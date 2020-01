16 cele mai asteptate filme ale anului 2020. Pregateste-te de multa actiune si suspans!

Filme extraordinare pe care abia asteptam sa le vedem in 2020!

In 2020 ne vom bucura de filme bune si extrem de asteptate, de la continuari ale unor filme de succes, la filme noi cu povesti deosebite si personaje de care te vei indragosti. Vei intalni supereroi de care iti era dor, personaje neinfricate, vei patrunde in lumi magice si misterioase si vei descoperi unele dintre cele mai frumoase si mai captivante povesti.

Filmele anului 2020 pe care nu trebuie sa le ratezi

Birds of Prey

Birds of Prey este unul dintre cele mai asteptate filme din 2020, mai ales de catre fanii universului DC Comics. Filmul Suicide Squad, care i-a adus in prim plan pe anti-eroii universului DC s-a bucurat de un mare succes in box office, iar personajul interpretat de Margot Robbie, Harley Queen a avut cel mai mare impact. In noul film Harley Queen face echipa cu alte super eroine: Black Canary, Huntress si Renee Montoya pentru a salva o tanara fata din mainile unui temut criminal, Black Mask, interpretat de Ewan McGregor

Mulan

Disney urmeaza sa transforme alt desen animat popular intr-un film de actiune epic, cu o versiune actualizata a eroinei Mulan. Recunosc, astept cu nerabdare filmul, de cand am auzit prima data ca Disney are in plan sa faca un film si cu aceasta poveste. Motivul pentru care data lansarii a fost amanata este acela ca cei de la Disney au avut nevoie de un an de zile pentru a gasi actrita care sa o interpreteze pe neifricata Mulan, alegand-o in cele din urma pe actrita Liu Yifei, una dintre cele mai populare actrite din China. Mulan este aventura epica a unei tinere curoajoase care se deghizeaza in ostas pentru a putea lupta impotriva invadatorilor din Nordul Chinei.

Gretel & Hansel

Basmul german din secolul al XIX-lea, despre fratii care se pierd in padure si ajung tinta unei vrajitoare care vrea sa ii transforme in cina, a avut parte de mai multe adaptari cinematografice, dar niciuna nu s-a ridicat cu adevarat la nivelul asteptarilor. Insa, la sfarsitul lunii ianuarie 2020 vom primi o versiune mult mai autentica a povestii create de fratii Grimm. O versiune intunecata, incredibil de infioratoare si care cu siguranta iti va da fiori pe sira spinarii.

The Gentlemen

Ah! Ce poti sa iti doresti mai mult decat sa vezi un film cu Charlie Hunnam (Jax din serialul Sons of Anarchy), Matthew McConaughey sau Colin Farrell la un loc, toti imbracati la patru ace. Personajul interpretat de McConaughey este un milionar american care si-a construit la Londra o mega afacere din traficul de marijuana. In momentul in care zvonul ca este in cautarea unui potential inlocuitor se raspandeste, un razboi incediar se declanseaza.

Bad Boys For Life

In ultimii ani au tot aparut continuari ale filmelor care au avut succes in anii 90’. Nici in 2020 nu lipsesc, iar una dintre ele este si continuarea filmului Bad Boys cu Will Smith si Martin Lawrence in rolurile simpaticilor politisti.

The Invisible Man

Cu cativa ani in urma studiourile Universal si-au propus sa lanseze The Dark Universe (Universul Intunecat), o franciza care sa readuca pe marile ecrane indragitii monstri din filmele mai vechi. Primul film lansat a fost Mumia in 2017 dar, dupa ce acesta nu s-a bucurat de un prea mare succes in box office, au decis ca este timpul sa isi reevalueze planurile. Adaptarea povestii create de H.G. Wells se concetreaza asupra unui om de stiinta care devine invizibil dupa ce o procedura stiintifica are efecte secundare extreme.

A Quiet Place 2

Filmul A Quiet Place a fost una dintre cele mai mari suprize cinematografice in 2018 si s-a bucurat de un real succes, fiind considerat unul dintre cele mai bune filme horror din ultimii ani. Actorul John Krasinki este cel care a scris, regizat si a jucat in prima parte, alaturi de sotia sa, actita Emily Blunt. In partea a doua, cei ramasi in viata din familia Abbot sunt nevoiti sa infrunte terorile din lumea exterioara, in timp ce isi continua lupta pentru supravietuire, avand grija sa nu scoata niciun sunet. O mare supriza este si aparitia carismaticului actor Cillian Murphy (Thomas Shelby din Peaky Blinders) al carui personaj este unul extrem de misterios.

No Time to Die

Daca va era dor de fermecatorul James Bond, anul acesta in sfarsit se reintoarce pe marile ecrane. Actorul Daniel Craig a anuntat ca va fi ultimul film in care il va interpreta pe celebrul James Bond si ca se anunta o aventura incendiara, periculoasa si plina de actiune. No time to Die este setat candva dupa ce Bond se retrage si este chemat inapoi de Felix Leiter cand CIA are nevoie de ajutor pentru a prinde un raufacator misterios, care detine o tehnologie extrem de avansata si periculoasa.

Black Widow

Artemis Fowl

Daca ati vazut ultimul film din saga, Avengers:Endgame atunci stiti ca Black Widow se sacrifica pentru a-si aduce prietenii inapoi. Din fericire, o vom mai putea vedea inca o data pe superba Scarlet Johansson interpretand rolul unuia dintre cele mai iubite personaje din universul Marvel – Black Widow.

Crticii au numit aceasta serie fantasy “noul Harry Potter”. Descendent al unei familii de infractori periculosi, pustiul genial de numai 12 ani Artemis Fawl este nevoit sa patrunda intr-o lume misterioasa, plina de zane puternice, spiridusi si magie in urma disparitiei neobisnuite a tatalui sau. Filmul se bazeaza pe prima carte din seria de mare succes scrisa de Eoin Colfer.

Wonder Woman

O alta super-eroina indragita se reintoarce pe marile ecrane, mai exact Wonder Woman. Filmul cu Gal Gadot, aparut in 2018, a fost cel mai de succes film din ultimii ani cu personaje din universul DC Comics, asa ca era logic sa existe si o continuare. Daca in primul film actiunea a avut loc in timpul celui de-al doilea razboi mondial, de data aceasta va avea loc un salt in timp, pana in 1984.

Top Gun: Maverick

Filmul care a transformat ochelarii de aviator Ray-Ban intr-un trend de mare succes, se reintoarce. Setata cu 34 de ani mai tarziu, actiunea filmului il suprinde pe Pete “Maverick” Mitchell in postura de instructor de zbor la Topgun, unde ii este profesor fiului partenerului sau mort, Nick “Goose” Bradshaw.

Jungle Cruise

Disney are o istorie lunga in ceea ce priveste transformarea atractiilor din parcurile tematice in filme blockbuster – cel mai bun exemplu este Piratii din Caraibe, care a transformat o plimbare cu barca de 15 minute (daca ai in plan sa ajungi la Disneyland nu trebuie sa o ratezi, iti garantez ca iti va placea la nebunie), intr-o franciza de film extrem de populara in intreaga lume. Filmul Jungle Cruise ii va avea in rolurile principale pe Emily Blunt si simpaticul Dwayne Johnson si se anunta a fi o alta franciza plina de aventuri care mai de care mai interesante, marca Disney.

The King’s Man

Seria de succes King’s Man se intoarce cu un prequel. Actiunea este setata la inceputul anilor 1900 si il are in rolul principal pe Ducele de Oxford (interpretat de Ralph Fiennes), alaturi de el fiind Harrus Dickson noul sau protejat. Filmul aduce in prim plan inceputurile organizatiei secrete si primii sai dusmani, printre care Rhys Ilfans si Rasputin.

Eternals

Printre cele mai asteptate filme din 2020 se numara si Eternals, un film care a creat o mare valva inca de cand a fost anuntat. Filmul face parte din proiectul celor de la Marvel – MCU Phase 4. Eternals continua universul cinematografic Marvel si prezinta o rasa de superoameni nemuritori si cu o infatisare extrem de placuta, rezultatul unor experimente genetice desfasurate de enigmaticele fiinte cosmice, The Celestials. Din experimentele acestora se vor naste insa si The Deviants, nu la fel de puternici si aratosi precum The Eternals si mult mai rai, fiind convinsi ca Pamantul le apartine lor, nu oamenilor. Filmul are o distributie de exceptie: Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani sau Salma Hayek.

Dune

Fanii filmelor SF si nu numai asteapta cu nerabdare lansarea filmului Dune. Dupa succesul rasunator din 1984, noul film, tot o adaptare a romanului de succes a lui Frank Herbert, il aduce in prim plan pe fiul unei familii nobile care primeste in grija cel mai valoros si mai vital element din galaxie.

foto: By oneinchpunch, Shutterstock