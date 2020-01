Cărucioare pentru copii: modele 3 în 1 pentru plimbările bebelușilor

Cărucioare pentru bebeluși - modele practice de care să te folosești când ai devenit părinte și ai nevoie de ceva care să te ajute la plimbarea micuților.

Alegerea carucioarelor pentru bebelusi poate fi o sarcină provocatoare. Asta pentru că sunt o grămadă de variante disponibile și pentru că îți este destul de greu să te axezi pe o marcă, pe anumite detalii și la un moment dat uiți de cei nevoe. De asta credem că este (mai) eficient să optezi pentru o variantă de carucioare 3 în 1 pentru că obții mai multe produse într-unul singur. Uite mai jos câteva propuneri.

Carucioare 3 in 1 pentru bebe si copii

Cărucior transformabil 3 în 1

Din seria de cărucioare pentru copii, care să îndeplinească mai multe funcții, am optat pentru unul modular care să se potrivească la plimbări, de la Coccolle Ambra. Cu sistem de prindere intuitiv, acesta are cadrul căruciorului ușor și se pliază simplu pentru a ocupa puțin spațiu. Suspensiile sunt încorporate, are coș de cumpărături încăpător, mânerul se ajustează pe înălțime, iar unitatea sport este reversibilă pentru a se folosi în două direcții - are și copertină inclusă. Vine la pachet și cu un coșuleț, care se poate folosi și în mașină, și cu niște accesorii perfecte pentru utilizare în orice anotimp.

Îl poți comanda aici

Cărucior multifuncțional 3 în 1

Tot din categoria de cărucioare pentru bebeluși, am ales unul multifuncțional cu utilizări practice. Este unul modern pe bej, foarte spațios și dispune de tehnologie performantă, Toate componentele se montează sau demontează rapid - și sunt multe - astfel că îți va fi destul de simplu să îl folosești. Unitatea de sport se folosește în dublu sens, mânerul este ajustabil pe înălțime, are un coș pentru bagaje, iar landoul are șezut reversibil. Coșulețul auto este unul cu copertină, acoperitoare picioare, mânere reglabile și husă din material lavabil, suport moale pentru spate și cap.

Îl poți comanda aici

Cărucior reversibil cu trei funcții

Cu un imprimeu vesel și foarte colorat, căruciorul 3 în 1 Sarah este unul care poate fi scaun auto tip scoică, cărucior landou (include husă picioare) ușor transportabil și geantă de transport. Este cu trei roți (2 în spate și 1 în față pivotant), reversibil, confortabil și are diverse poziții de ajustare a spătarului. Se poate folosi încă din primele zile și până la 15 luni, suportând o greutate de până la 13+ kilograme. Are bară de protecție detașabilă, copertină reglabilă, centură de siguranță cinci prinderi. Mai include accesorii: husă de ploaie, plasa de insecte, geantă mămăica, adaptori scoică auto.

Îl poți comanda aici

Cărucior standard 3 în 1

Cărucioare pentru bebeluși care se potrivesc atât băieților, cât și fetițelor - am găsit unul care să se potrivească în utilizare din primele zile și până la doi ani, de la brandul Knorr. Este cu geantă de transport și scaun sport integrate. Cadrul din aluminiu este cu suspensie reglabilă, roțile pivotante, landou cu fereastră retractabilă, carcasa utilizabilă și suportul pentru scaun (decapotabil cu sistem Easy-Click-Off System).

Îl poți comanda aici

foto: By Oleggg, Shutterstock