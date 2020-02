Se poartă argintiul: 6 decorațiuni în nuanțe metalice

Decorațiunile argintii sunt printre cele mai artsy ornamente pentru care poți opta ca să îți completeze locuința!

Fiecare dintre noi avem anumite preferințe în ceea ce privește modul în care vrem să arate camera noastră. Avem opțiuni variate pentru mobilier, draperii, covoare, iar decorațiunile nu sunt diferite cu nimic. Ne place să credem că, dacă alegeți un stil elegant, atunci argintiul ar trebui să fie prioritar. Noi ne-am orientată către câteva astfel de ornamente și avem încredere că îți vor plăcea și ție - sunt chic și rafinate.

Suport pentru lumânare

Că tot se apropie Valentine’s Day, am zis să îți prezentăm un accesoriu cu tematică romantică. Așa se face că am dat peste unul unde stă scris ascuns “Mr. & Mrs. Forever and Always”. Înăuntru se pot aprinde câte lumânări dorești - suportul este sigur, din sticlă și pe argintiu.

Îl poți comanda aici

Ramă foto argintie

Pentru a păstra câteva dintre cele mai dragi amintiri mereu la vedere, o ramă pentru poze este o idee inspirată. Mărimea este S (adică 19x1.5x14 centimetri) și materialul este din plastic colorat pe gri și argintiu. Modelul este în degradeuri în părțile laterale.

O poți comanda aici

Taviță pentru ghiveci

S-ar putea ca în perioada imediat următoare să primești diverse flori, care mai de care mai parfumate și colorate. De bun augur ar fi și cele în ghiveci. Ocazie cu care vei putea folosi această tăviță argintie. Este din fontă cu înveliș de vopsea cu aspect antichizat și păsări figurine în partea de sus.

O poți comanda aici

O decorațiune pentru dormitor sau living, acest aranjament înfățișează un personaj care amintește de Fecioara Maria. Într-un stil evlavios este în dimensiuni reduse și confecționată din ciment, ceea ce înseamnă că este mai greoaie. La suprafață are o peliculă argintie lucioasă ce face statueta senzațională.

O poți comanda aici

Accesorii argintii pentru draperii

Dacă îți place să ai draperiile în casă, atunci ar fi o idee tare bună să ai și niște accesorii care să completeze stilul elegante. Niște accesorii de prindere ar fi numai bune - am găsit unele pe argintiu. Sunt micuțe și din materiale textil.

Le poți comanda aici

Ceas de perete cu argintiu

O adiție interesantă pentru sufrageria ta ar fi un tablou care are încorporat un ceas de perete. Model canvas, aceasta are o greutate de sub un kilogram, imprimeul fiind pe argintiu și cadrul din lemn. Este dintr-o singură piesă, înfățișând un decor de oraș, iar în partea din stânga are un ceas cu limbi.

Îl poți vedea aici

foto: By JasminkaM, Shutterstock