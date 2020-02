Two Door Cinema Club, Keane, Foster the People, Balthazar, L’Imperatrice și Jadu Heart la Summer Well în acest an

Summer Well este unul dintre cele mai importate festivaluri din România care ajunge in acest an la a 10-a ediție

comunicat de presa

Summer Well anunța noi artiști pentru un line-up exploziv cu ocazia celei de-a zecea ediții care va avea loc la Domeniul Stirbey din Buftea în perioadă 7-9 august 2020: Two Door Cinema Club, Keane, Foster the People, Balthazar, L’Imperatrice, Jadu Heart, Digitalism și Bob Moses (club set).

Weekend-ul de festival (8 și 9 august 2020) promite un adevărat regal pentru iubitorii de muzică live.

Muzicienii de la Two Door Cinema Club vin pentru prima data în România pe scena Summer Well, fiind în turneul de promovare al noului album „False Alarm”, lansat anul trecut.

„Somewhere only we know” sau „Everybody is changing” sunt doar două dintre iconicele piese ale trupei britanice Keane, care promite un show extraordinar în acest an la Summer Well. Primul lor album a câștigat mai multe premii și a fost al doilea cel mai bine vândut album în Marea Britanie în acel an. Cel de-al doilea album de studio, „Under the Iron Sea”, s-a clasat pe primul loc în topul britanic imediat după lansare și a debutat pe locul al patrulea în clasamentul Billboard 200.

Trupa indie pop Foster the People, a căror piesă „Pumped up kicks” a devenit un hit viral în 2010, aducându-le 3 nominalizări la premiile Grammy în anul următor, se alătura artiștilor care vor urca pe scena ediției aniversare Summer Well în această vară.

Cei de la Balthazar se număra deja printre favoriții amatorilor de indie-pop de la noi, iar L’Imperatrice și Jadu Heart completează lista artiștilor care vor cânta pentru prima data în România în această vară.

De pe scenele marilor festivaluri internaționale, precum Coachella, duo-ul de muzică electronică Digitalism vine în acest an la Summer Well, unde, alături de Bob Moses, vor bucura pasionații de muzică electronică în cadrul afterparty-urilor care vor închide cele două zile principale de festival.

Summer Well va așteaptă la o ediție aniversară cu totul specială în 2020, cu trei zile de festival cu un line-up compus din nume mari ale scenei muzicale internaționale, completat de experiențe originale, proiecte artistice realizate special pentru eveniment, care vor transforma cele 3 zile într-un festival ca o vacanță.

Prețul unui abonament este de 245 lei + taxe până pe 5 februarie și poate fi cumpărat de pe www.summerwell.ro și www.easytickets.ro. Începând cu 6 februarie prețul unui abonament va fi de 275 lei + taxe.

Summer Well este un festival Orange aflat la a 10-a ediție, care are loc la Buftea, la 15km de București. Palatul Stirbey și parcul secular care îl înconjoară sunt casa festivalului Summer Well încă de la prima ediție, în 2011 și au definit aerul boem al festivalului. Spațiul are deschidere la lacul Buftea, dar și un lac interior și cuprinde obiective turistice precum Palatul Stirbey (monument istoric, 1864), Turnul de apa și Capela Stirbey (sfârșitul sec XIX). În 2020, Domeniul Stirbey va trece prin transformări importante și va deveni un spațiu și mai potrivit pentru un festival care crește de la an la an.

Despre Summer Well

Summer Well este unul dintre cele mai importate festivaluri din România care ajunge in acest an la a 10-a ediție. Mai mult decât un festival de muzică, Summer Well este o mini vacanță ce va avea loc în perioada 7 – 9 august 2020, într-o locație unică, Domeniul Stirbey din Buftea. Summer Well 2020 va include, pe lângă o scenă secundară, instalații de artă, expoziții, street food și multe alte noutăți pregătite special pentru ediția aniversară.

