsa si ispasire, supravietuire si, mai presus de toate, speranta.

Ajuta-ma sa nu dispar - Petronela Rotar

Cea mai noua carte a Petronelei Rotar este una emotionanta, dificila si pe care cu greu o poti scoate din minte. Cartea spune povestea unei femei independente care incepe o relatie cu un barbat casatorit, iar pe masura ce relatia avanseaza si ea incepe sa creada tot mai mult in el si in relatia lor se poate descifra, prin diverse semnale de alarma si in fiecare semn de afectiune, acea prevestire a nenorocirii care va lovi si va lua tot.

Imi plac thrillere psihologice la nebunie, imi place sa fac parte din ancheta, sa simt adrenalina cum imi curge in vene cu fiecare pagina data. Am citit nerabdatoare cartea Fata dinainte de Delaney si am fost nerabdatoare sa o citesc si pe aceasta. Intunecata, seducatoare, atragatoare, plina de suisuri si coborasuri, dar si intorsaturi inspirate, Crede-ma cand mint e o adevarata placere literara.

Cum sa opresti timpul – Irvin Yalom

Sunt convinsa ca fiecare dintre noi si-ar dori sa aiba superputerea de a opri timpul. Cartea lui Matt Haig este o poveste de dragoste care dainuie peste secole intre un barbat pierdut in timp si o femeie care il poate salva, dar si o lectie despre zecile de vieti de care ai nevoie ca sa inveti sa traiesti cu adevarat.

Lumina unui nou inceput – Agnes Martin Lugand

Agnes Martin Lugand este una dintre autoarele mele preferate, toate cartile ei au un vibe pozitiv si te fac sa crezi ca orice vis ti se poate indeplini, ca iti poti schimba viata atunci cand simti ca nu mai poti. Cartea are ca lait motiv: Putem fi fericiti cand ne mintim pe noi insine? Raspunsul va las sa il descoperiti in carte.

Dragoste in contratimp – Beth O’Leary

O carte amuzanta, suprinzatoare si, totodata, romantica in care gasim putin din toate: iubire, relatii toxice, dorinta de a depasi perioadele critice, prietenie, familie, trauma. Regasim insa si situatii amuzante, replici spumoase, haine colorate si personaje pline de viata. Sunt personaje in care te regasesti, pe care ajungi sa le indragesti sau pe care iti doresti sa ai puterea sa intri in carte si sa le zici vreo doua.

Black Friday pe elefant: carti de spiritualitate si filosofie

Privind soarele in fata – Irvin Yalom

Una dintre acele carti fabuloase pe care o data ce ai inceput sa le citesti cu greu o mai lasi din mana. Cartea imbina perfect psihologia, filosofia si literatura si ofera o viziune curajoasa asupra mortii si impactului pe care o are aceasta in viata noastra. Yalom incearca sa te ajute sa iti descoperi conceptiile legate de moarte si face ca ideea mortii sa devina un lucru care sa nu te faca lipsit de speranta, ci din contra, sa te elibereze si sa te ajute sa iti traiesti viata din plin.

Puterea prezentului – Eckhart Tolle

Eckhart Tolle explica in cuvinte simple ca ne putem elibera de suferinta atunci cand ne intelegem rolul impotant in generarea propriei dureri si ca de multe ori mintea noastra este de fapt aceea care ne creeaza problemele, nu lumea exterioara sau alta persoana. O carte de citit cu foaia si pixul langa tine pentru a lua notite.

Dincolo de bine si de rau - Friedrich Nietzsche

Sunt o mare fana a lui Nietzsche si am citit cartile lui pe nerasuflate. Dincolo de Bine si de Rau e una dintre capodoperele sale. Autorul abordeaza problema moralei si a motivatiei care sta la baza tuturor actiunilor omului si, in definitiv, a vietii acestuia. Inainte de a citi cartea incearca sa lasi orice prejudecata la o parte.

Putere, libertate si gratie divina – Deepak Chopra

Cine sunt eu? De unde am venit? Unde ma voi duce cand voi muri? In aceasta carte Deepak Chopra a decis sa isi exprime viziunea despre misterul existentei si a importantei acesteia, incercand, totodata, sa ne ofere un instrument cu ajutorul caruia sa intelegem care este adevarata noastra natura.

