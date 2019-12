Andra și invitații săi au concertat pentru Hospice Casa Speranței

205.000 euro au fost donați de Carrefour, alături de 29 de companii partenere pentru HOSPICE Casa Speranței, în cadrul unui concert caritabil la Opera Națională

Andra și invitații săi, alături de Orchestra Simfonică București, sub bagheta dirijorului Andrei Tudor și cu intervenția scenică a lui Cristian Leonte, au concertat în fața a peste 800 de invitați, companii și vedete, în beneficiul pacienților de la HOSPICE Casa Speranței. La invitația Carrefour, 29 de companii s-au reunit în cadrul unui concert caritabil, desfășurat la Opera Națională, luni, 9 decembrie și au donat 205.000 de euro către Hospice Casa Speranței.

Într-un decor de poveste, Andra a interpretat colinde tradiționale, melodii compuse de Andrei Tudor special pentru artistă și melodia Vin Acasă de Crăciun, lansată în premieră pe Scena Operei Naționale București. Pe scenă, au urcat să cânte alături de Andra, invitați speciali, precum: Bodo (Proconsul), Mircea Radu, Mioara Velicu, Liviu Teodorescu, Paula Herlo și Narcisa Suciu. Punctul culminant al concertului a fost ultimul moment artistic, susținut de Andra și Eva, fetița de doar 4 ani a cuplului Andra și Cătălin Măruță, care au cântat Deschide ușa, Creștine!, emoționând audiența.

“Crăciunul a fost întotdeauna un moment important în familia noastră. Aș vrea ca prin acest concert să reușim să aducem sărbători fericite pentru cei mai puțin norocoși dintre noi. Am cântat cu gândul la toți cei care au nevoie de speranță, de momente de liniște în pragul Sărbătorilor de iarnă și au nevoie să creadă într-un viitor mai bun, ca să poată găsi puterea să lupte în fiecare zi. “, a completat vedeta serii, Andra.

Prezențe din lumea mondenă s-au alăturat cauzei și au participat la evenimentul caritabil: Marius Moga, Gabriela Szabo, Alex Dima, Adina Buzatu, Olimpia Melinte, Anca Sina Serea, Iulia Albu, Elena Lasconi, Helmuth Duckadam, Irina Mohora, Monica Dascălu, Lavinia Petrea, ca să numim doar câțiva dintre ei.

Donațiile rezultate în urma concertului merg către HOSPICE Casa Speranței și asigură 2 milioane de minute de îngrijire paliativă. Îngrijirea paliativă își propune să îmbunătățească calitatea vieții pacienților și a familiilor lor atunci când se confruntă cu o boală incurabilă, prin servicii medicale și sprijin social, consiliere psiho-emoțională și spirituală atât pentru pacienți, cât și pentru familiile lor.

”Avem 4.000 de motive pentru care să luptăm zi de zi, acesta este numărul pacienților pe care HOSPICE Casa Speranței îi îngrijește în prezent. Gestul făcut de Carrefour și toți partenerii, de Andra, de toți artiștii care au urcat pe scenă, de Orchestra Simfonică București și de dirijorul Andrei Tudor, ne face să simțim că avem și milioane de prieteni în jur. Iar pentru asta suntem extrem de recunoscători!”, a spus Mirela Nemțanu, Director Executiv Fundația HOSPICE Casa Speranței.

WDP, Prime Kapital, DN1 Value Center, Nepi Rockcastle, Renovatio Trading, Element Industrial, Cushman Wakefield Echinox, AFI Cotroceni, P3 Logistic Parks, CBRE, Albalact, Mastercard, RBC, Smart ID, Immofinanz, BRD Finance, BRD Societe Generale, One United Properties, EY, Havas, Tuca Zbârcea & Asociații, Veranda Mall, Publicis, EMI, Graffiti PR, Marsh, Amalia Năstase Communication, Forbes și Forbes Life și-au unit eforturile într-o inițiativă ce a avut ca scop creșterea gradului de conștientizare pentru implicarea civică.

Îndemnul unitar al acestora a fost legat de utilizarea instrumentelor financiare, deductibile fiscal, precum redirecționarea impozitului pe profit (în cuantum de 20%) în cazul companiilor sau a impozitului pe venit (în cuantum de 2%) pentru persoanele fizice, către cauze sociale. Prin aderarea la acest efort comun pentru HOSPICE Casa Speranței, cele 30 de companii și artiștii susținători își doresc să creeze valoare nu doar sustenabilă, ci și scalabilă pe termen lung.

, a declarat Anca Damour, Executive Board Member, Carrefour România.

Despre Andra:

Andra este unul dintre cei mai de succes artiști din România. Cântă de la vârsta de doar 13 ani, moment în care a și fost remarcată de un producător. De atunci, au trecut 19 ani, timp în care a cucerit publicul român atât cu vocea ei extraordinară, cât și cu sinceritatea și modestia dovedite constant. Nu e de mirare că este atât de iubită și așteptată cu nerăbdare în toate orașele României și peste hotare, întrucât versatilitatea ei i-a permis să abordeze mai multe stiluri, de la pop, la melodii cu influențe rock, latino, cât și muzica tradițională. Concertele ei, “Iubirea Schimbă Tot”, “Aievea” sau “Tradițional”, au fost ținute cu casa închisă atât în țară, cât și la Londra sau Chișinău. Însă fani a câștigat și la nivel internațional prin colaborări importante: “Without you“, o piesă cu David Bisbal, deținător al mai multor premii Latin Grammy, a doborât un record de vizualizări în ziua lansării. Versiunea în limba româna a piesei “Nos Fuimos Lejos”, în colaborare cu Descemer Bueno și Enrique Iglesias a depășit pe Youtube numărul de vizualizări al variantei originale. Andra este dedicată cauzelor sociale, dorindu-și să inspire prin propriul exemplu și implicându-se în proiecte caritabile adesea.

Despre HOSPICE Casa Speranței:

HOSPICE Casa Speranței este o organizație non-profit, înființată la Brașov, în 1992. HOSPICE a fost fondată pentru a se asigura că tot mai mulți pacienți din România - care suferă de o boală incurabilă - primesc îngrijiri paliative adecvate, la momentul potrivit, pentru a putea trăi fiecare moment cu demnitate, alături de familiile lor.

Împreună vom contribui pentru dezvoltarea unei serii de programe în 2020, sprijinind echipele medicale și dedicate, pentru a oferi servicii specializate pentru ei și familiile lor. Aceasta se traduce prin mai mult timp de calitate, mai multă liniște și amintiri mai bune pentru ei.

Despre Carrefour:

