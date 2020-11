Noutati din IarmaROc: Gradina Zanelor ofera aranjamente din plante si muschi stabilizati

Povesti in miniatura aduse din Gradina Zanelor

Povestea noastra a inceput de la un hobby. In acea perioada am descoperit ce placut si relaxant este sa-ti faci propriul aranjament cu plante si sa-l oferi cadou prietenilor, cu diferite ocazii sau doar sa-l faci cadou, chiar fara motiv, doar pentru ca iti place si consideri ca ar face viata mai vesela celui care il primeste. Am primit multe aprecieri , ceea ce ne-a incurajat si mai tare. Am cautat, am studiat, am vrut sa facem lucruri din ce in ce mai deosebite. Usor, usor am descoperit acea magie a povestilor in vase de sticla, si ne-am indragostit de ele. Am incercat sa recreem peisaje, povesti, totul in miniatura.

Nu avem studii de specialitate, nici in partea creativa si nici in amenajari. Din contra,specializarea noastra este exacta, pe financiar.Totusi, cele doua au ceva in comun: multa rabdare si atentie la detalii. Dar avem norocul sa fim in era digitala iar internetul ofera extrem de multe informatii despre ingrijirea plantelor, crestere, inmultire.

Am invatat multe pe parcursul timpului: de unde sa cumperi materii prime, cand sa faci stocuri sau nu, cum sa-ti gasesti furnizorul de plante in care sa ai incrededere ca le primesti proaspete si bine ingrijite, cum este sa participi la targuri, cum sa faci fotografii de produs si sa le prelucrezi, cum sa cresti o pagina de Facebook sau Instagram, si tot asa, lista poate continua.

Produsele noastre sunt variate si sunt potrivite pentru foarte multe ocazii: zile de nastere, zile de nume, marturii sau aranjamente de masa pentru nunta sau botez, cadou de casa noua, cadouri de Craciun, de Martisor sau 8 Martie, cadouri corporate. Ne place foarte tare sa lucram comenzi speciale, pe diverse teme pentru ca ne pune imaginatia la incercare. Pe parcursul timpului, am avut multe cerinte deosebite. Unele au iesit din prima si clientul a fost extrem de multumit, la altele am mai ajustat, am mai refacut pana s-a pliat pe cerinta si gustul clientului.Am avut si confruntari, cu termen limita foarte strans, dar am reusit sa ne descurcam, cu toate ca inspiratia nu vine la comanda.

Imi aduc aminte de un targ, derulat pe parcursul a doua zile, in care am vandut trei sferturi din produse in prima zi. Am ajuns seara acasa si am stat o ora in fata unui bol incercand sa creez un terariu, dar nu iesea nimic. Asa ca am pus ceasul sa sune la 4 dimineata, a doua zi, si pana la ora 10 am reusit sa creez o alta colectie pentru targ. Da, uneori dureaza 15 minute sa creez un terariu, poate chiar mai putin, daca am deja imaginea creata in minte, alteori, e inutil sa incerc. Sau se poate intampla ca azi sa-mi placa cum iese, dar maine sa vreau sa-l schimb.

Singura problema pentru terariile noastre este ca nu le putem livra asamblate. Poate doar in Bucuresti si cu livrare personala. Dar am gasit o solutie sa le expediem oriunde in tara, sub forma de kit cu instructiuni de asamblare.

Ne place sa lucram cu materiale naturale, iar preferatele noastre sunt plantele suculente si lichenii stabilizati. Am lucrat cu multe plante in timp, dar am preferat plantele suculente deoarece cer o minima ingrijire, au un ritm de crestere lent iar terariile rezista foarte mult timp. Iar lichenii stabilizati sunt absolut fabulosi: nu necesita ingrijire, doar o umiditate relativa in spatiul in care sunt expusi, nu atrag praful, nu atrag insecte, sunt ignifugi, si rezista pana la 10-15 ani. Cum sa nu-i iubesti?

In momentul de fata suntem o echipa de doua persoane, una creativa si una administrativa, dar tot ceea ce facem, facem part time. Ne dorim sa crestem, sa reusim sa alocam mai mult timp pentru aceasta pasiune, poate chiar sa avem un mic magazine de prezentare, nu doar unul online.

Deocamdata va asteptam sa ne vizitati aici, pe GradinaZanelor.ro

Cu drag,

Manuela