În cifre, minunata școala online nu mai este așa de minunată

Rezultatele sondajului de opinie Success Academy cu privire la viața copiilor și adolescenților în autoizolare

comunicat de presa

Success Academy a realizat în perioada 25 aprilie - 4 mai o cercetare despre viața copiilor și adolescenților în perioada de autoizolare. Cercetarea online a cuprins răspunsurile a 505 elevi de gimnaziu și liceu, cu preponderență din mediul urban.

Obiectivul principal a fost să aflăm cum a decurs viața lor în această perioadă de timp.

Am surprins în studiu următoarele aspecte din viața copiilor noștri:

1. viața de familie 2. viața personală 3. scoala online 4. meditațiile 5. social media

Principalele idei desprinse din studiu:

Un procent impresionant dintre profesori nu a predat nimic online. Și asta în condițiile în care respondenții noștri au fost preponderent din mediul urban. Este foarte posibil ca în mediul rural rezultatele să fie și mai grave. Deși sunt voci care susțin că s-au făcut ore online, realitatea este alta. Într-adevăr, elevilor li s-au dat teme prin Whatsapp/mesaje, dar fără să existe contact cu copiii. De aici deducem că, într-un procent foarte mare, profesorii au răspuns trecerii la studiul online doar prin trimitere de teme.

Campionii orelor susținute online sunt matematica (doar 52% dintre copii declară că au făcut orele) și limba română (doar 61% dintre ei spun că au lucrat online cu profesorii lor).

Sportul este aproape inexistent în viața copiilor noștri. Se observă că 22% dintre tineri nu au făcut nici un fel de sport sau mișcare în această perioadă, iar o treime face sport o jumătate de oră pe zi.

Meditațiile s-au blocat. Peste trei sferturi dintre elevii care făceau meditații le-au întrerupt. Pentru că marea majoritate a profesorilor meditatori nu a reușit să se adapteze tehnologiei. Pentru biologie, chimie și fizică meditațiile aproape au dispărut cu totul (95% dintre elevi nu au făcut nici o oră de meditații în această perioadă).

Cum era de așteptat, interesele actuale ale tinerilor sunt în marea lor majoritate prezente în zona de Social Media. Doar 2% sunt dezinteresați de acest mijloc de comunicare.

Unul din cinci tineri a renunțat complet la apelurile audio. Clasicele apeluri audio încep să piardă teren în rândul tinerilor, mai ales dacă le comparăm cu apelurile video, mesajele text sau cele de pe rețelele de socializare. Comunicarea video este vedeta acestei perioade și a modului în care generația Z trăiește.

Este normal ca în această perioadă tinerii să aibă un mix de stări emoționale. Dintre toate emoțiile, tristețea adolescenților și bucuria juniorilor sunt predominante. Adolescenții resimt negativ această perioadă prin prisma limitării vieții sociale, un aspect important al vieții lor la această

24% dintre juniori sunt bucuroși, în timp ce doar 17% dintre adolescenți resimt această stare emoțională. Bucuria provine din lipsa programului obligatoriu și posibilitatea de a face tot ceea ce vor în această perioadă. Procentele se inversează, astfel că 24% dintre adolescenți sunt triști, în timp ce doar 17% sunt bucuroși.

Iată ce spune despre studiu Ovidiu Atanasiu, co-fondator Success Academy, psiholog, consultant în learning design, mentor, autor și trainer cu peste 20 ani de experiență în dezvoltarea potențialului uman:

“Am realizat studiul pentru că am vrut să știm cum stăm la capitolul școala online, ce transformări s-au produs în viața copiilor noștri și ce ar trebui noi, ca furnizor de educație complementară, să facem. Pe de o parte ascultam în media știrile cu realizările școlilor și planurile ministerului. Pe de altă parte, tinerii noștri din Success Academy ne mărturiseau că au făcut sporadic ore în online. Distanța părea prea mare. Așa că am decis să realizăm studiul. Astăzi știm, în cifre exacte, distanța dintre ”realizările” sistemului și realitatea de acasă a copiilor. Astăzi știm cum arată viața lor și ce anume ar trebui, sau nu, să ne îngrijoreze. De aici, fiecare instituție, școală, furnizor de programe educaționale, profesor, părinte etc. ar trebui să tragă niște concluzii și să facă ceva care să le fie cu adevărat util copiilor noștri.”