TOP 10 filme distopice: lumi infricosatoare in care nu ai vrea sa traiesti

Pregateste-te de lumi tulburatoare care te vor fascina, infricosa si obseda in egala masura.

Cele mai bune filme distopice prezinta societati aflate intr-o stare de mare suferinta, tulburare sau nedreptate . Fiecare dintre lumile distopice prezente in filme reflecta ca intr-o oglinda o imagine distorisionata, dar posibila a lumii in viitor si a unei potentiale realitati.

Ce te face cu adevarat sa iti pui intrebari, sa te minunezi, sa te revolti este tocmai faptul ca aceste filme distopice cultiva un sentiment de familiaritate nelinistitoare, ca si cum lumea si societatea de astazi se afla la doar cateva evenimente sau decizii dezastroase distanta de acel viitor sumbru.

Filme distopice care iti dau lumea peste cap

A Quiet Place

Printre filmele distopice care se afla in topul preferintelor mele se numara A Quiet Place, care s-a dovedit o mare supriza, pentru ca, recunosc, nu aveam mari asteptari. Regizat de John Krasinski (care are si el un rol principal in film) sotul simpaticei actrite Emily Blunt, care interpreteaza unul din rolurile principale in film. Un film despre cum sa supravietuiesti intr-o lume in care orice zgomot poate fi fatal, despre cum sa iti controlezi emotiile si sa iti temperezi reactiile. Indiferent cat de cumplita este durerea, cat de teama iti este, nu poti sa tipi. Intr-un decor apocaliptic este prezentat Pamantul si ce a mai ramas din el dupa ce a fost invadat de extraterestri orbi, dar cu un auz extraordinar, un singur zgomot si poti sa iti iei adio de la viata.

Ready Player One

Ready Player One sau cum vede cunoscutul regizor Steven Spielberg realitatea virtuala si viitorul. Filmul este bazat pe romanul bestseller omonim al lui Ernest Cline, care a devenit un adevarat fenomen in ultimii ani. Un film distopic extraordinar care ne arata un viitor in care lumea se afla in haos si la un pas de colaps, iar oamenii si-au gasit refugiul in OASIS, un univers online bazat pe realitatea virtuala, creat de genialul, dar excentricul Jame Halliday. Dupa moartea acestuia apare un mesaj prin care Halliday anunta ca isi lasa imensa avere primei prsoane care va gasi “oul de Paste” ascuns undeva in OASIS. Astfel, incepe o competite acerba si o cursa printr-un univers fantastic plin de mister, dezvaluiri si pericol.

Bird Box

Un film care prezinta o lume distopica mai mult decat terifianta si in care eu cu sigranta nu cred ca as face fata sau as supravietui. Filmul incepe cu un mesaj radio ce promite un loc sigur intr-o lume post-apocaliptica si aflam curand ca un eveniment supranatural (primele manifestari au loc in Romania) afecteaza intreaga populatie, determinandu-i pe cei care privesc catre niste creaturi invizibile sa se sinucida in moduri violente si rapide. Malorie, interpretata de Sandra Bullock si doi copii de cinci ani, printre ultimii supravietuitori sunt nevoiti sa faca tot posibilul pentru a ajunge la sanctuarul aflat la capatul unei calatorii periculoase cu barca. Unica lor sansa de supravietuire? Sa nu priveasca deloc in jur…

Alita: Battle Angel

Un film pe care James Cameron si-a dorit sa il realizeze de mai bine de 20 de ani, inspirat din populara serie de benzi desenate a lui Yukito Kishiro. Personajul principal este o femeie cyborg fara memorie care realizeaza ca are o cunoastere instinctiva a misteriosei tehnici de arte martiale Panzer Kunst si este salvata de un profesor care o construieste si o transforma in vanator de recompense. Ce este cu adevarat interesant e ca Alita este singurul personaj animat.

Blade Runner 2049

Mortal Engines

este un spectacol hipnotic de o imensitate infricosatoare care te atrage intr-o lume plina de viraje satirice, tragice si romantice. Filmul, in regia lui Ridley Scott este o distopie in care este reluata tema temporalitatii si a spatiilor unei lumi post-apocaliptice si este inspirat de romanul “Viseaza androizii oi electrice?”, al cunoscutului autor american Phillip K. Dick. Filmul aduce in prim plan reflectia profunda si radicala asupra societatii contemporane, fiind totodata si o critica la adresa corporatismului ca forma de guvernare universal si a consumerismului.

Filmul Mortal Engines este ecranizarea dupa primul roman cu acelasi nume, scris de Phillip Reeve. Povestea nu este neaparat ceva extraordinar si spectaculos, insa efectele speciale sunt excelente, o explozie de vizual imbinata cu o coloana sonora deosebita, facuta de Junkie XL (cunoscut de la Mad Max Fury Road). Intr-un viitor distopic orasele devin mecanizate si se afla in continua miscare pentru a supravietui in pustiul sterp ce a devenit planeta Pamant. In urma unui cataclism, oamenii au renuntat la orice alianta, au pierdut vechiul stil de viata (computerele si telefoanele sunt acum niste relicve) si s-au retras in orase, asezate pe masinarii gigantice, mobile, pe senile sau roti. Cel mai puternic si mai mare dintre ele este Londra, un oras pradator, care inghite orasele mici pentru resurse.

Hunger Games

Seria Jocurile foamei a facut-o cunoscuta pe actrita Jennifer Lawrence si a avut un mare succes in intreaga lume. Bazat pe trilogia bestseller scrisa de Suzanne Collins, filmul aduce in prim plan o lume infricosatoare ridicata peste ruinele unui continent cunoscut odata ca America de Nord. In fiecare an este organizat un concurs sadic si sangeros – Jocurile foamei, in care douazeci si patru de adolescenti sunt rapiti de langa familiile lor si aruncati in lupta pe viata si pe moarte, televizata si urmarita cu frenezie.

Divergent

O serie cu un inceput promitator, dar cu un final cu mult sub asteptari. Primul film din serie mi-a placut foarte tare, ultimul film a fost dezamagitor. Cu toate acestea, daca sunteti fani filme distopice merita sa ii acordati atentie (daca nu pentru actiune, macar pentru personajul principal masculin si povestea de dragoste). In viitor, oamenii sunt impartiti in caste stabilite in functie de statutul social si de aptitudinile de personalitate ale fiecarui pamantean.

Maze Runner

Trilogia Maze Runner mi s-a parut interesanta prin simplul fapt ca fiecare film este cumva diferit, iti trezeste emotii si stari complexe si te invaluie intr-o atmosfera la care nu te astepti. Primul film il prezinta pe tanarul Thomas care se trezeste intr-un loc ciudat numit The Glade, fara sa isi aduca aminte cum a ajuns acolo si cine este. Mai mult decat atat, ele este inconjurat de alti tineri care au trecut prin aceeasi experienta. Thomas descopera ca singura cale de a scapa de acolo este printr-un labirint mortal care a fost conceput pentru a adaposti niste creaturi periculoase.

Fahnrenheit 451

Inspirat de romanul lui Rad Bradbury, Fahnrenheit 451 are parte de o adaptare cinematografica moderna. Actiunea filmului are loc intr-un viitor apropiat in care cartile sunt strict interzise si prezinta o parabola a unei societati in care valorile pe care le cunoastem au fost rasturnate. Guy Montang este unul dintre pompierii cu sarcina de a arde cartile ramase si de a-i prinde pe cei care pastreaza carti pe ascuns. Dupa ce cunoaste o frumoasa tanara, Guy incepe sa se indoiasca de morala actiunilor lui, iar din momentul in care incepe sa se ridice impotriva sistemului lumea lui se schimba complet.

