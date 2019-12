Ai luat deja cadourile pentru Secret Santa și te pregătești să le dăruiești fetelor la o ieșire în oraș? Lasă stresul căutării unui loc de parcare în grija FREE NOW. Chemi o mașină care să te ducă oriunde îți dorești și plătești următoarea cursă cu… un selfie.

Imaginează-ți cât e de simplu: descarci aplicația FREE NOW, chemi o mașină, călătorești spre destinația ta și plătești următoarea cursă cu… un selfie. Mai exact, cu un Instagram selfie din timpul cursei FREE NOW, cu TAG la contul @freenow.ro. FREE NOW face o magie și îți returnează un voucher pe zi cu contravaloarea călătoriei cu selfie. Cu FREE NOW ai ridesharing la cel mai bun preț, pe orice rută în București, chiar și în orele de vârf. Deja te pregătești de selfie? Caută FREE NOW în GIFS pe Instagram și folosește stickerul.

Și asta nu e tot: intri automat în cursa pentru premii speciale acordate zilnic prin tragere la sorți pentru selfie-urile din perioada 16 și 23 decembrie, conform regulamentului. Poți să câștigi un an de călătorii gratuite cu FREE NOW (365 curse), vouchere pentru concerte și festivaluri, pentru bilete de avion să pleci în city-break, cumpărături, SPA și cinema VIP. Mai multe selfie-uri, mai multe curse gratuite și șanse de câștig. Pentru că FREE NOW este gratuit acum, cu un selfie.

Beneficiile FREE NOW

Fără tarif dinamic și cu posibilitatea de a plăti cash sau cu cardul. FREE NOW are tarif fix per kilometru, indiferent de momentul zilei, de condițiile de trafic sau de cererea și oferta de mașini dintr-un anumit moment, ceea ce înseamnă control și predictibilitate din punct de vedere al costurilor.

Mai multe mașini în același timp. FREE NOW îți permite să comanzi, de pe același cont FREE NOW, mai multe curse în același timp, care să te preia pe tine și pe prietenii tăi din același punct și să vă ducă la destinații diferite.

O singură aplicație, 100 de orașe din Europa. FREE NOW îți permite să folosești o singură aplicație pentru a găsi cea mai bună soluție de transport, în regim de taxi sau transport alternativ, în București și în alte peste 100 de orașe din nouă țări europene în care grupul operează - Germania, Marea Britanie, Irlanda, Spania, Portugalia, Italia, Polonia, Austria și Suedia.

Mai multe beneficii pentru șoferi. Aplicația FREE NOW are zero comision pentru șoferi. Ai acces simplu și rapid la mai multe curse, fără timpi morți și, dacă alegi să devii șofer FREE NOW, primești 20 de lei bonus pentru fiecare cursă încheiată. În plus, ai acces la mai mulți pasageri și, prin urmare, ai posibilitatea unor venituri mai mari. Și poți să-ți închei ziua de lucru cu o cursă care te duce cât mai aproape de casă, eliminând timpii morți și distanțele parcurse fără pasager.