Robot de curățenie: o casă lună în doar câteva minute!

Tehnologia a fost creată pentru a ne face viața mai ușoară, iar cea mai bună inovație pentru femei este robotul de curățenie!

Știm cât de greu e să fii femeie: carieră, căsnicie, mâncare și curățenie. Deși de-a lungul timpului tehnologia ne-a ușurat viața, multe dintre noi încă alegem variante clasice pentru a ne ocupa de propria gospodărie. Nu spun că este un lucru rău, însă în momentele în care te simți extenuată, iar în camera copiilor ți-e frică să intri pentru că știi ce vei găsi, cred că ar fi de folos un robot de curățenie care să îți sară în ajutor.

Robot de curățenie ușor de folosit!

Robot de curățenie Roborock

Aspiratorul automat vine la pachet cu o aplicație pentru telefonul mobil. Cu ajutorul ei, el scanează toată suprafața casei și știe exact unde trebuie să curețe. Cat timp ești plecat de acasă, el face treaba în locul tău. Spre deosebire de modelele mai vechi, aspiratorul Xiaomi nu se lovește de pereți sau mobilier, știind cu precizie unde sa acționeze. Are un loc în casa de unde pornește și tot acolo se întoarce, dar numai după ce a curățat toate zonele pentru care l-ai programat. Astfel poți să-l pui la treabă doar într-o camera sau în toată casa. El nu se va opri în mijlocul casei, de pildă, după ce a terminat curățenia, ci se va întoarce la locul lui. Robotul are doua funcții, în afară de aceea de aspira. Cu ajutorul periilor, el matură suprafețele, inclusiv mochetele, nu doar gresia sau parchetul. Pentru curățarea lor, ai la dispoziție un pieptăn special. Poți folosi aspiratorul automat Xiaomi și pe post de mop. În cutia lui vei găsi o bucată textilă pe care să o pui în partea de jos a robotului. Îl pui să spele, după ce ai umplut cu apă recipientul special pe care îl are aspiratorul. Recipientul se curăță, apoi, sub jet puternic de apă.

Robotul de curățenie poate fi comandat aici.

Robot de curățenie DEEBOT

DEEBOT poate curăța mai multe tipuri de podea, inclusiv podele dure și covoare. Dispune de un sistem de curățare de înaltă performantă care poate îndeplini o varietate de activități de curățare. Cu periile de curățare pentru margini și peria principală în forma de V, DEEBOT măsoară, ridică și aspiră simultan, într-o singură trecere. Acest lucru îl transformă în aparatul ideal pentru curățarea covoarelor și a pardoselilor dure.

Robotul de curățenie poate fi comandat aici

Robot de curățenie Homeflow R-4001

Robotul de aspirare Homeflow R-4001 cu funcție mop va ajuta să aveți mereu întreaga dumneavoastră locuință cat mai curată fără prea multe bătăi de cap. Cu ajutorul funcțiilor inteligente aspiratorul robot va curăța fiecare colț al casei dumneavoastră, urmărindu-si locația și mergând să se încarce de cate ori este necesar, până când curățenia este finaliză!

Robotul de curățenie poate fi comandat aici.

Robot de curățenie Viomi

Datorită sistemului său inovativ plant bionics, filtrul Aspiratorului Viomi Robot Vacuum V2 Pro EU poate absorbi automat apa astfel încât să păstreze o cantitate suficientă de lichid. De asemenea, Aspiratorul Viomi Robot Vacuum V2 Pro EU are mod simplu de ștergere a prafului, mod simplu de spălat pe jos. Acesta poate aspira murdăria, praful ascuns sau chiar obiecte mai mari precum firimituri, resturi de mâncare, chiar și cerealele de la micul dejun scăpate pe mochetă, covor, pardoseală.

Robotul de curățenie poate fi comandat aici.

Sursă foto prima pagină Andrew Angelov/Shutterstock