Din agenda Lorenei: Cum să faci față primei sesiuni?

Mai bine înveți la toamnă pe ploaie decât vara pe căldură!

Din punctul meu de vedere, studenția e cea mai frumoasă perioadă din viața unei persoane. Sau cel puțin la mine așa a fost. După ce am trecut (cu greu) prin liceu și am ajuns la facultate, am crezut că am ajuns în rai: aici nu mai erau părinții care să îmi pună interdicții în privința orei de ajuns acasă, stăteam în cameră cu persoane de vârsta mea, iar dacă se auzea ceva de vreo petrecere în cămin, eram prima prezentă. Problema e că odată cu toate aceste „beneficii” a intervenit și o responsabilitate cu care nu am mai avut de a face până atunci. Și aici nu vorbesc despre curățenia din cameră, spălatul hainelor sau al vaselor, ci despre sesiune. Da, există, nu este o poveste de speriat viitorii studenți, fiecare trece prin sesiunea lui. Rectific. Sesiunea trece, noi, Doamne ajută!

Nu compara sesiunea cu BAC-ul!

O să vă dau câteva sfaturi pentru a face față sesiunii și ca să vă calmez, nu e chiar atât de rea pe cât pare.

Sigur ați auzit expresia „Fac BAC de 10 pe sesiune de 5!” sau „Dacă dădeam iarăși bacalaureatul, sigur luam 10.”. Adevărul e că da, examenul maturității nu se compară cu examenele facultății. Bac-ul are un nivel mediu de dificultate, gândit în așa fel încât probabilitatea promovării să fie peste medie. Însă când vine vorba de facultate, e total altă poveste. Aici fiecare a ales să meargă, nu e ceva obligatoriu necesar, iar nivelul de dificultate este clar unul mult mai ridicat.

Du-te și fii atent la cursuri!

Majoritatea studenților când aud de cursuri fără prezență deja se gândesc că vor folosi alea două ore pentru somn. Eh, da. Somnul de dimineață e minunat, dar știi cum e să iei 5 la un examen la care nu ai învățat nimic? Da, e posibil. Dacă ești atent la cursuri și nu stai în ultima bancă jucându-te pe telefon, ai toate șansele să promovezi un examen la care nu ai deschis niciodată un caiet.

Împrietenește-te cu cei mai conștiincioși din grupă!

Aici nu se mai vorbește de clase, ci de grupe, dar reprezintă același lucru. Dacă nu ești tu acea persoană care să fie mereu prezentă la cursuri și seminare, care să își ia notițe și care să fie atentă, atunci ai nevoie de cineva care să te țină la curent și să te treacă pe lista de prezență. Fă-ți o prietenă inteligentă! O să ai de învățat de la ea. La propriu.

Nu lăsa pe mâine cursurile pe care le poți citi azi!

O să fiu puțin ipocrită deoarece și eu am învățat până acum cu o noapte înainte de fiecare examen, însă nu e sănătos și nici extrem de eficient. Da, am luat Sfântul 5, însă m-am simțit mai obosită la examen decât după o petrecere nebună în cămin. Mi-a fost foarte greu să mă concentrez, iar dacă mă întrebai peste două zile despre ce am învățat, nu aș fi putut da un răspuns.

Restanțele nu sunt un capăt de lume!

În nefericitul caz în care un examen îți dă prea mari bătăi de cap sau dacă știi că nu te-ai descurcat foarte bine, e foarte posibil să mergi la facultate cu autobuzul și să te întorci cu restanța. Nu e o rușine să ai o restanță, iar dacă o iei din prima e foarte probabil ca nici să nu trebuiască să o plătești – aici diferă de la o facultate la alta. Prietena mea are o vorbă: mai bine învăț la toamnă pe ploaie decât vara pe căldură.

foto Marcelo Rodriguez/Shutterstock