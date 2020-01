Tips & tricks de la SensoDays.ro pentru o amenajare echilibrata

Nimic mai simplu de realizat daca iti cauti inspiratia in locul potrivit.

Odata cu inceputul noului an este momentul sa te bucuri de o super traditie: rezolutiile ce vor da un mega boost anului 2020 incat sa fie unul magic. In fiecare an, visele si dorintele se transforma, in ceva poate si mai frumos si unic fata de anii precedenti, insa aspiratia sa ai un camin amenajat confortabil, conform celor mai cool tendinte in design, dar smart ca functionalitate, cu siguranta este mereu in top. Nimic mai simplu de realizat daca iti cauti inspiratia in locul potrivit: SensoDays.ro! ☺

„Ordine si disciplina” dar cu a twist

Casa este spatiul tau de poveste unde te refugiezi dupa o zi haotica, oferindu-ti rasfatul suprem: libertatea de a fi tu intr-o ambianta perfecta, construita pe gustul tau. Insa cat de agasant ar fi ca in timp ce stai cat se poate de comod pe canapea, tu sa iti intinzi mana inspre masuta de cafea doar ca iti dai seama ca de fapt nu ai un astfel de item? ☺ Ar fi fun, dar nu tocmai. Insa, cum stii deja, SensoDays.ro are o solutie pentru fiecare dintre nevoile tale!

Si ideea nu este sa achizitionezi nenumarate produse, doar pentru ca sunt un must-have, ci pentru niste criterii clar stabilite. Unul dintre ele recomandam sa fie eficientizarea spatiului. Un produs cu multifunctionalitate si un design inovator va ajunge cu siguranta in cosul tau virtual pe SensoDays.ro.☺

Uita de scotoceala frenetica, in toate recipientele din camara, in cautarea ingredientului perfect doar pentru ca nu stii exact ce contine fiecare? Etichetele Securit, tip tabla de scris, pot fi o solutie eleganta in evitarea unor astfel de situatii fiind o varianta smart pentru notarea denumirii. Merg de minune cu liniile simple si curate ale recipientelor de sticla LSA International Lotta cu capac lemn frasin.

Insa fiind autoadezive, etichetele Securit sunt practice pe orice le-ai aplica. They work like a charm.

Sa iti croiesti drumul prin living printre diverse obiecte lasate la intamplare poate fi o veritabila cursa cu obstacole. Insa cu doar un click pe SensoDays.ro, ordonezi cu stil tot ce este necesar. O comoda modulara, in oricare dintre nuantele disponibile, este un element de mobilier extrem de practic, pe care il poti integra in design-ul oricarei incaperi doresti, fie ca este vorba despre baie, dormitor, bucatarie sau living.

Si pentru ca totul a pornit de la necesitatea unei masute de cafea, afla ca pe SensoDays.ro gasesti o gama varianta de masute tot din gama Kartell, create dintr-un material prietenos cu mediul, reciclabil 100%. Versatilitatea design-ului iti permite sa fii creativ cu pozitionarea item-ului in locul perfect.

Asa ca hai pe SensoDays.ro si personalizeaza-ti alegerile in functie de propriile rezolutii!

Despre Sensodays

SensoDays crede ca fiecare persoana are un vis, o idee despre interiorul ideal al casei sale. De asemenea, intreaga echipa sustine viziunea ca visele pot deveni realitate. Este motivul pentru care Sensodays reuseste sa recomande si sa ofere cele mai interesante, mai versatile si mai noi produse si colectii ale brandurilor cu reputatie in domeniul bailor, bucatariilor si al decoratiunilor interioare. Pentru SensoDays fiecare persoana are o filosofie unica de viata si este misiunea asumata de a o ajuta sa o implementeze in casa visurilor sale.

Cu o experienta de peste 15 de ani in managementul categoriilor, sute de furnizori auditati permanent si o logistica impecabila cu livrare in toata tara SensoDays te invita sa adaugi o nota personala. #mysensodays

Pe www.sensodays.ro gasiti peste 100 de branduri premium, iar pentru inspiratie va asteptam in cele doua showroom-uri din Bucuresti, Baneasa, Strada Bilciuresti nr. 20-22 si Stirbei Voda 160-162.