A 10-a ediție Summer Well se amână pentru 13 - 15 august 2021

Next year we’ll be 10 again

comunicat de presa Citeste si: Two Door Cinema Club, Keane, Foster the People, Balthazar,... Nu este ușor să ne găsim cuvintele pentru a ne exprima dezamăgirea pentru absența Summer Well din programul acestei veri, mai ales în anul în care pregăteam o ediție aniversară: 10 ani de festival. Anunțul era previzibil în contextul internațional care limitează călătoriile publicului, turneele artiștilor și care face imposibilă organizarea evenimentelor de anvergură. Momentan, acestea sunt interzise în România, iar autoritățile pregătesc o lege care să prelungească această situație până la începutul toamnei acestui an. Astfel, a 10-a ediție aniversară Summer Well se amână pentru 14-15 august 2021, cu Night Picnic pe 13 august 2021. Toate biletele achiziționate rămân valabile pentru 2021. Vom pune la dispoziție și opțiuni pentru cei care nu pot participa la Summer Well 2021. Am pus foarte mult suflet în construirea #SummerWell10 și am dedicat mult timp pentru a planifica până la cel mai mic detaliu o ediție aniversară memorabilă, cea mai spectaculoasă de până acum. Însă, contextul actual nu ne oferă altă opțiune, iar pentru noi, siguranța comunității noastre și a artiștilor constituie o prioritate. Dorim să le mulțumim partenerilor festivalului, Domeniului Stirbey și tuturor celor ce fac parte din familia Summer Well pentru susținerea constantă. Partea bună este că mai avem încă un an la dispoziție pentru a lucra la #SummerWell10 și pentru a-l transforma într-un eveniment de neuitat. Intre timp, împreună cu partenerii noștri lucram la extinderea platformei Summer Well cu noi evenimente și experiențe construite în jurul festivalului. Nimeni nu ar fi putut anticipa ceea ce se întâmplă acum, însă este ceva ce vom depăși împreună. Anul acesta împlinim 10 ani, îi vom sărbători cu siguranță împreună în 2021! Despre Summer Well Summer Well este unul dintre cele mai importate festivaluri din România care ajunge anul viitor la a 10-a ediție. Mai mult decât un festival de muzică, Summer Well este o mini vacanță ce va avea loc în 2021, într-o locație unică, Domeniul Stirbey din Buftea. Pentru mai multe informații, vizitați: www.instagram.com/summer_well_festival

