Ne-am distrat în această dimineață cu un playlist alcătuit de un site care a scanat întreg internetul pentru a află ce au ascultat oamenii în această perioada. Titlurile îți vor aduce zâmbetul pe buze!

Dupa ce a analizat peste 35000 de melodii prin intermediul platformei Spotify, un site a alcatuit o lista cu cele mai ascultate melodii "de carantina". Iata-le pe primele 10:

1. Toxic - Britney Spears

2. Stayin’ Alive - Bee Gees

3. U Can’t Touch This - MC Hammer

4. Don’t Stand So Close To Me - The Police

5. I Will Survive - Gloria Gaynor

6. SICKO MODE - Travis Scott

7. Mask Off - Future

8. Work from Home - Fifth Harmony, Ty Dolla $ign

9. Survivor - Destiny’s Child

10. Fever - Peggy Lee

