Concert gratuit marca Sala Palatului - live “Visătorii de vise”

În vremuri în care trebuie să fim #constienți, să aplicăm #DistanțareaSocială și să #StămAcasă pentru a lupta cu #pandemia de #COVID-19, lumea spectacolelor a tras cortina. Pentru prima dată în istoria sa, Sala Palatului și-a închis porțile pe 8 martie 2020, fără a se ști când își va mai putea primi spectatorii.

comunicat de presa

La o lună și jumătate, Sala Palatului a avut inițiativa și a înaintat o solicitare autorităților pentru a primi autorizațiile necesare ca în data de 1 mai 2020, ora 18.00, la Sala Palatului - pentru prima oară de la interdicție, o serie de artiști din industria muzicală să îi treacă pragul respectând distanțarea socială și normele în vigoare pentru protecție. DOAR ARTIȘTI... Iar de pe scenă, rând pe rând, FĂRĂ A AUZI APLAUZE, FĂRĂ A VEDEA chipurile spectatorilor, FĂRĂ A SIMIȚI vibe-ul unui concert, ei vor performa pentru public, care va avea posibilitatea sa îi urmărească de acasă, în sistem de live. O fac acum în fața a 4.000 de scaune goale, pentru ca în cel mai scurt timp, când avem să fi câștigat lupta cu #pandemia, să își vadă și audă din nou fanii la Sala Palatului.

“Am acceptat imediat invitația. Nu am stat pe gânduri. Îmi este foarte dor de scenă, voi avea ocazia să revăd o serie de prieteni buni - Alin Stoica, Adrian Naidin, Emilia Dorobanțu... plus că în aceste momente trebuie să le arătăm oamenilor că nu i-am uitat. Facem tot ce putem pentru a le aduce momente de bucurie. Am salutat decizia organizatorilor de a strânge artiști din diverse genuri muzicale. Este minunat. Muzica unește suflete! Sincer, mie îmi este foarte greu. Trooper este o formație cu multă energie. Ne bazăm mereu pe oamenii din fața scenei. De la ei ne tragem forța. Acum... o sa fie altfel. Însă știu că nici lor nu le este ușor! Așa că nu am voie să mă plâng. Voi urca pe scenă cu domnul Balaur și am să mă gândesc că sala este plină cu prieteni care cântă alături de noi piesele Trooper! Este o perioadă grea pentru întreaga scenă muzicală. Partea tragică este că nu știm când ne vom putea întoarce pe scenă. Mă tem că 2021 este cea mai apropiată dată. Încercăm să lucrăm de acasă la piese noi, le pregătim permanent surprize fanilor... vreau să știe că ne gândim mereu la ei. Nesiguranța este foarte apăsătoare. Dar știu că într-o zi ne vom revedea cu toții!”, spune ALIN DINCĂ – solistul TROOPER.

Lumini în întuneric

„Visătorii de vise” va fi un concert live, difuzat on-line, organizat de Sala Palatului cu scopul de a încerca redarea sentimentului unei vieți culturale normale. Mai mult, se dorește conștientizarea rolului și promovării actului artistic, continuitatea acestuia în timp, în an jubiliar 60 pentru unul dintre cele mai prestigioase edificii ale Bucureștiului, SALA PALATULUI.

”Evenimentul „Visătorii de vise” se dorește a fi un moment artistic, pledăm pentru organizarea unui concert live spre deliciul unui număr mare de spectatori. La data demarării proiectului, sentimentul care a primat a fost cel al împlinirii bucuriei publicului cu un moment artistic dedicat exclusiv acestuia, căruia vom încerca să îi redăm sentimentul unei vieți culturale normale. Pe lângă faptul că este primul eveniment organizat de Sala Palatului, acesta marchează și împlinirea a 60 de ani de la data primului concert susținut pe scena Sălii Palatului. Dacă publicul ne-o va cere, ne dorim să continuăm și atunci când vom reintra în normalitate. Să nu uităm: «Fără muzică, viața ar fi o greșeala», după cum spunea Nietzsche”, au declarat organizatorii.

Pe scenă vor urca: Alin Dincă și Aurelian de la Trooper, Radu Captarie, Cătălin Crișan, Adrian Naidin, Alin Stoica, Constantin Măgureanu, Steliana Sima, Virginia Neagu, Nicu Datcu, Emilia Dorobanțu, Medregoniu Marian. Astfel, voci din toate genurile muzicale se unesc într-o singură voce: #VaFiBine și #ReușimÎmpreună. Spectacolul va fi prezentat de Adriana Ștefan.

Fiecare artist va susține un moment cu o durată de 4-6 minute. Evenimentul se va desfășura fără public, fiind transmis on-line. În vederea respectării prevederilor legale în vigoare privind distanțarea socială, pentru asigurarea accesului artiștilor și a echipei tehnice în imobilul Sala Palatului (zona sala de spectacole) și în zonele de activitate pentru desfășurarea concertului s-au luat toate măsurile necesare.

Spectacolul este programat pentru data de 1 Mai 2020 ora de începere a transmisiei fiind 18:00. Evenimentul se poate urmări pe pagina oficială de Facebook SalaPalatuluiOficial, paginile artistilor cât și pe Romit.tv - televiziunea românilor din Italia. Spectacolul va fi transmis live și la radio, de către Național FM.