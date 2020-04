Natura este mai aproape de tine cu ajutorul unor plante de apartament!

Unele plante de apartament te ajută să rămâi conectat cu natura, mai ales în această perioadă în care nu putem ieși acasă.

Fiecare persoană are nevoie de colțul ei verde, în care să își petreacă zilele relaxante citind o carte sau pur și simplu meditând asupra propriei vieți. Când locuința nu ne oferă posibilitatea ca acest colț să fie propria grădină, plantele de apartament îți sar în ajutor. Acestea îți oferă o energie mai pozitivă și oferă apartamentului tău un plus de prospețime.

Plante de apartament care te vor face să te simți mai aproape de natură!

Feriga Phlebodium

Feriga Phlebodium este un gen mic de ferigi din familia Polypodiaceae, subfamilia Polypodioideae, conform clasificării Pteridophyte Phylogeny Group. Este originar din regiunile tropicale și subtropicale din America. Dimensiunea sa este de aproximativ 35 cm, nu ocupă mult spațiu, însă este perfectă pentru a fi remarcată. Feriga Blue Star are nevoie de lumină filtrată deoarece nu suportă lumina solara. Cel mai bine se comportă într-un loc umbrit, bine aerisit. În ceea ce privește umiditatea, feriga Blue Star trebuie udată ori de câte ori substratul se usucă la suprafaţă. Preferă umiditatea atmosferică, aşa că pulverizarea cu apă pe frunze este esenţială. Iarna se reduce udarea şi se alege amplasarea într-un loc puţin mai răcoros.

Feriga poate fi comandată aici.

Spathiphyllum

Spathiphyllum (cea mai importantă specie fiind Spathiphyllum Schott, cunoscută și sub numele de „Crinul Păcii”) este un gen de plante originar din America de Sud. Spathiphyllum necesită cantităţi mai ridicate de apă în sol comparativ cu restul plantelor, însă între două udări pământul trebuie să respire. Aceasta poate fi fertilizată de două ori pe lună în perioada creșterilor active și lunar iarna.

Planta Spathiphyllum poate fi comandată aici.

Kalanchoe roșie este o plantă suculentă, decorativă cu frunze cărnoase și flori colorate în roșu ce sunt așezate în buchețele. Dimensiune sa este de aproximativ 30 cm. Kalanchoe are nevoie de multă lumină și suportă chiar și razele directe ale soarelui, cu condiția să fie dimineață sau iarnă, când nu există riscul ca frunzele să fie arse. Vara vom avea grija sa nu stea mai mult de doua ore în soare, dimineața devreme sau la apus. Temperatura ideala este de 20-25 grade, dar planta tolerează între 7 și 35 de grade! Aceasta specie de Kalanchoe trebuie udată moderat în timpul primăverii și al iernii, de obicei atunci când observăm că pământul s-a uscat. Aceasta are nevoie de ghiveci și pământ nou in fiecare an. Vom folosi un pământ pentru cactuși la care vom adăuga puțin nisip. Pentru evitarea acumulărilor de apă ce pot dăuna plantei, vom pune sub ghiveci pietricele pentru a favoriza scurgerea apei in exces.

Planta Kalanchoe poate fi comandată aici.

Vriesea galbenă

Vriesa galbenă este o plantă persistentă, epifită ce formează o rozetă de frunze plate, liniare și netede. Din mijlocul rozetei de frunze se înalță o tulpină dominată de un spic floral neparfumat și colorat în galben. Suporta o gama largă de temperaturi, dezvoltându-se bine între 18-26 de grade Celsius, tolerând totuși și căldura din timpul verii.

Planta Vriesea galbenă poate fi comandată aici.

Sursă foto prima pagină Iryna Inshyna/Shutterstock