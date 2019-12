Crăciun aproape zero waste. Un ghid sustenabil

Iată câteva idei despre cum poți petrece un Crăciun sustenabil

comunicat de presa

Zero Waste. Sau fără risipă. Am rostit și auzit cuvântul pe tot parcursul anului. Are șanse mari să devină cuvântul anului. Ruda lui apropiată, ”unică folosință”, a fost deja cuvântul anului în 2018, potrivit Collins Dictionary.

Și pe bună dreptate. Am consumat fără discernământ pe repede înainte, fără să ne uităm ce lăsăm în urmă. Trăim, folosim, aruncăm, mergem mai departe. Această filosofie de unică folosință nu ni se mai potrivește și trebuie depașită.

Un Crăciun fără risipă e greu de obținut, însă cu mici eforturi, poate reușim să reducem coșurile de cumpărături, felurile de mâncare, ambalajele pentru cadouri, volumul de decorațiuni, schimburile de garderobă. Iată câteva idei despre cum poți petrece un Crăciun sustenabil:

O listă bine-organizată te va scăpa de ”cumpărăturile spontane.”

Inainte de a pleca la cumpărături, echipează-te cu sacoșe reutilizabile. Cu cât mai multe, cu atât mai bine și mai multe oportunități să refuzi punga de plastic de la magazine.

Dacă ai posibilitatea, alege produse vrac

Pe lângă hârtia de împachetat, o altă problemă reală este volumul de mâncăruri care se pregătesc în această perioadă și care, la final,ajung la groapa de gunoi. Din lipsa unei organizări, se întâmplă des să estimăm greșit cantitățile de alimente de care avem nevoie. O lista bine definită te va ajuta să eviți risipa de mâncare. De avut în vedere că un român aruncă anual cam 130 kg de mâncare.

Când vine vorba de decorațiuni, întotdeauna mai simplu e mai frumos. Încearcă să reciclezi din decorațiunile din anii trecuți. Îți poți face propriile decorațiuni din diverse materiale, unele chiar organice.(conuri și ramuri de brad, pene, felii de măr sau portocale) În felul ăsta vei economisi bani, iar la final vei avea un obiect creat de mâinile tale

Dacă găzduiești o cină sau o petrecere festivă și partea cu veselă și paharele e dificilă, alege în locul plasticului pahare, veselă și tacâmuri biodegradabile și compostabile

Cadouri

Dăruiește cadouri care să inspire, cadouri care să aducă bucurie pentru mai mult de o secundă. Caută să dăruiești experințe în locul unor produse. De exemplu poți alege bilete la concerte sau la cursuri de dans, improvizație, echitație sau de gătit. Sunt doar câteva exemple de cadouri care nu vor ajunge la groapa de gunoi.

Fă cadouri pentru cei dragi. Poți decora un obiect, poți face niște cosmetice naturale, poți face o prăjitură. Dacă te pricepi la croșetat un fular sau niște mănuși lucrate de mână vor aduce multă bucurie.

Dăruiește plante, cadouri care cresc doar cu afecțiune, apă și lumină.

O carte este întotdeauna un cadou potrivit pentru orice membru al familiei.

Dacă totuși rămâi fără inspirație, cumpără cadouri locale. Sunt atât de mulți designeri și artizani români talentați care pot oferi idei de cadouri originale. În plus, se gândesc să fie cât mai sustenabile și au grijă la ambalaje.

Hârtia de împachetat, cât mai puțină sau deloc. Unele produse au deja propriul ambalaj, nu mai au nevoie de unul în plus.

Risipa de mâncare:

De obicei, sărbătorile vin cu multe feluri de mâncare și lasă în urma lor saci cu resturi sau mâncăruri care nici măcar nu au fost gustate. Se estimează că în luna decembrie, volumul de mâncare care ajunge la groapa de gunoi se dublează.

Planifică din timp lista de cumpărături. Cumpără doar cât și ce îți trebuie.

Nu lasă pe ultima sută de metri mersul la cumpărături. Asta poate duce ușor la un coș foarte mare de alimente, care duce, într-un final la un coș mare de gunoi.

Gătește simplu, cu ingrediente locale. Pregătește măncare care să placă tuturor. Orice ai alege să gătesți, alege să fie simplu. Pe langă felurile din carne, adaugă și o opțiune vegetariană.

Dacă găzduiești o cină pentru familie sau prieteni și nu s-a mâncat tot din farfurie, pregătește caserole pentru invitați și oferă-le la plecare. Astfel, nu vor fi nevoiți să gătească a doua zi.

Compostează resturile organice. Ca să reducem volumul deșeurilor organice care ajung la groapa de gunoi, soluția ideală ar fi să compostăm ce nu ne mai este de folos. Astfel, după masa de Crăciun cel mai bun lucru pe care îl putem face pentru planetă ar fi să compostăm resturile de mâncare.

Dacă le-ai bifat pe toate cele de mai sus, ce ai mai putea să faci ar fi să vorbește cu cei din jurul vostru despre aceste mici eforturi, care, la nivel, colectiv pot avea efecte mari. Arătă-le că pașii mici, contează. Vorbește-le despre soluții sustenabile, despre alternativele la plasticul de unică folosință, despre risipa de mâncare care afectează nu doar portofelul, ci și mediul încojurător. Mai ales mediul înconjurător.

Un Crăciun #fărărisipă e greu. Cere timp, efort, implicare. Dar recompensa finală este pe măsura. Până la urmă, să ai o atitudine sustenabilă ar putea înseamna un singur lucru, deloc greu de realizat: măsura.

Foto prima pagina siggifuji/ Shutterstock