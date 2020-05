Ce au în comun autorul de succes M.J. Arlidge și personajul Voldemort din Harry Potter

5 curiozități despre scriitorul originar din Marea Britanie, ale cărui romane sunt publicate în România la Editura Trei

Peste nouă cărți publicate în șase ani, toate devenite bestseller, la nivel internațional. Dintre acestea, 8 alcătuiesc o serie de romane polițiste cu o femeie detectiv ieșită din tiparele clasice, care ridică cele mai profunde întrebări despre moralitatea și alegerile noastre. Acesta este, pe scurt, universul fascinant al autorului britanic M. J. Arlidge, al cărui roman, De-a v-ați ascunselea, a fost recent publicat la Editura Trei. Ce tabieturi are fostul producător de televiziune atunci când scrie și ce îl inspiră cel mai mult în crearea poveștilor din thrillerele sale, aflați mai jos:

1. Bagheta magică:

„Deși nu am dezvoltat prea multe ritualuri, am totuși o ciudățenie: tendința de a flutura o baghetă când sunt în căutarea inspirației, spre amuzamentul copiilor mei. Așa că la un moment dat ei mi-au făcut cadou de ziua mea o copie a baghetei lui Cap-de-Mort (Voldemort) personajul din Harry Potter. Câteodată, recunosc că ajută un tușeu al Casei Viperinilor (House of Slytherins) în procesul meu de a scrie”, glumește creatorul celebrei detective Helen Grace.

2. Muzică:

Arlidge spune că are o alegere atipică și pentru genul muzical pe care îl preferă atunci când scrie: muzică clasică, în special corală, religioasă. „Știu, sinistru!”, se amuză el, adăugând faptul că acest tip de... coloană sonoră îl ajută cel mai mult atunci când elaborează intrigile unei crime.

3. Gustări:

El dezvăluie și faptul că are unele preferințe culinare bizare, în procesul creației: snacks-uri cu wasabi sau jeleuri gumate. „

4. Loc preferat, unde scrie cel mai bine:

Oriunde pot privi oameni.

5. Carte pe care și-ar fi dorit să o fi scris:

„Tăcerea mieilor”. „Cred că este romanul perfect din genul thriller – crime”.

Cei care nu au descoperit-o încă pe Helen Grace o pot cunoaște din romanele deja publicate la Editura Trei Ghici cine moare primul, Ghici ce-i în cutie, Casa păpușilor, Ghici care-i mincinosul, Băiatul pierdut și, cel mai recent, De-a v-ați ascunselea.