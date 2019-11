Black Friday pe Elefant: 5 obiecte creative pentru amenajarea camerei copilului

Descopera cel mai bune oferte de Black Friday pe Elefant si transforma camera copilului intr-un spatiu magic si sigur!

Camera copilului este universul sau, locul in care se simte bine, confortabil, se distreaza si isi construieste lumea pe care si-o doreste. De aceea este important ca fiecare element de acolo sa ii starneasca interesul, sa imbie la relaxare si sa ii ofere siguranta.

Cum amenajezi camera copilului: gaseste ce ai nevoie la reducere de Black Friday pe Elefant

Comoda 4 sertare Believe in your dreams

Amenajarea camerei poate fi o provocare si pentru parinti, intrucat o amenajare reusita nu tine doar de creativitate, cat si de organizare. Mobilierul de depozitare este extrem de important pentru ca cel mic are nevoie de un astfel de loc pentru a avea unde sa isi pastreze lucrurile si hainutele. O astfel de comoda cu patru sertare si cu spatiu suficient, te ajuta si pe tine sa iti usurezi viata de parinte care strange haosul care se face in mod normal in camera copilului.

Bebe Provence - Set transformabil 4 in1, Aloha

Fetele prefera adesea un decor simplu si discret, in care predomina culorile pastel sau rozul, in timp ce baietii isi doresc camera in culori accentuate. Dar, daca vrei sa alegi ceva care sa se potriveasca si pentru fetite si pentru baietei, mobilierul in alb, gri sau bej se integreaza perfect indiferent de gusturi. Patul modular Aloha este ideal, mai ales daca nu dispui de un spatiu prea mare si nu vrei sa schimbi patutul prea des, acesta adaptandu-se stadiilor de crestere a copilului. Cel mic va sta in siguranta si va avea un somn confortabil, patul se reconfigureaza, trecand prin trei stadii: patut cu masa de infasat pentru bebelus, pat cu grilaj pentru bebe, patut modular pentru prescolar.

BO Jungle – balansoar cu vibratii

Un balansoar cu vibratii ofera acele minute de calm si relaxare de care are nevoie si bebele, dar si mama. Pentru majoritatea bebelusilor un leagan este un loc magic, unde se calmeaza imediat si patrund linistiti in lumea viselor, iar asta pentru ca ritmicitatea leganatului ii aduce aminte de miscarile din burtica mamicii. Acest model BO Jungle cu vibratii, oferit de Elefant la reducere de Black Friday este unul care poate face minuni atunci cand nu reusesti sa gasesti o modalitate de linistire a bebelusului. Leaganul are un material confortabil si cu textura pentru ca micutul sa nu transpire, materialul este lavabil in masina de spalat. Leaganul este usor de pliat si de transportat.

Tabla de scris Believe in your dreams

Pentru copilasii cu inclinatii artistice sau care adora sa deseneze, aceasta tabla cu doua fete este alegerea ideala. Tabla are o fata alba pentru desen, cu rola de hartie inclusa si una neagra pentru a scrie cu creta. Ce este si mai interesant la aceasta tabla simpatica, este faptul ca sub ea sunt incluse doua cutii spatioase pentru depozitarea accesoriilor sau a jucariilor.

Set scaune si birou

Pentru copilasi dar si si pentru parinti spatiul de studiu si invatare este unul foarte important. In zona pentru studiu atmosfera trebuie sa fie placuta, relaxanta si linistita, astfel incat sa starneasca interesul si creativitatea. Din punct de vedere al spatiului, aceasta zona ar trebui sa fie cat mai aproape de fereastra, pentru ca cel mic sa beneficieze de cat mai multa lumina naturala atunci cand invata. Setul de scaune si birou, la reducere pe Elefant, sunt concepute special pentru copii si pentru diversele activitati pe care acestia le desfasoara si este usor de asamblat.

