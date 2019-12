Cinci dintre cele mai noi apariții editoriale pe care le poți oferi în dar de sărbători

Cele mai noi romane de ficțiune, autobiografii ale unor personalități marcante ori cărți de dezvoltare personală pot reprezenta un dar minunat în acest sezon festiv.

Pentru că nu mai e mult până la debutul sărbătorilor de iarnă, ar fi bine să încerci să faci lista cu ce cadouri de Craciun trebuie sau vrei să cumperi anul acesta. Parfumuri, cosmetice, ceasuri și bijuterii sunt doar câteva dintre cele mai comune obiecte pe care le poți pune, pentru cei dragi, sub bradul de Crăciun sau pe care le poți oferi partenerilor de afaceri. O altă variantă de cadou de care prietenii și familia ar putea să se bucure este una literară. Cele mai noi romane de ficțiune, autobiografii ale unor personalități marcante ori cărți de dezvoltare personală pot reprezenta un dar minunat în acest sezon festiv.

Iată câteva dintre cele mai noi apariții editoriale pe care le poți oferi persoanelor dragi de Crăciun:

1. „Omul care mută norii. Şapte întâmplări“, de Radu Paraschivescu

Bestseller la Târgul de Carte Gaudeamus din acest an, cel mai recent volum semnat de Radu Paraschivescu și apărut la editura Humanitas cuprinde „şapte întâmplări de ieri şi de azi, din Franţa sau din Italia, dintr-un colţ al Bucureştiului sau dintr-altul“. Răsfoind „Omul care mută norii“, cititorii vor trece prin mai multe stări: stu­poare, veselie, tandreţe, deznădejde şi speranţă.

2. „Rămâi cu mine“, de Ayòbámi Adébáyò

Una dintre cele mai noi apariții editoriale în colecția „musai“ a editurii Art este romanul „Rămâi cu mine“, de Ayòbámi Adébáyò. Desfășurându-se pe fundalul revoltelor politice și sociale din Nigeria anilor ʼ80, cartea rezonează cu vocile, culoarea, bucuriile și fricile societății pe care o surprinde. Potrivit editurii Art, Ayòbámi Adébáyò a scris o poveste devastatoare despre fragilitatea iubirii conjugale și distrugerea unui cămin, despre durere și cât de mult poți sacrifica în numele unei familii și, nu în ultimul rând, despre ce înseamnă să fii mamă.

3. „Arta de a asculta și alte lecții de viață“, de Michael Caine

Publicată în colecția Yorick a editurii Nemira, autobiografia unuia dintre cei mai șarmanți actori de Hollywood, Michael Caine, este o lecție de viață pentru fiecare cititor. În „Arta de a asculta și alte lecții de viață“, autorul povestește cum a ajuns să aibă o carieră de succes și ce sacrificii a fost nevoit să facă. Totul într-un carusel care arată că viața bate filmul. „Domnul Caine este un povestitor șarmant. Scrisul lui are o calitate rară la memorialiști: jovialitatea“, scrie The New York Times despre această carte.

4. „Poartă-ţi plugul peste oasele morţilor“, de Olga Tokarczuk

„Poartă-ţi plugul peste oasele morţilor“, cel mai recent roman publicat în limba română al scriitoarei Olga Tokarczuk - câștigătoarea Premiului Nobel pentru Literatură pentru anul 2018 -, a fost nominalizat la Man Booker International Prize 2019 și transpus cinematografic în 2017 de regizoarea Agnieszka Holland. Ecranizarea a obținut Ursul de Argint la Festivalul Internațional de Film de la Berlin. Potrivit publicației The Guardian, „Poartă-ţi plugul peste oasele morţilor“ este un amalgam uluitor de roman poliţist, comedie şi tratat politic, „scris de o femeie a cărei inteligenţă extraordinară se îmbină cu o sensibilitate anarhică“.

5. „Arta subtilă a disperării“, de Mark Manson

În noua sa carte, Mark Manson își îndreaptă atenția asupra nesfârșitelor nenorociri care au loc în lume. Inspirându-se din cercetările psihologice legate de aceste subiecte, precum și din înțelepciunea atemporală a lui Platon, Nietzsche sau a legendarului Tom Waits, el disecă religia, politica și modul în care acestea au ajuns să semene între ele, precizează editura Trei, care a publicat volumul în limba română în colecția Lifestyle. În această nouă carte, autorul bestsellerului internațional „Arta subtilă a nepăsării“ analizează relația oamenilor cu banii, cu industria de divertisment și cu internetul, arătând că, oricât de bun ar fi un lucru, dacă este consumat în exces, poate omorî – psihologic vorbind.

Sursă foto: Africa Studio/ Shutterstock