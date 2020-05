Radio ZU este radioul comercial NUMĂRUL 1 în București. Radio ZU are peste 200.000 de ascultători unici pe zi în Bucuresti

Conform celui mai recent studiu de audiență radio*, desfășurat în perioada 6 ianuarie – 26 aprilie 2020, Radio ZU, parte a grupului Intact Media Group, își păstrează poziția de cel mai ascultat post de radio comercial din București.

În cifre de audiență, performanța Radio ZU în București se traduce astfel:

• La nivel de indivizi 11+, ZU rămâne cel mai ascultat radio comercial și înregistrează o creștere de 4% față de același val din 2019 cu un market share 11.2%.

• ZU este radioul comercial cu cel mai mare număr de ascultători unici fiind ascultat zilnic de 200.100 de oameni.

• Pe publicul comercial, Radio ZU conduce detașat. Este cel mai ascultat post de radio din București, cu o cotă de piață de 16%, înregistrând astfel o creștere semnificativă față de același val din 2019, respectiv +22%. Față de toamna 2019, Radio ZU reușește o performanță notabilă la nivelul pieței din București, înregistrând o creștere la nivelul market share-ului de +38%.

La nivel urban (18-49 Urban), Radio ZU își apreciază cota de piață cu +8%, față de valul din primăvară 2019. Radio ZU reușește astfel să își loializeze ascultătorii pe perioada analizată, ajungând să dețină 13.9% din piață pe Urban, la nivelul publicului comercial.

În ultimele 4 luni, în România pe publicul comercial, în cifre absolute, Radio ZU înregistrează cea mai mare creștere la nivelul cotei de piață, raportat la toamna 2019. Astfel, Radio ZU își apreciază cota de piață la nivel național cu +2.5 puncte.

“Mulțumim ascultătorilor că au întărit forța radioului, chiar și în pandemie. E minunat să simți că, deși țara a fost în carantină, românii nu au renunțat la a asculta zilnic radioul, chiar mai mult decât înainte. Datorită lor, pe publicul comercial din România, suntem radioul cu cea mai bună creștere în cifre absolute înregistrată în primele patru luni ale anului. Vă suntem recunoscători.”, a declarat Mihai Morar.

*Studiul de Audiență Radio, realizat de IMAS – Marketing și Sondaje SA și MERCURY RESEARCH S.R.L, în perioada 6 ianuarie – 26 aprilie 2020.

Romantic FM își menține poziția în rândul ascultătorilor din capitală, conform ultimelor date de audiență*, cu o cotă de piață de 4.9%. La nivelul indicatorilor de audiență, față de valul similar din 2019, avem o creștere de +4% la nivelul ascultătorilor unici.De peste 26 de ani Romantic FM, este ales pentru conținutul muzical original, divers, bine reprezentat de piese pe care doar aici le auziți.Cu cea mai bogată colecție de cântece, în binecunoscutul stil Romantic FM, vă întâlniți zilnic pe frecvențele 101.9 FM în București, 98.6 FM la Iași și 98.0 FM în Bacău, precum și pe www.romanticfm.ro *Studiul de Audiență Radio, realizat de IMAS – Marketing și Sondaje SA și MERCURY RESEARCH S.R.L, în perioada 6 ianuarie – 26 aprilie 2020.

Alte cifre record înregistrate de Radio ZU

2 milioane de români s-au bucurat până acum de ZUper #RevelionulRelaxării

„ROMÂNIA, VA FI BINE! Am simțit asta azi-noapte, la #RevelionulRelaxării. Am fost împreună mult peste 1 milion de români, doar pe Facebook Live. Am ieșit din starea de urgență, nu știu exact în ce stare am intrat, dar dragostea și energia de la voi ne țin în STARE DE BINE! Mulțumim!”, a fost mesajul postat de Mihai Morar în semn de mulțumire pentru toți cei care au participat la #RevelionulRelaxării desfășurat în noaptea de joi (14 mai) spre vineri (15 mai) și difuzat live pe radiozu.ro, Facebook Radio ZU, YouTube Radio ZU, contul de Instagram Radio ZU, aplicația Radio ZU și ZU TV.

ZUper party-ul a înregistrat cifre de audiență online copleșitoare. 27.000 de români au fost prezenți pe live-ul de Facebook al Radio ZU la miezul nopții, peste 35.000 de comentarii date în timpul Live-ului, aproape 12.000 de distribuiri pe durata desfășurării #RevelionuluiRelaxării, în timp ce 1.300 de ZUper ascultători au participat activ la #RevelionulRelaxării prin Zoom.

Până acum, aproape 2 milioane de români s-au bucurat de Live-ul #RevelionulRelaxării și au fost vizualizate peste 2.5 milioane de minute ale acestui material pe Facebook.

Pe Youtube sunt înregistrate până la acest moment peste 58.000 de vizualizări și 35.000 de ore de vizionare ale evenimentului.

Tot ce s-a întâmplat la #RevelionulRelaxării poate fi urmărit aici!