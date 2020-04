Ce poate fi mai plăcut decât să stai acasă cu prietenii sau cu familia și să va adunați în jurul unui joc distractiv?

Jocuri pentru mai multe vârste: 30 de posibilități

Acest joc este minunat din mai multe motive: odată pentru că se adresează copiilor din mai multe grupe de vârstă – de la 3 ani la 10 ani, apoi cuprinde o diversitate mare de jocuri într-o singură cutie, ceea ce face ca acest joc să fie ideal atât pentru acasă, cât și pentru călătorii, fiind ușor de depozitat. Poate fi jucat împreună cu adulții sau între mai mulți copii. Jocul recomandat de noi este Joc interactiv Noriel - 30 de Jocuri într-unul singur. Disponibil aici.

Nu te supăra, frate! – Clasic, dar mereu actual

Începând cu vârsta de 4 ani jocul poate fi deja jucat. Este foarte distractiv, cu răsturnări spectaculoase de situații, cu emoții intense în care copiii se vor simți cu adevărat implicați. Jocul cuprinde și personaje din poveștile cunoscute, iar cei mici și cei mari vor dezvolta atât spiritul de concurență, cât și pe cel de echipă. Vă recomandăm acest joc.

Set 150 de jocuri într-unul singur

Dacă vă temeati că nu mai găsiți activități, ei bine... în cât timp veți parcurge 150 de jocuri? Acest set va propune jocuri pentru fiecare zi, fiind adresat tuturor grupelor de vârstă, de la cei mici (mai mari de 4 ani) până la adulți. Jocurile pot fi jucate între copii sau împreună cu adulții. Setul propus de noi este acesta.

ALIAS Junior

Unul dintre cele mai distractive jocuri de societate, de data aceasta în variantă prietenoasă cu copiii. Scopul acestui joc este de a explica celorlalți jucători din echipa ta cuvinte și pictograme, dar fără a spune direct cuvântul scris pe cartonașe. Se pot folosi sinonime, antonime, indicii, sunete etc. Fiecare echipă trebuie să ghicească cât mai multe cuvinte posibile, înainte ca timpul din clepsidra să se scurgă.Știți deja despre ce este vorba, nu-i așa? Jocul se adresează copiilor începând cu vârstă de 4 ani și adulților, putând fi jucat de întreaga familie. Jocul este disponibil aici.

Joc pentru adulți și copii mari: Activity

Un joc minunat, divers, captivant, ce poate fi jucat de către adulți și copii mari (vârstă recomandată 12+). Poate fi jucat între 3 și 16 persoane, cu jucători individuali sau cu echipe! Vă propunem varianta Activity Original 2.

Editia de colectie Monopoly - Game of Thrones

Iti prezentam jocul prin care poti calatori cu prietenii in Westeros, King's Landing si Castle Black, puteti cumpara proprietati si va puteti face prieteni precum Jon Snow, Daenerys Targaryen sau Tyrion Lannister. Totusi, nu uitati de taxele pe care trebuie sa le platiti sau de inchisoare. Pot constitui o piedica serioasa atunci cand va grabiti sa va pregatiti pentru iarna periculoasa.

Pionii jocului precum Tronul de Fier, Coroana, Direwolf (lupul este imaginea casei Stark), Corbul cu trei ochi, Oul de dragon (Dragonul este imaginea casei Targaryen) si White Walker (marele dusman din Nord) pot constitui surse de inspiratie pentru tinuturile pe care vreti sa le cumparati.

Jocul este disponibil aici.

Lego de adulti Harry Potter™ - Hogwarts™ Castle

Carantina va trece cat ai zice “peste” cu acest joc lego superb! Fanii lui Harry Potter vor adora toate caracteristicile acestui model complex. Jocul este disponibil aici.

Joc de societate Kosmos Catan, Jocul de baza

CATAN este numita insula pe care tu si prietenii tai ati descoperit-o. Sunteti primii locuitori. Sunt construite asezari, apoi drumuri. Materiile prime (resursele) ajung de la sate la orase prin intermediul comertului. Uneori exista lut din abundenta, alteori minereu. Schimburile de resurse deschid noi posibilitati pentru tine si pentru ceilalti colonisti. In curand va fi aglomeratie pe insula - competitia pentru terenuri, materii prime si putere incepe. In final este clar - va ramane doar un conducator al insulei CATAN.

Disponibil aici.

Joc Rummy

Oldies but goldies! Jocul de Rummy este un joc de societate cunoscut si indragit de cei impatimiti. Piesele jocului, fabricate la Medias, nu sunt din material plastic, ci sunt realizate dintr-un material compozit (piatra-os), care ofera greutate, sunet specific la ciocnirea lor, cat si rezistenta mare la uzura.

Jocul este disponibil aici.

Joc Dixit

Dixit, cu minunatele sale ilustratii, este un joc de deductie creativa in care imaginatia dezvaluie povestea! Va fi o provocare pentru toti participantii si o explorare psihologica deosebita sa testati acest joc!

Jocul este disponibil aici.

Joc de societate Trivial Pursuit

Trivial Pursuit este unul dintre cele mai populare jocuri din lume, iar regulile sale sunt cât se poate de simple: cine știe cele mai multe lucruri despre un anumit subiect, Harry Potter de exemplu, este câștigătorul jocului.

În cutia jocului veți putea găsi un zar și cartonașe cu întrebări. Zarul are fațetele colorate diferit, iar fiecărei culori îi câte o întrebare de pe cartonaș. Fiecare jucător va arunca zarul și va răspunde la întrebarea de pe cartonaș corespondentă culorii de pe zar. Dacă jucătorul nu știe să răspundă la o întrebare, poate spune "pas" si aruncă din nou zarul.Pentru fanii Harry Potter, jocul este disponibil aici. De asemenea, Trivia Pursuit este disponibil și variantele The Walking Dead și Lord of the Rings.

Joc de strategie Newton

Am găsit soluția antiplictiseală dacă te-a prins autoizolarea singur! Lasă jos jocul de Solitair și pregătește-te pentru intrigi, capcane și descoperiri științifice minunate, toate încapsulate în jocul Newton.

Poți juca de unul singur sau alături de alți trei prieteni. Jocul este disponibil aici.

Joc de societa 221B Baker Street - Sherlock Holmes

Elementary, my dear Watson! Acest joc nu trebuie să îți lipsească din colecție dacă ești fanul celebrului detectiv. Descoperă acest joc plin de mister și captivant, călătorind alături de personaje precum Sherlock Holmes, Dr. Watson, Inspectorul Lestrade, Moriarty, Doamna Hudson sau Mycroft Holmes, în încercarea de a rezolva 75 de cazuri de crime, aparent inexplicabile.

Pentru acest joc e nevoie de minim 2 jucători. Produsul este disponibil aici.

Joc de societate Bătălia Cuplurilor

Crezi că sunteți cuplul perfect? Acum aveți la îndemână și modalitatea prin care puteți demonstra acest lucru.

Jocul Bătălia Cuplurilor include caricaturi amuzante și multe sarcini de îndeplinit, care vor da startul unor seri pline de distracție. Pentru a ieși învingător trebuie să îndeplinești obiectivul jocului, acela de a strânge cât mai multe jetoane Cupidon.

Vei afla cât de bine vă cunoașteți, vei exersa abilitățile de descifrare a desenelor din task-urile date de cărțile trase și cel mai important lucru este că o să vă distrați!Pentru Bătălia Cuplurilor e nevoie de minim 2 jucători. Produsul este disponibil aici.

Joc de societate Roata Norocului

Dacă simți că ai mână bună și ești norocos de fel, atunci acesta este jocul potrivit pentru tine! Scopul Roții Norocului este de a câștiga banii necesari cumpărării și amenajării unei locuințe. Câștigătorul va fi cel care știe să își gestioneze cel mai bine câștigurile și să își amenajeze primul locuința.

Pentru Roata Norocului e nevoie de minim 2 jucători. Produsul este disponibil aici.

ASMODEE Joc Dobble - limba romana

Dobble conține o serie de 5 mini-jocuri de rapiditate în care toți jucătorii joacă în același timp. Indiferent de joc, trebuie mereu să fii primul care găsește simbolul identic între două cărți, îl numește și apoi ia cartea și o așează sau o decartează, în funcție de regulile jocului jucat.

Număr jucători: 2-8.

Durată joc: 15 minute.

Setul conține:

50 cărți de joc;

5 cărți cu variante de joc;

instrucțiuni în limba română.

Produsul este disponibil aici.

ALIAS - Femei contra barbați

Oare bărbații înțeleg ce vorbesc femeile? Dar invers? Încă de la început se delimitează taberele: grupul eternului feminin cochet și gașca bărbaților mereu puși pe șotii. De acum înainte competiția poate începe!

Obiectivul? Să câștige cea mai bună echipă! La ce? Simplu, la explicat noțiuni, folosind alte cuvinte, sinonime, antonime astfel încât coechipierii să ghicească corect. Floare la ureche, nu?

Dar asta nu e tot: femeile vor explica celorlalte femei din echipa noțiuni masculine, iar bărbații vor explica celorlalți bărbați noțiuni din curiosul univers feminin. Și toate acestea contra timp, evident.

Produsul este disponibil aici.

Harta interactivă a lumii Momki, bilingv, română-engleză

Învățarea geografiei este ușoară și distractivă! O jucărie educativă pentru întreaga familie!

78 de țări interactive pe hartă. Copilul apasă pe o țară pentru a afla numele acesteia și detalii. 1000 de realități și întrebări despre țările lumii.

Această jucărie a fost realizată cu devotament și dăruire. Este progresivă, astfel încât copilul dumneavoastră să poată învăța datorită ei și să se poată bucura de ea ani în șir.

Produsul este disponibil aici.

Joc AS Games - Da sau Nu

Joc de societate cu peste 900 de întrebări. Scopul jocului este de a răspunde la toate întrebările fără a menționa cuvintele Da sau Nu. Jucătorul care răspunde corect la mai multe întrebări iese câștigător!

Produsul este disponibil aici.

Jocuri de Societate D-Toys Capcana

Capcana este un nou joc de strategie plin de suspans pentru 2 jucători. Jucătorii vor plasa și muta păianjenii proprii în mod strategic pentru a captura cât mai multe muște. Jocul dezvoltă gândirea strategică și abstractă, logica și memoria.

Conținut: 1 tablă de joc, 18 păianjeni din plastic în două culori, 72 jetoane de joc, 2 zaruri, regulament de joc.

Produsul este disponibil aici.

Joc Gigamic - Marrakech

Jocul Gigamic – Marrakech este un joc de strategie și planificare care vă va cuceri cu siguranță, mai ales că piesele sale au un farmec oriental aparte: mulți dirhami, multe covorașe din pânză textilă, iar tablă de joc este de fapt un imens bazar de covoare, de fapt chiar bazarul de covoare din celebra Piață Marrakech din Maroc. Assam însuși este proprietarul bazarului. Jucătorii sunt negustori de covoare care trebuie să își demonstreze abilitățile și fiecare va trebui ca, la sfârșitul jocului, să aibă un număr cât mai mare de covoare și să acumuleze cea mai mare avere.

Jocul Gigamic – Marrakech este disponibil aici.

Joc Flora de jucat în doi

Un joc simpatic care nu doar te va amuza, dar îți va și permite să petreci mai mult timp în compania partenerului/ partenerei de viață, deci îl poți considera un joc de cuplu. Dispune de o grafică drăgălașă, iar la finalul jocului trebuie să crești cele mai lungi flori. Evident că jocul îți oferă posibilitatea de a-i pune bețe în roate celuilalt :) și de a-l sabota, dar cel mai iscusit (sau norocos) va câștiga. Are reguli simple, ceea ce îl face perfect și pentru copii.

Jocul poate fi achiziționat de aici.

Jocul afacerilor

Am cumpărat Jocul afacerilor sperând că va fi pe placul unui băiețel inteligent, pasionat de matematică și atras de tot ce înseamnă domeniul afacerilor. Mi s-a părut a fi jocul potrivit pentru el și chiar i-a atras atenția o bună perioadă de timp, găsindu-și și niște parteneri de joc redutabili în persoana părinților. Este un joc de strategie care pune la bătaie abilitățile de concentrare și logică. Scopul jocului este să cumperi cât mai multe județe, să îți dezvolți proprietăți, să închei afaceri avantajoase și să creezi o situație de monopol astfel încât să îl și câștigi.

Jocul afacerilor poate fi achiziționat de aici.

Joc Comoara Piraților

Pentru toți cei cu spirit de aventură și dornici să cucerească lumi necunoscute și fabuloasa comoară a piraților, acest joc este minunat. D-Toys Comoara Piraților este un joc de societate tridimensional pentru 2-4 jucători, pe care îl pot juca copiii de peste 5 ani și adulții. Deși nu eram un fan al jocurilor de societate, acesta m-a cucerit în totalitate atunci când l-am jucat cu nepoțeii mei așa că vi-l recomand, dragi părinți. Are și un regulament de joc cu destul de multe reguli de care trebuie să ții cont, 4 pioni, 1 zar și o table de joc 3D.

Vă veți distra copios! Comoara Piraților poate fi descoperită aici.

Joc –Go

Jocul Go este unul din acele jocuri clasice de care nu te vei plictisi niciodată, un joc de strategie în esența sa, cu o istorie îndelungată, având rădăcini în China. Deși are reguli destul de simple și ușor de învățat, jocul este unul complex și poate fi asemuit din acest punct de vedere cu șahul. Go exersează abilitățile de logică, răbdare, dar și disciplina. Se joacă NUMAI în doi, iar o partida de joc poate dura și până la 60 de minute.

Go poate fi achiziționat de aici.

Featured foto by kitty via Shutterstock