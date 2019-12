Fețe de masă decorative pentru masa de Crăciun

Oferă-i bucătăriei tale sau zonei de dining un aer de sărbătoare! Surprinde-ți musafirii cu un aranjament simpatic unde vor servi bucate alese la masa de Crăciun!

Crăciunul este acea sărbătoare din an când familiile se reunesc, prietenii reiau legătura și relațiile sunt mai puternice ca niciodată. Cinele luate împreună sunt motive pentru ca toți să intre în legătură cu cei dragi, iar aceștia să afle tot ce este mai important că s-a întâmplat peste an. Dacă plănuiești să servești un meniu festiv, atunci trebuie să iei considerare ca și masa să arate grozav. Pe lângă decorațiunile alese, fețele de masă trebuie să fie în ton cu tot acest sezon. Am ales pentru tine câteva sugestii de fețe de masă pentru Crăciun. Ca să fie așa cum trebuie.

Fete de masa decorative pentru un Craciun de poveste

Față de masă cu om de zăpadă

Mesele în familie luate în preajma sărbătorilor de iarnă pot fi mai frumoase, dacă optezi pentru o față de masă cu tematică. Noi am găsit una pe roșu, dintr-un material subțire și ușor transparent, pe care se vede un om de zăpadă, discret, în colțurile sale. Are forma pătrată și măsoară 85x85 centimetri.

Față de masă pentru Crăciun

O față de masă care ni se pare perfectă pentru perioada sărbătorilor de iarnă este aceasta, pe alb. Este pe dimensiuni reduse și măsoară 85x85 centimetri. În forma pătrată se remarcă modele geometrice pe margine, care încadrează fundalul fain. În colțuri sunt niște brazi pe roșu, iar răsfirate din loc în loc diverse steluțe drăguțe.

Față de masă pe argintiu

Crăciunul este perioada din an când trebuie să te bucuri de magie, iar nuanțele metalice conferă o astfel de atmosferă. Motiv pentru care am optat să recomandăm pentru fețele de masă de Crăciun și un model pe gri. Aceasta este destul de simplu, până observi că în colțurile accesoriului ies în relief niște brazi desenați cu măiestrie.

Față de masă în carouri

Fețele de masă pentru Crăciun pot imita printul pentru foliile de împachetat cadouri. Noi am găsit una în carouri, într-o combinație de culori festive - verde și roșu. Aceasta se integrează foarte frumos în restul decorațiunilor de sărbătoare, care îți îmbracă locuința în tonuri fantastice.

Față de masă cu print floral

În goana noastră după fețe de masă pentru Crăciun am mai găsit una cu print floral, dar nu oricum, ci cu Crăciunițe, ca să intri mai ușor în Christmas mood. Cu ușurință de altfel, când totul arată așa bine, pentru că modelul mai are și niște cadouri desenate ca să fie totul cât mai interesant. Are 150x150 centimetri.

foto: By Pixel-Shot, Shutterstock