Recomandare de carte: ALIAS GRACE de Margaret Atwood

Grace Marks a trăit o viață întreagă în închisoare, fiind prizonieră într-o celulă rece și umedă. Faptul că avem acest lucru în comun ne aduce mai aproape, ne identificăm cu personajul conturat de Margaret Atwood și devenim parte din poveste.

Cartea a fost ecranizată de Netflix într-o miniserie de excepție!

„O carte extraordinară, scrisă cu o inteligenţă, o pătrundere subtilă şi un uluitor har al povestirii, care mă face să nu am nici un dubiu că Atwood este cea mai remarcabilă romancieră de limbă engleză de azi.”

SYDNEY MORNING HERALD

Inspirat de un fapt real - dublul asasinat, de o violenţă fără seamăn, care a cutremurat Canada anului 1843 –, romanul scris de Atwood investighează destinul uneia dintre cele mai enigmatice şi faimoase femei din secolul al XIX-lea. Acuzată de o crimă abominabilă, comisă la numai şaisprezece ani, Grace Marks este absolvită de pedeapsa capitală şi condamnată la închisoare pe viaţă.

Dar este, de fapt, Grace vinovată sau nevinovată? Amnezică sau doar vicleană? A fost Grace diavolul în haine femeieşti, o adevărata ucigaşă sau, dimpotrivă, doar victima neajutorată a unui complice violent?

Premii și nominalizări:

Roman distins cu Giller Prize şi nominalizat la Booker Prize

Despre carte:

„Umorul lui Atwood nu a fost niciodată mai subtil, stăpânirea materialului romanesc complex mai abilă, erotismul ei mai franc… O performanţă magnifică…”

„Un roman uluitor, plin de inteligenţă, compasiune şi introspecţie, cu o scriitură admirabilă, lirică, sigură de sine, evocatoare a unui timp şi spaţiu îndepărtate – seducător prin forţa de a ne captiva.”

HOUSTON CHRONICLE

„Alias Grace are ritmul alert al unui roman comercial şi rezonanţa unei opere clasice.” –WASHINGTON POST BOOK WORLD

„Atwood aduce toate elementele unei lecturi de mare efect: suspans, mister, un carusel de emoţii şi un cadru istoric elaborate cu o măiestrie desăvârşită.”

ST. LOUIS POST-DISPATCH

„Atwood construieşte nu numai o poveste stranie, neliniştitoare despre crimă şi obsesie, dar şi un portret uimitor al vieţii femeilor din altă epocă.”

KIRKUS REVIEWS

Despre autoare:

MARGARET ATWOOD (n. 1939) este cea mai cunoscută scriitoare canadiană, autoare a unei opere vaste care include romane, volume de proză, poezie și eseuri critice, traduse în peste patruzeci de limbi. A scris romane devenite celebre: Femeia comestibilă (1969), Povestea slujitoarei (1985), Ochi-de-pisică (1988), Mireasa hoțomană (1993), Alias Grace (1996), Asasinul orb (2000), Oryx și Crake (2003), Testamentele (2019) etc.

I-a fost decernat de două ori în carieră Booker Prize, pentru Asasinul orb, în 2000, și, recent, pentru Testamentele (continuarea Poveștii Slujitoarei), în 2019. Printre numeroasele premii care i-au fost acordate se numără și The Governor General’s Award, Nebula Award, Arthur C. Clarke Award for best Science-Fiction, Giller Prize, Toronto Book Award, Premio Príncipe de Asturias de las Letras, Queen Elisabetth II Diamond Jubilee Medal etc. Este membră a Societăţii Regale din Canada, i s-a conferit Ordinul Norvegian al Meritului Literar și titlul de Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor al Franţei. În prezent, locuiește la Toronto.