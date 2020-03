Seriale noi fascinante pe care să le urmărești cât stai în casă

Seriale noi pe care le vei urmări cu sufletul la gură și care îți oferă acea doză de relaxare, suspans și bună dispoziție de care ai nevoie acum.

În următoarea perioada este extrem de important să stai în casă, să ai grijă de sănătatea ta dar, și să încerci să te bucuri de micile plăceri, să te relaxezi să te uiți la seriale noi și interesante pe care voiai de mult să le urmăreșți, dar nu găseai niciodată timp.

Seriale noi care te vor ține cu sufletul la gură

1. Locke & Key

Printre cele mai faine seriale noi pe care le-am urmărit în ultima perioadă, Locke & Key spune povestea unei familii (o mama și cei trei copii) care se mută în casa copilăriei tatălui lor, după ce acesta moare într-un mod tragic. Adaptarea Netflix a iubitei serii de benzi desenate create de Joe Hill și Gabriel Rodriguez, te poartă într-o lume magică care testează personajele atât fizic, cât și psihic. Serialul începe după ce tatăl, Rendell Locke, este ucis, iar familia se întoarce la Keyhouse, misteriosul conac al familiei Locke. Acolo, cei trei copii - Tyler, Kinsey și Bode - descoperă o serie de chei magice care oferă celui care le deține capacitatea de a accesa anumite puteri magice specifice. Fiecare cheie este importantă, fascinantă și terifiantă în aceeași măsură.

2. The Stranger

Îmi plac foarte mult serialele englezeșți pentru că reușesc să creeze o atmosferă reală și intensă, parcă faci parte și tu din poveste, personajele par oameni ca tine, ca mine, ca vecinul de lângă. The Stranger e un thriller captivant care te ține în suspans până la final și care pornește de la o premisă interesantă și tulburătoare în același timp: ce ai face dacă un străin ar veni la tine și ți-ar dezvălui unul dintre cele mai grave secrete ale unui membru din familie? Serialul intră destul de repede în acțiune și dezvăluie o poveste în episoade bine dozate, cu un scenariu interesant și cu răsturnări de situație captivante.

3. The Witcher

Serialul The Witcher este bazat pe seria fantasy scrisă de Andrzej Sapkiwski, care a devenit populară în urmă jocului video cu același nume. Dacă îți plac serialele fantasy presărate cu mister, lupte și magie, The Witcher o să se numere printre preferatele tale. Geralt din Rivia, misteriosul și singuraticul vânător de monștri este interpretat de Henry Cavill (Superman) și s-a dovedit o alegere destul de bună.

4. The Outsider

5. Star Trek: Picard

Printre serialele noi de care m-am bucurat cel mai mult,, este bazat pe romanul omonim scris de Stephen King, destul de recent, și a fost descris de însuși scriitor că fiind una dintre cele mai bune ecranizări ale muncii sale. Seria urmărește o anchetă aparent simplă a unei crime brutale având că victima un băiat dintr-un orășel și circumstanțele misterioase din jurul acestui act violent. Dacă nu ai citit cartea, crede-mă, indiferent despre ce te-ai gândi că este vorba și ar putea fi ideea în serial, nu este. E o nebunie curată și are niște twisturi superbe în poveste.

Actorul Patrick Stewart revine în rolul căpitanului Picard în noua serie Star Trek care este, de altfel, foarte bună. Este un serial modern, abordează teme dure legate de terorism, asasinate, acceptarea androizilor în societate (rasismul vremurilor din viitor) și se îndepărtează puțin de utopia care era Federația în serialele clasice Star Trek, unde aproape toți făceau ceea ce era just indiferent de costuri.

6. I Am Not Okay With This

De la creatorul unei altei serii disponibile pe Netflix - The End of the Fu***în World și producătorul serialului Stranger Things - I Am Not Okay With This este o dramă-comedie interesantă, care explorează situațiile complicate prin care trece o adolescentă, care trebuie să se adapteze, pe lângă problemelor de zi cu zi, și faptului că dezvoltă superputeri. Puterile lui Sidney sunt o manifestare a furiei sale și are extrem de multe motive să fie furioasă, unul dintre ele are legătură cu o trauma profundă din familie care o bântuie încă de la începutul seriei.

7. Messiah

Un serial nou pe cât de interesant, pe atât de controversat despre o presupusă a doua venire a lui Iisus pe Pământ. Serialul încearcă să răspundă la întrebarea: cum ar fi dacă s-ar întoarce Iisus azi printre noi? Și a reușit să inflameze atât de mult opinia publică de zici că într-adevăr vine și ne prinde nepregătiți. Un bărbat misterios din Orientul Mijlociu începe să adune în jurul sau tot mai mulți adepți care spun despre el că poate face minuni și devine punctul central al unor fenomene inexplicabile. Cum suntem în era internetului, veștile circulă repede și i se duce vestea în toate colțurile lumii, însă în timp ce unii îl cred reîncarnarea unei entități divine, sunt alții care se îndoiesc și îl urmăresc să îl închidă după gratii sau chiar să-l asasineze.