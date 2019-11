Mirela Vaida și Zaza Band au concertat pentru prima dată pe scena Berăriei H. Peste 1500 de fani au ascultat live folclor reinterpretat și multe altele. După concert, cei prezenți nu au plecat fără să o felicite personal pe frumoasa artistă și fără să facă poze cu ea.

Mirela Vaida a recunoscut când s-a urcat pe scenă că are mari emoții fiind pentru prima dată pe scena celei mai mari berării din sud-estul Europei. Prin repertoriul ales, dar și prin modul inedit de interpretare al melodiilor, frumoasa artistă a reuși să îi ridice pe toți cei prezenți de la mese și să îi facă să danseze. După concert, Mirela a răspuns câtorva întrebări în exclusivitate pentru Kudika.ro.

1. Ce titlu ar avea o carte despre viața ta și cum ar arata copreta acesteia?

Titlul ar fi despre libertatea de a face ceea ce simți, iar coperta ar înfățișa o fată, probabil eu râzând într-un câmp plin cu flori.

2. Ce-ai fi vrut să devii, dar nu ai putut?

Am vrut să devin avocat, jurist sau conslier juridic la una dintre instituțiile de prestigiu ale Uniunii Europene. Pentru asta m-am pregătit și am terminat facultatea de Drept. Îmi mai doream să fiu un reprezentant al României la ONU, îmi plăceau titulaturile acestea cu iz internațional, dar drumul m-a dus de la facultatea de Drept unde am terminat și un master în drept comunitar, direct pe scena Teatrului de Revistă Constantin Tănase într-o zi, după ce am cântat “Trandafir de la Moldova” și “New York, New York” la castingul pentru poziția de solist vocal. Așa că nu știu dacă am vrut să devin cu adevărat un jurist sau un reprezentant al României la ONU din moment ce m-am lăsat atât de ușor convinsă de anunțul de casting dat de Teatrul de Revistă în anul 2007.

3. Daca ar fi să oferi un singur sfat unui prieten despre viață care ar fi acela?

Fii bun, fii optimist, bucură-te de oameni, dar nu avea încredere în nimeni!

4. Ce ai fi dispusă să faci pentru a salva lumea?

Cred că tot ceea ce facem noi ca mame, noi ca părinți prin copiii noștri înseamnă într-un fel că salvăm lumea. În momentul în care îi educăm, în momentul în care le spunem ce să facă bine, ce să nu facă rău, în momentul în care le spunem cum să aibă grijă de mediu, să nu arunce pe jos, să nu vorbească urât, să strângă după ei, să-și respecte aproapele, să se joace frumos cu prietenii, să aibă încredere în părinți și să-l iubească pe Dumnezeu. Eu cred că noi părinți, prin ceea ce plantăm în copiii noștri salvam în fiecare zi lumea.

Daca am pierdut înseamnă că nu a fost așa de frumos pentru că în general nu pierd lucrurile frumoase din viață și lupt pentru ele și nu regret nimic din ce am trăit. Fiecare lucru care mi-a adus bucurie sau dezamăgire m-a pregătit pentru ce sunt astăzi, așa că a fost o etapă. Nimic nu se face fără efort, repet, dacă a fost frumos înseamnă că n-am pierdut, am rămas cu frumosul în viață, iar lucrurile care m-au dezamăgit și care mi-au adus suferință le-am lăsat în urmă, dar am învățat din ele.

Nimic nu se compară cu ziua și seara și fiecare moment în care sunt alături de familia mea, de cei 3 copii ai mei, de soțul meu, de cuibușorul nostru, în intimitatea lui, cu poveștile lui, cu haosul lui și cu bucuriile lui.

6. Ce ți-ai dori să retăiești?

Nu sunt o nostalgică în sensul în care să privesc cu melancolie către o anumită perioadă, n-aș dori să retrăiesc nimic pentru că ceea ce trăiesc astăzi e o încununare a tuturor experiențelor frumoase pe care le-am avut în viață, din copilărie și până în prezent și cred că nimic nu se compară cu ziua și seara și fiecare moment în care sunt alături de familia mea, de cei 3 copii ai mei, de soțul meu, de cuibușorul nostru, în intimitatea lui, cu poveștile lui, cu haosul lui și cu bucuriile lui.

Mă motivează fiecare lucru pe care-l fac, chiar și cele urâte mă motiveaza să lupt, să trec peste obstacole și să reușesc în tot ceea ce îmi propun. Sunt un om ușor de motivat pentru că sunt ambițioasă și nu mă dau în lături când îmi propun ceva. Muncesc pentru asta și o fac cu multă pasiune.

7. Ce te motivează să te ridici din pat dimineața?

Nu că mă motivează, ce mă obligă să mă ridic din pat dimineața este faptul că deja la ora 6 la noi în casa e mare veselie, 2 din 3 copii se trezesc, vorbesc de Tudor și de Vladimir, ei sunt cei mai matinali, deja fac show în sufragerie dimineața. Soacra mea, să-i dea Dumnezeu sănătate, face cafeaua și pe mine mă motiveaza faptul că-i aud pe cei 2 copii care râd și se joacă în living și soacra mea care îmi toarnă frumos cafeaua neagră în ceașca aburindă, deci mă motivează lucrurile acestea. Iar dacă ar fi să vorbesc în sensul mai larg, mă motivează copiii mei, faptul că muncesc cu gândul la ei, faptul că ne așteaptă încă o zi de mers la grădiniță, de experiențe, de activități, de ieșit în parc, de mers la tot felul de activități extra curiculare, faptul că merg la o emisiune zilnică, faptul că îmi place adrenalina pe care o simt în fiecare zi, faptul că am un band alături de care am evenimente frumoase și cu care cânt la evenimente, Mirela Vaida și Zaza Band. Mă motivează că sunt la Teatrul de Revistă Constantin Tănase angajată de 15 ani și mă bucură sălile pline în weekend. Mă motivează simpla ieșire în parc cu bicicletele, mă motivează faptul că pot să stau toată duminica în pijamale în casă și să ne uităm cu toții la desene animate și să mâncăm popcorn. Mă motivează fiecare lucru pe care-l fac, chiar și cele urâte mă motiveaza să lupt, să trec peste obstacole și să reușesc în tot ceea ce îmi propun. Sunt un om ușor de motivat pentru că sunt ambițioasă și nu mă dau în lături când îmi propun ceva. Muncesc pentru asta și o fac cu multă pasiune.

8. Cu ce talent ai vrea să fii înzestrată?

Dacă mi-aș fi droit să am talent în a picta sau în a canta la vreun instrument cu siguranță aș fi făcut ceva în sensul acesta. Îmi place să călăresc așa că am mers la un club de echitație. Cred că faptul că pot cânta, că pot ține o emisiune zilnică, faptul că îmi place foarte mult să scriu ( cred că sunt rudă cu Creangă ) - scriu pe blog-ul meu zilnic (www.mirelavaida.ro), cred că și ăsta e un fel de talent. Sunt lucruri cu care te naști.

9. Ce ai vrea să inventezi?

Aș fi vrut să inventez o teleportare! Dacă se poate acum să închid ochii și să fug pînă în Maldive câteva ore cât stau ai mei la gradiniță, să stau la plajă pe nisipul alb, să fac repede o baie în ocean. Mi-ar fi plăcut să fac asta și după “pac” să închid ochii și să intru înapoi în mașina să iau copiii de la grădiniță si să intru pe scenă.

Vezi programul complet al concertelor din Berăria H pe berariah.ro!